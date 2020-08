Osiedle Łomianki: III etap już w sprzedaży

ARIA Development poinformowała o rozpoczęciu sprzedaży nowych mieszkań powstających w ramach III etapu Osiedla Łomianki. Przyszli mieszkańcy mogą wybierać spośród szerokiego wachlarza metraży: od 36 do 102 m2. Inwestycja ma być gotowa w II połowie nadchodzącego roku

Osiedle Łomianki usytuowane jest w niedalekim sąsiedztwie Kampinoskiego Parku Narodowego. Od centrum Warszawy dzieli je pół godziny, a od stacji metra Młociny - 15 minut.Jak zapewnia deweloper, każde z wprowadzonych do sprzedaży nowych mieszkań charakteryzuje się ustawnością, funkcjonalności i dobrym doświetleniem, które zapewniają okna typu portfenetr.Lokale usytuowane na parterze posiadają ogródki, dla wyższych kondygnacji przewidziano balkony, a na ostatnim piętrze, gdzie powstaną przestronne mieszkania z antresolami - tarasy.Udogodnieniem dla mieszkańców mają być również cichobieżne windy oraz przypisane miejsca parkingowe . Centralną część osiedla zajmą zielone i rozległe tereny rekreacyjne oraz plac zabaw dla najmłodszych mieszkańców.ARIA Development we wszystkich swoich przyszłych inwestycjach, jak i na obecnie realizowanym Osiedlu Łomianki, wprowadza kompleksowy pakiet inteligentnych i ekologicznych rozwiązań, składający się z systemu ARIA Eco Smart (sterowanie instalacjami wewnętrznymi każdego lokalu), paneli fotowoltaicznych (pozwalające znacząco obniżyć koszty zużycia energii elektrycznej części wspólnych) oraz na wybranych osiedlach - punktów ładowania samochodów elektrycznych.Pakiet stanowi ofertę standardową, w efekcie czego klienci Osiedla Łomianki oraz przyszłych realizacji ARIA Development nie ponoszą w związku z nim żadnych dodatkowych kosztów.Ceny nowych mieszkań na Osiedlu Łomianki wahają się między 5 275 zł a 7 200 zł.W ofercie dewelopera nadal znajduje się niewielka pula większych lokali należących do II etapu inwestycji.