Ile zapłacimy za najtańsze mieszkania deweloperskie?

W jakiej cenie znajdziemy najtańsze mieszkania jedno i dwupokojowe w ofercie deweloperów? W których inwestycjach są dostępne? W jakim metrażu? Czy takie mieszkania cieszą się teraz największym powodzeniem na rynku? Sondę opracował serwis nieruchomości dompress.pl

Andrzej Oślizło, prezes zarządu Develia S.A.

Adrian Potoczek, dyrektor ds. rozwoju w Wawel Service

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Piasta Park - Wawel Service Najtańsze mieszkania Wawel Service oferuje w kompleksie mieszkaniowym Piasta Park usytuowanym przy ulicy Piasta Kołodzieja w Krakowie.

Joanna Chojecka, dyrektor ds. sprzedaży i marketingu na Warszawę i Wrocław w Grupie Robyg

Andrzej Gutowski, wiceprezes, dyrektor sprzedaży i marketingu Ronson Development

Małgorzata Ostrowska, dyrektor Pionu Marketingu i Sprzedaży w J.W. Construction Holding S.A.

Angelika Kliś, członek zarządu Atal S.A.

Cezary Grabowski, dyrektor ds. sprzedaży i marketingu Bouygues Immobilier Polska

Joanna Janowicz, dyrektor zarządzająca w firmie Constructa Plus

Janusz Miller, dyrektor ds. sprzedaży i marketingu Home Invest

Teresa Witkowska, dyrektor ds. Sprzedaży i Marketingu Napollo Residential

Edyta Kołodziej, dyrektor sprzedaży i marketingu w Nickel Development

Mariola Żak, dyrektor sprzedaży i marketingu w Aurec Home

Marcin Michalec, CEO Okam

Agata Zambrzycka, dyrektor ds. Relacji z Klientem w Aria Development

Piotr Ludwiński, dyrektor ds. Sprzedaży i Obsługi Klientów w Archicom S.A.

