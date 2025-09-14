eGospodarka.pl
Mural antysmogowy w Gdańsku będzie oczyszczał powietrze jak 490 drzew

2025-09-14

Mural antysmogowy w Gdańsku będzie oczyszczał powietrze jak 490 drzew

Mural antysmogowy w Gdańsku będzie oczyszczał powietrze jak 490 drzew © fot. mat. prasowe

Na gdańskiej Morenie, przy ul. Kusocińskiego, powstanie innowacyjny mural wykonany na ścianach nowej inwestycji mieszkaniowej Unidevelopment SA. Autorką projektu jest Michalina Knopińska, studentka Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku. Mural o powierzchni 160 m2, malowany farbą antysmogową wykorzystującą fotokatalizę, będzie oczyszczał powietrze z tlenków azotu. W połączeniu z drugim, większym muralem (330 m2), projekt może osiągnąć efekt porównywalny z 490 drzewami.

Technologia w służbie czystszego powietrza


Prace nad pierwszym muralem na inwestycji Kusocińskiego rozpoczną się na przełomie września i października potrwają około 10 dni, w zależności od warunków pogodowych. Do jego realizacji zastosowana zostanie farba antysmogowa, wykorzystująca proces fotokatalizy aktywowany światłem słonecznym. Dzięki niemu szkodliwe tlenki azotu emitowane przez pojazdy spalinowe ulegają neutralizacji, a pomalowana powierzchnia działa jak naturalny filtr powietrza.

Zgodnie z danymi producenta, każdy metr kwadratowy muralu ma oczyszczać powietrze skutecznie jak średniej wielkości drzewo. Powierzchnia pierwszego muralu wyniesie około 160 m². W połączeniu z drugim, większym, o powierzchni 330 m², mogą więc osiągnąć efekt porównywalny z 490 drzewami.
Mural antysmogowy w Gdańsku będzie oczyszczał powietrze jak 490 drzew
fot. mat. prasowe

Mural antysmogowy w Gdańsku będzie oczyszczał powietrze jak 490 drzew

Na przełomie września i października na gdańskiej Morenie, przy ul. Kusocińskiego ruszą prace nad pierwszym z dwóch murali, które powstaną na ścianach inwestycji mieszkaniowej realizowanej przez Unidevelopment SA. Dzieło zostanie wykonane przy użyciu innowacyjnej farby antysmogowej, która oczyszcza powietrze z tlenków azotu.

To nie pierwsza taka inicjatywa


Farby z innowacyjną technologią antysmogową Unidevelopment SA wykorzystał już podczas realizacji warszawskiej inwestycji Latte w 2022 roku, gdzie powstała praca o powierzchni 75 m².
Jako Unidevelopment pokazujemy, że nowoczesne budownictwo może łączyć się z troską o naturę. Zrównoważony charakter naszych projektów potwierdzają przede wszystkim certyfikaty BREEAM. Powstające na terenie naszych inwestycji ogrody deszczowe, zielone nasadzenia, oznaczenia zapobiegające zderzeniom ptaków ze szklanymi balustradami, czy wykorzystywane technologie ograniczające zużycie energii - to tylko wybrane przykłady stosowanych przez nas rozwiązań – mówi Barbara Kunicka, Dyrektor sprzedaży i marketingu Unidevelopment SA.

Sztuka wybrana przez mieszkańców


Konkurs na projekt muralu przy ul. Kusocińskiego został zorganizowany przez Unidevelopment SA we współpracy z Akademią Sztuk Pięknych w Gdańsku i spotkał się z dużym zainteresowaniem młodych twórców - nadesłano aż 70 prac. Jury, w skład którego weszli przedstawiciele inwestora, uczelni oraz pracowni architektonicznych odpowiedzialnych za projekt nowych budynków, wybrało trzy finałowe propozycje. Przez kilka tygodni rywalizowały one o głosy internautów w otwartym plebiscycie, w którym wzięło udział blisko 1,5 tys. mieszkańców i sympatyków dzielnicy.
Zwycięski projekt autorstwa Michaliny Knopińskiej
fot. mat. prasowe

Zwycięski projekt autorstwa Michaliny Knopińskiej

Autorką projektu wielkoformatowych grafik jest Michalina Knopińska, studentka Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku. Praca łączy nowoczesną formę z motywami przyrody.

Nagrodzona praca Michaliny Knopińskiej, studentki Wydziału Grafiki Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku, to modularna kompozycja oparta na rytmicznych „kafelkach”, nawiązujących formą i proporcjami do architektury inwestycji. Poszczególne elementy opowiadają historię dzielnicy, nawiązują do wizerunku Janusza Kusocińskiego, scen z codziennego życia mieszkańców i motywów roślinnych, symbolizujących ekologiczny charakter osiedla. Projekt wyróżnia się połączeniem minimalistycznej formy z bogatym, wielowątkowym przekazem, co sprawia, że będzie zarówno estetycznym uzupełnieniem przestrzeni, jak i nośnikiem lokalnej tożsamości.
Zwycięski projekt autorstwa Michaliny Knopińskiej - wizualizacja elewacji
fot. mat. prasowe

Zwycięski projekt autorstwa Michaliny Knopińskiej - wizualizacja elewacji

Modułowa kompozycja ukazuje motywy sportowe nawiązujące do postaci Janusza Kusocińskiego oraz elementy związane z życiem codziennym i przyrodą, podkreślając ekologiczną tożsamość osiedla.

Kusocińskiego – architektura inspirowana ruchem i harmonią


Osiedle Kusocińskiego to nowoczesna inwestycja powstająca w dwóch etapach. Pierwszy budynek zostanie oddany do użytku w IV kwartale 2025 roku, a drugi do końca 2027 roku. Łącznie projekt obejmuje 310 mieszkań oraz dwa lokale usługowe.

Koncepcja architektoniczna nawiązuje do postaci Janusza Kusocińskiego, mistrza olimpijskiego i symbolu sportowej wytrwałości. Układ przestrzeni i stref wspólnych został zaprojektowany tak, aby sprzyjał harmonijnemu i aktywnemu stylowi życia, odpowiadając na potrzeby zarówno rodzin, jak i singli.

oprac. : eGospodarka.pl eGospodarka.pl

smog, walka ze smogiem, czystość powietrza, jakość powietrza, oczyszczacz powietrza, Gdańsk

Wyszukaj i pobierz za darmo: