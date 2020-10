Dekpol Deweloper: 121 nowych mieszkań w Rokitkach koło Tczewa

Nowe mieszkania w Rokitkach koło Tczewa. Dekpol Deweloper poinformował o rozpoczęciu sprzedaży 121 nowych mieszkań powstających w ramach inwestycji Osiedle Kociewskie. Termin oddania ich do użytkowania ma przypaść na przełom 2021 i 2022 roku. Ceny lokali rozpoczynają się od 167,5 tys. zł brutto.

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Osiedle Kociewskie - wizualizacja Osiedle Kociewskie to łącznie 121 nowych mieszkań o powierzchni od 27 do 55 mkw.

Nasza nowa inwestycja odpowiada na zmieniające się potrzeby klientów. Poszukują oni kameralnych osiedli poza ścisłym centrum aglomeracji. Osiedle Kociewskie, dzięki dużym odległościom między budynkami, zapewni mieszkańcom swobodę i poczucie prywatności. Jednocześnie będą mogli korzystać z przestronnych balkonów oraz przydomowych ogródków. Olbrzymią zaletą inwestycji jest też jej lokalizacja, w pobliżu pięknych terenów zielonych, przy zapewnionej dobrej komunikacji w kierunku Trójmiasta - powiedział Sebastian Barandziak, Prezes Dekpol Deweloper Sp. z o.o.

Nowe mieszkania od Dekpol Deweloper usytuowane będą w trzech, kameralnych budynkach o niskiej zabudowie. Przyszli mieszkańcy mogą wybierać z puli 121 lokali o powierzchniach od 27 do 55 mkw. Plusem Osiedla Kociewskiego jest duża odległości pomiędzy budynkami, przydomowe ogródki liczące sobie nawet 242 mkw., a na wyższych kondygnacjach - przestronne balkony.W budynkach przewidziano również wiele udogodnień, m.in.: wózkarnie czy windy. Na terenie osiedla utworzone zostaną naziemne miejsca parkingowe dla mieszkańców.Ceny nowych mieszkań zaczynają się od 167,5 tys. zł brutto. Oddanie gotowych mieszkań do użytkowania planowane jest na przełomie 2021/ 2022 roku. Projekt architektoniczny osiedla opracowała pracownia Diogenes Studio, a generalnym wykonawcą inwestycji jest Dekpol S.A.Atutem inwestycji jest lokalizacja. Kompleks znajduje się w miejscowości Rokitki zaledwie 2 km od Tczewa. W pobliżu są nie brakuje terenów zielonych położonych m.in. nad Kanałem Młyńskim w otoczeniu lasów, licznych stawów, jezior i łąk. Tuż przy inwestycji mieści się również przystanek autobusowy, zapewniający sprawny dojazd do Trójmiasta. Droga do Gdańska zajmuje jedynie 30 minut.W bliskim sąsiedztwie funkcjonuje również szkoła podstawowa i położony na jej terenie duży plac zabaw, a także kompleks Rokitki Park oferujący vacu spa, masaże, fizykoterapię, strefę fitness, dwa pełnowymiarowe korty tenisowe oraz kort do gry w squasha.