Sebastian Barandziak, prezes zarządu Dekpol Deweloper

W każdym z miast, w którym prowadzimy nasze inwestycje - Gdańsku, Katowicach, Krakowie, Warszawie i we Wrocławiu - posiadamy w ofercie mniejsze, dwupokojowe mieszkania o powierzchni około 40 mkw. w cenie około 8-9 tys. zł za metr kw. Zdecydowanie drożej jest tylko w Warszawie, gdzie cena najmniejszych lokali zaczyna się od około 11,5 tys. zł za mkw.Najtańsze mieszkania oferujemy w naszym, cieszącym się niesłabnącą popularnością kompleksie mieszkaniowym Piasta Park usytuowanym przy ulicy Piasta Kołodzieja w Krakowie. Mieszkanie dwupokojowe o powierzchni około 43 mkw. klienci mogą nabyć w cenie 430 tys. zł, a dwupokojowy lokal położony na parterze z ogródkiem o powierzchni około 42 mkw. w cenie 420 tys. zł. Najmniejsze mieszkanie w inwestycji Piasta Park V o powierzchni 33 mkw. kosztuje 364 tys. zł. Mieszkanie składa się z dwóch pokoi i przynależy do niego ogródek lokatorski o powierzchni ponad 36 mkw. Inwestycja Piasta Park V zostanie oddana do użytkowania w 2024 roku.Z powodu trudnej dostępności kredytów hipotecznych przy zakupie mieszkania cena odgrywa aktualnie kluczową rolę i właśnie ona przyciąga klientów. W Warszawie najniższe ceny oferujemy w inwestycji Mój Ursus. Mieszkania dwupokojowe można kupić w tej lokalizacji w kwocie od 10 800 zł/mkw. Obecnie nie dysponujemy już kawalerkami, których ceny zaczynały się od 11.300 zł/mkw.W Gdańsku najtańsze mieszkania oferujemy w Kowalach, są to kawalerki w kwocie od 7798 zł/mkw. i lokale dwupokojowe w cenie od 7823 zł/mkw. Na rynku wrocławskim, w Osiedlu nad Widawą najniższe ceny kawalerek zaczynają się od 9700 za mkw., a najtańsze mieszkania dwupokojowe oferujemy w cenie od 9650 zł/mkw. w inwestycji Robyg Jagodno. W Poznaniu obecnie nie mamy w ofercie małych mieszkań. Metraże kawalerek wahają się od 29 mkw. do 34 mkw., a mieszkań dwupokojowych od 34 mkw. do 54 mkw.Najtańsze mieszkania można znaleźć w naszej szczecińskiej ofercie w projekcie Nowe Warzymice. Mieszkanie jednopokojowe o metrażu około 32 mkw. można kupić w cenie od 292 tys. zł. Lokal dwupokojowy o powierzchni około 39 mkw. można z kolei nabyć dysponując kwotą 346 tys. zł. Oczywiście mieszkania o najmniejszych metrażach są najczęściej wybierane przez inwestorów i sprzedają się najlepiej.W prestiżowej inwestycji Horizon w Gdańsku, położonej w pobliżu Zatoki najtańsze mieszkanie jednopokojowe o powierzchni około 32 mkw. kosztuje 470 tys. zł, dwupokojowe o metrażu ponad 48 mkw. jest w cenie 503 tys. zł. W aglomeracji warszawskiej, w projekcie Stacja Centrum Pruszków oferujemy mieszkania jednopokojowe o powierzchni 25 mkw. z balkonem wielkości 6,8 m kw. w cenie 305 tys. zł. Za dwupokojowy lokal w tej lokalizacji trzeba zapłacić od 370 tys. zł.Najtańsze mieszkania mamy w ofercie w chorzowskim Osiedlu Kościuszki. Jednopokojowy lokal o powierzchni 26 mkw. kosztuje 218,8 tys. zł. Warto podkreślić, że singiel z miesięcznymi dochodami w kwocie 3800 zł może kupić mieszkanie w cenie 220 tys. zł z wkładem własnym w wysokości 44 tys. zł i spłacać ratę kredytu 1056 zł miesięcznie. Dochód 4200 umożliwia wzięcie kredytu z wkładem własnym 22 tys. zł i ratą w wysokości 1260 zł. Dwupokojowe mieszkanie w Chorzowie o metrażu ponad 43 mkw. to koszt 346 tys. zł.Posiadamy w ofercie około 3 tysiące mieszkań zróżnicowanych pod względem metrażu i układu. Ceny najtańszych dostępnych lokali jednopokojowych o powierzchni 26-27 mkw. zaczynają się od 260 tys. zł. Takie oferty mamy w Katowicach i Poznaniu. W Piotrkowie Trybunalskim i Łodzi w tej kwocie dostępne są już dostępne mieszkania dwupokojowe o metrażu 34 mkw. Nie jest regułą, że mieszkania najtańsze sprzedają się najszybciej. Często klienci preferują daną lokalizacje i czekają, aż pojawią się w niej