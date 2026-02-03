Zakaz palenia węglem: bardziej niż smog przerażają koszty ogrzewania?

Wprawdzie problem smogu ciągle istnieje, to jednak nie on przesądza o opiniach Polaków na temat zakazu ogrzewania węglem. Jak pokazuje badanie Rankomat.pl, niemal połowa społeczeństwa sprzeciwia się wycofaniu węgla z gospodarstw domowych, wskazując przede wszystkim na wysokie koszty ogrzewania i brak realnego wsparcia finansowego. Problemy zdrowotne spychane są na dalszy plan.

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Dlaczego 48 proc. Polaków sprzeciwia się zakazowi ogrzewania domów węglem?

Jak miejsce zamieszkania wpływa na stosunek do zakazu palenia węglem?

Które argumenty – zdrowotne czy ekonomiczne – dominują w debacie o węglu?

W jakich województwach w 2026 roku wchodzą w życie nowe zakazy dotyczące pieców?



Polacy murem za węglem

Węgiel dzieli: ekonomia albo zdrowie

Najgorsze powietrze przy granicy z Czechami

Ubezpieczenie od smogu

Obecnie na polskim rynku, nie funkcjonuje dedykowane ubezpieczenie od smogu jako osobny produkt. Ochronę przed negatywnymi skutkami zanieczyszczenia powietrza, w tym chorobami układu oddechowego, można uzyskać poprzez rozszerzenie ubezpieczenia na życie o poważne zachorowanie. W polisie dostępnych jest nawet kilkadziesiąt jednostek chorobowych. W razie zdiagnozowania którejś z nich ubezpieczony otrzyma środki potrzebne na leczenie czy rehabilitację – podkreśla Ewelina Ratajczak, ekspertka ds. ubezpieczeń Rankomat.pl.