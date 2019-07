Na warszawskim Bemowie powstaje kolejna inwestycja mieszkaniowa. Na działce zlokalizowanej przy ulicy Meriana Coopera Unidevelopment S.A. rozpoczął właśnie prace przy realizacji Osiedla Coopera. Budowa podzielona została na cztery etapy. Docelowo w ramach projektu powstanie 15 kameralnych, 3-piętrowych budynków, a w nich około 470 mieszkań.

„Zainteresowanie Osiedlem Coopera od początku pojawienia się oferty na rynku jest bardzo duże. Wielu klientów czekało na uruchomienie sprzedaży kilka miesięcy, ponieważ - z uwagi na przedłużające się procedury formalno-prawne - musieliśmy opóźnić start inwestycji. Dzisiaj, gdy posiadamy już ostateczne i prawomocne pozwolenie na budowę, ponad 80% mieszkań jest objętych umowami rezerwacyjnymi i deweloperskimi. W związku z tak dobrym wynikiem, jeszcze w tym roku zamierzamy wprowadzić do sprzedaży drugi etap osiedla.” - mówi Ewa Przeździecka, Członek Zarządu Unidevelopment S.A.



Wystartowała budowa Osiedla Coopera Ceny mieszkań wahają się od 8 050 zł/m² do 9 600 zł/m².

Plany dotyczące I fazy inwestycji zakładają powstanie 100 mieszkań - od kompaktowych lokali dwupokojowych o powierzchni 42 m², po przestronne, bo liczące sobie aż 94 m² cztery pokoje. Każde z nich wyposażone zostanie w balkon lub loggię, a mieszkańcy parterów zyskają dostęp do przydomowych ogródków. Wokół budynków zaplanowano 6 stref rekreacyjnych, w tym zewnętrzną siłownię, skwer, sad oraz tematyczne place zabaw i boisko do gier zespołowych. Deweloper zapewnia, że charakter zabudowy harmonijnie wpisywać się będzie w swoje sąsiedztwo, gdzie - w myśl zapisów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - powstawać mają niskie osiedla oraz szerokie ciągi komunikacyjne z drogami dla rowerów i ścieżkami biegowymi. Pierwszy etap inwestycji zostanie ukończony w IV kw. 2020 roku.Chrzanów, czyli część Bemowa, w której powstanie Osiedla Coopera, to jedna z dynamicznie rozwijających się lokalizacji w Warszawie. Przyszłych mieszkańców przyciąga tu między innymi planowana II linia metra. W ciągu najbliższych 3 lat w bezpośrednim sąsiedztwie inwestycji powstanie stacja „Lazurowa”, dzięki której mieszkańcy dotrą do centrum w 20 minut. Osiedle Coopera będzie miało też łatwy dostęp do trasy S8, gwarantującej osobom zmotoryzowanym dobry dojazd do niemal każdej części miasta. W pobliżu osiedla znajduje się także przystanek autobusowy.W okolicach Osiedla Coopera działa spora ilość placówek handlowych, m.in. Wola Park, Tesco i Decathlon. W niedalekim sąsiedztwie znajduje się także publiczna przychodnia lekarska, żłobek, 6 przedszkoli oraz 2 szkoły podstawowe. Ofertę kulturową wzbogacają Bemowskie Centrum Kultury oraz popularna sala zabaw Kolorado. Nieopodal osiedla leży Park Górczewska z amfiteatrem. Bliskość Puszczy Kampinoskiej i Lasu Bemowskiego zapewnią mieszkańcom możliwość wypoczynku na łonie natury.Ceny mieszkań wahają się od 8 050 zł/m² do 9 600 zł/m².