duże, najlepiej usytuowane lokale. Tacy klienci kupują mieszkania zaraz po uruchomieniu sprzedaży.Nasza oferta jest zróżnicowana i skierowana do każdego klienta, zarówno do tego poszukującego mieszkania jednopokojowego, lokalu o standardowym metrażu o powierzchni około 50 mkw., jak i klienta ceniącego sobie inwestycje premium z czteropokojowymi apartamentami. Nie zaobserwowaliśmy, by mieszkania z najniższą ceną były tymi, które sprzedają się najlepiej. Nasi klienci wiedzą, że kupując od nas mieszkanie, otrzymują gwarancję jego ceny, która się nie zmieni bez względu na wysokość inflacji czy realne koszty budowy. To sprawia, że jesteśmy deweloperem godnym zaufania, a nasi klienci mogą być spokojni, bo wiedzą, że wybudujemy ich wymarzone mieszkanie za cenę, którą znają dziś i która nie ulegnie zmianie.Obecnie najtańsze mieszkanie w Warszawie to mieszkanie w naszej premierowej inwestycji M Bemowo, które ma dwa pokoje, ponad 44 mkw. powierzchni i kosztuje 574 000 zł. We Wrocławiu dostępne mamy jednopokojowe mieszkanie w Le Vert, kameralnej inwestycji na Pilczycach. Jest to lokal o powierzchni ponad 38 mkw. Jego koszt to 412 200 zł.W Poznaniu najtańsze lokale to mieszkania w Lune de Malta, naszym, nowym osiedlu w pobliżu Jeziora Maltańskiego. Mieszkanie jednopokojowe o powierzchni 25 mkw. kosztuje 313 500 zł, a dwupokojowe o powierzchni 30 mkw. - 359 300 zł. W Gdyni w budynku Żeromskiego 7 najtańsze mieszkania jednopokojowe o powierzchni 26 mkw. są w cenie od 503 470 zł, z kolei dwupokojowe o powierzchni 47 mkw. można kupić w kwocie od 776 710 zł. Podpisując z nami umowę już teraz, klienci otrzymują gwarancję ceny, która się nie zmieni bez względu na wysokość inflacji i realne koszty budowy.W inwestycji Kościelna 23 w Poznaniu mamy w sprzedaży kawalerkę usytuowaną na drugim piętrze, którą można kupić w cenie 392 224 zł. Lokal ma relatywnie sporą powierzchnię prawie 43 mkw. Natomiast wśród dostępnych jeszcze kilku mieszkań dwupokojowych w najniższej cenie oferujemy mieszkanie na pierwszym piętrze o powierzchni około 55 mkw.Dostrzegamy to, że kluczowa dla naszych klientów jest lokalizacja inwestycji. Cena jest oczywiście istotna, ale dopiero połącznie dwóch ważnych czynników, lokalizacji oraz wysokiej jakości przekłada się na sukces w transakcjach z klientami.Zuzanna Należyta, dyrektor ds. handlowych w Eco ClassicNaszym hitem sprzedażowym są kawalerki w inwestycji Moja Północna. Podaż tego produktu z niezrozumiałych powodów jest dość mała. Najtańsze mieszkania dwupokojowe w tym projekcie kosztują około 420 tys. zł. W gdańskiej inwestycji Wolne Miasto za dwupokojowe mieszkanie o powierzchni 36 mkw. trzeba zapłacić około 330 tys. zł.W naszej ofercie klienci mogą znaleźć obecnie najtańsze mieszkania dwupokojowe w inwestycji Nadwiślańska Kaskada, która zlokalizowana jest na warszawskiej Białołęce. Ceny tego typu lokali o powierzchni około 40 mkw. zaczynają się od 390 tys. zł. Najmniejszymi metrażami zainteresowani są głównie inwestorzy, dysponujący gotówką. Obecnie jest to najbardziej aktywna grupa klientów.Ceny mieszkań determinuje nie tylko sam metraż. Mieszkanie o tej samej powierzchni w jednej lokalizacji może być droższe od takiego samego w drugiej lokalizacji. Pod uwagę należy brać również typ inwestycji, a także dodatkowe udogodnienia, które również wlicza się w cenę mieszkania.Tak się akurat złożyło, że najtańsze mieszkanie jedno i dwupokojowe w naszej aktualnej ofercie znajdują się w inwestycji FIQUS Marcelin. Jednopokojowy lokal o powierzchni 29 mkw. jest do nabycia w cenie 276 tys. zł. Metraż dwupokojowego mieszkania to z kolei 43 mkw., a cena 375 tys. zł. Oba mieszkania znajdują się na parterze.Kwestię najlepiej sprzedających się mieszkań należy jednak z naszego punktu widzenia rozpatrywać