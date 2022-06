Podział nieruchomości - jak to zrobić?

Z reguły znalezienie kupca na działkę, mieszkanie czy dom o dużym metrażu nie jest proste. Jeżeli nie chcesz przez kolejne miesiące ponosić wydatków związanych z utrzymaniem nieruchomości, rozważ jej podział. Jak to zrobić? Przeczytaj.

Techniczny i prawny podział – od czego zacząć?

Jak podzielić nieruchomość? Jeżeli nieruchomość, którą chcesz podzielić, jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, powinieneś złożyć wniosek o podział nieruchomości wraz z wymaganymi załącznikami.

Podział nieruchomości - przygotowanie i złożenie wniosku

złożyć wniosek o podział nieruchomości wraz z wymaganymi załącznikami (należą do nich m.in. dokumenty stwierdzające tytuł prawny do nieruchomości) – w zależności od lokalizacji nieruchomości wniosek będziesz składał do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta;

poczekać na wstępną opinię projektu podziału – jest ona wydawana po sprawdzeniu wniosku od strony formalnej (urzędnicy weryfikują m.in. czy złożyłeś wszystkie wymagane załączniki);

złożyć operat podziału nieruchomości – o jego przygotowanie będziesz musiał zwrócić się do geodety, w prawidłowo sporządzonym operacie powinna znaleźć się m.in. mapa z projektem podziału i wykaz zmian gruntowych.

Czy na podziale nieruchomości można zarabiać?

Jeżeli jesteś właścicielem dużego domu jednorodzinnego lub mieszkania, w pierwszej kolejności powinieneś upewnić się, że techniczny podział nieruchomości będzie w ogóle możliwy. Warto w tym celu zasięgnąć opinii specjalisty. Nie każde mieszkanie można bowiem podzielić na dwa mniejsze i nie z każdego domu można zrobić bliźniaka. Dlaczego?Po podziale nieruchomości powinny powstać samodzielne lokale lub działki z dostępem do drogi. Obowiązujące przepisy precyzują, jakie warunki musi spełniać nieruchomość zarówno przed, jak i po dokonaniu podziału. Przykładowo, nie jest możliwy podział nieruchomości, jeżeli działki nie mają dostępu do drogi publicznej.Jak przebiega procedura podziału? Jeżeli nieruchomość, którą chcesz podzielić, jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego , powinieneś:Gdy spełnisz wszystkie wymagane przepisami formalności, otrzymasz decyzję zatwierdzającą podział. Sprawę powinieneś załatwić w ciągu miesiąca, ale w niektórych przypadkach urzędnicy mogą potrzebować więcej czasu, nawet do dwóch miesięcy.Tak, to jeden z mniej popularnych sposobów inwestowania w nieruchomości. Jeżeli interesuje Cię rynek nieruchomości, jednak nie chcesz kupować mieszkania pod wynajem, możesz spróbować flipowania lub zarabiania na podziale dużych nieruchomości. Szczególnie popularny jest podział mieszkań mieszczących się w kamienicach. Ich metraż oraz specyfika sprzyja podziałom – możliwe jest uzyskanie np. dwóch w pełni samodzielnych mieszkań. Jeżeli nie chcesz remontować nieruchomości, rozwiązaniem jest inwestowanie w działki z potencjałem.Ile można zarobić na podziale mieszkania, domu jednorodzinnego czy działki? Trudno mówić o konkretnych kwotach. Każda nieruchomość jest inna. W przypadku mieszkań czy domów jednorodzinnych będziesz musiał liczyć się z kosztami przebudowy. Dużo tańszy jest podział działek. O opłacalności przedsięwzięcia musisz zdecydować samodzielnie, jednak rozsądne inwestowanie może przynieść zwrot rzędu 5-7 proc., czyli więcej niż oferuje lokata bankowa.