w odniesieniu do grupy klientów. Jeśli myślimy o inwestorach, którzy kupują mieszkania z myślą o dalszym wynajmie, cena rzeczywiście ma duże znaczenie, choć nie przesądzałabym, że największe. Natomiast klienci kupujący mieszkanie dla samych siebie poszukują bardzo konkretnych cech, dla których nierzadko są w stanie poszerzyć budżet lub zrezygnować z innego elementu. Cena w przypadku tej grupy ma znaczenie drugorzędne.Cena jest ważnym, ale nie najważniejszym czynnikiem przy wyborze mieszkania. Klienci cenią sobie inwestycje za rozkład mieszkań, standard wykończenia, otoczenie i przestrzenie wspólne oferowane przez deweloperów. Kupujący są świadomi i dobrze przygotowani do podejmowania decyzji zakupowych. Oczekując wysokiego standardu, akceptują cenę, którą należy zapłacić za komfortową przestrzeń. Nasze inwestycje w warszawskich Włochach oraz w Ursusie udowadniają, że wysoki standard nie musi narzucać wysokiej ceny. Osiedle Miasteczko Jutrzenki, w którym do wyboru są mieszkania dwu, trzy i czteropokojowe, posiada także komfortową strefę Aurec Active.W Warszawie realizujemy projekt Central House, którego zakończenie planowane jest na przełom tego i przyszłego roku. Ceny mieszkań jednopokojowych o metrażu 29-35 mkw. sięgają około 14 500 zł/mkw., a dwupokojowych o powierzchni 41-45 mkw. około 15 500 zł/mkw. Będzie to inwestycja z licznymi udogodnieniami i rozwiązaniami eko.W Łodzi, w naszej, pierwszej inwestycji mieszkaniowej - Strefa PROGRESS, której budowa niedawno się rozpoczęła, ceny jednopokojowych lokali kształtują się w przedziale 8500 zł – 11700 zł/mkw. Za dwupokojowe mieszkania o powierzchni od 40 mkw. do 70 mkw. należy zapłacić od 9000 zł do 11500 zł za mkw., a lokale o największym metrażu, około 140 mkw. kosztują 12 500 zł za mkw.W Katowicach w inwestycji Inspire w Dolinie Trzech Stawów ceny mkw. dwupokojowych mieszkań o metrażu 36-45 mkw. wynoszą średnio 12 300 zł – 13 000 zł oraz 12 700 – 13 200 zł w przypadku lokali jednopokojowych.Szczególnie dużym zainteresowaniem cieszą się od dłuższego czasu mieszkania dwu i trzypokojowe. W przypadku singli i osób tuż po studiach są to natomiast raczej lokale jednopokojowe i dwupokojowe o najmniejszej powierzchni. W ostatnich kilku miesiącach, z uwagi na trudności w pozyskaniu kredytu hipotecznego i rosnące stopy procentowe, wiele osób jest niejako zmuszonych do zakupu mniejszych metraży lub odłożenia decyzji zakupowej na bliżej nieokreśloną przyszłość.W naszej najnowszej inwestycji Osiedla Natura 2 w Wieliszewie mieszkania jednopokojowe mają powierzchnię od 30 mkw., a dwupokojowe - 41 mkw. W obu przypadkach ceny zaczynają się od 8 100 zł za mkw. Jeśli chodzi o ogólną wartość mieszkania, najlepiej sprzedają się mieszkania w najniższych cenach i o najmniejszym metrażu. Takie lokale nabywają głównie inwestorzy dysponujący gotówką.Nasze doświadczenie stanowi naszą przewagę konkurencyjną. Doskonale zdajemy sobie sprawę z tego, że obok ceny kluczowe jest spełnienie potrzeb klientów. Kładziemy nacisk na funkcjonalność mieszkania. Nasza oferta jest zdywersyfikowana. W każdej inwestycji oferujemy, zarówno mniejsze, jak i większe mieszkania, co pozwala nam spełniać oczekiwania rynku.Na potrzeby mieszkalne najczęściej wybierane są aktualnie lokale o relatywnie niewielkiej powierzchni i niskiej cenie całkowitej. W ofercie dostępne mamy mieszkania o zróżnicowanych metrażach, od około 25 mkw. do 77 mkw., od jedno do czteropokojowych. Realizowane aktualnie inwestycje zlokalizowane są w Gdańsku - Osiedle Pastelowe, Neo Jasień, Wiślance - Sol Marina, Rokitkach - Osiedle Kociewskie, czy Sztutowie - Trimare. W sprzedaży mamy mieszkania w cenie od 230 000 zł brutto. Tyle trzeba zapłacić za lokal o powierzchni około 34 mkw. w Osiedlu Kociewskim w Rokitkach.