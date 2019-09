Unique Tower. Apartamenty już w sprzedaży

Marvipol Development rozpoczął sprzedaż lokali powstających w ramach kompleksu Unique Tower na „warszawskim Manhattanie”. Obiekt powstający przy ul. Grzybowskiej 51 oferuje zarówno mieszkania na wynajem w ramach inwestycji Unique Apartments, jak i prywatne, ulokowane na najwyższych piętrach 29-piętrowego budynku.

Unique Tower to inwestycja stworzona z myślą o osobach, którzy cenią ponadprzeciętny standard i unikalne rozwiązania. Impulsem do jej realizacji było rosnące zapotrzebowanie na apartamenty premium w centrum Warszawy, szczególnie na dynamicznie rozwijającej się tzw. bliskiej Woli. To nowe centrum biznesowe stolicy, które postrzegamy nie tylko jako modną, atrakcyjną dzielnicę, w której warto zamieszkać, ale też perspektywiczną lokalizację o wysokim potencjale inwestycyjnym – mówi Mariusz Poławski, wiceprezes zarządu Marvipol Development.

Marvipol Development rozpoczął sprzedaż mieszkań realizowanych w ramach prestiżowej inwestycji Unique Tower. Kupujący mogą wybierać spośród 47 luksusowych apartamentów usytuowanych od 17. do 28. piętra w liczącej sobie niemal 100 metrów wieży, która stanie się jednym z najwyższych budynków mieszkalnych Warszawy.Unique Tower wznosi się na działce zlokalizowanej przy ulicy Grzybowskiej 51. Ta część Woli, ze względu na licznie powstające luksusowe kompleksy mieszkaniowe, biurowce oraz hotele, nazywana jest dziś „warszawskim Manhattanem”. W sąsiedztwie inwestycji nie brakuje miejsc związanych z kulturą i rozrywką. Jednocześnie ten rejon miasta jest bardzo dobrze skomunikowany z innymi dzielnicami stolicy.Wysoki komfort mieszkania w kompleksie, poza atrakcyjną lokalizacją, mają zapewniać liczne udogodnienia. W budynku znajdzie się eleganckie lobby z całodobową usługą concierge, a także restauracja, bar w unikalnym stylu oraz nowoczesne sale konferencyjno-biznesowe. Dla mieszkańców prestiżowych apartamentów dostępny będzie także wysokiej klasy room service. Z myślą o miłośnikach sportu deweloper przewidział bogato wyposażoną strefę fitness, a dla spragnionych odpoczynku zaprojektowano relaksującą strefę SPA. Mieszkańcy będą mieli do dyspozycji także stanowiska do ładowania aut elektrycznych.Apartamenty mieszkalne Unique Tower zostaną urządzone w pięciogwiazdkowym standardzie. Wszystkie lokale wyposażone zostaną m.in. w klimatyzację, podgrzewaną podłogę oraz szereg rozwiązań technologicznych, takich jak pakiet Inteligentny Dom, który umożliwi wygodne sterowanie klimatyzacją, oświetleniem, ogrzewaniem i roletami. Przez panoramiczne, uchylne okna roztaczać się będzie widok na imponującą infrastrukturę otaczającą kompleks.Ostatnie, 28. piętro inwestycji, w całości zajmie ekskluzywny penthouse o spektakularnej powierzchni 500 m2. Tę jedyną w swoim rodzaju luksusową przestrzeń można dowolnie zaaranżować. Mieszkańcy niepowtarzalnego apartamentu uzyskają możliwość podziwiania panoramy Warszawy z unikalnym widokiem na cztery strony świata.Unique Tower to także oryginalne rozwiązania architektoniczne. O prestiżowym charakterze inwestycji ma decydować m.in. dobór najwyższej klasy materiałów budowlanych, zastosowanie licznych przeszkleń pozwalających mieszkańcom na podziwianie wyjątkowej panoramy miasta i nowoczesnych rozwiązań architektonicznych. Jeden z motywów przewodnich architektury wnętrz to styl „urban jungle” , który czerpie inspiracje zarówno z metropolitarnego, supernowoczesnego designu, jak i z natury. W lobby Unique Tower znajdzie się drzewo sięgające drugiej kondygnacji budynku, subtelnie otulone złotą, podświetloną siatką, która stworzy nietuzinkową, awangardową rzeźbę. Wokół drzewa odpocząć będzie można na komfortowych, obitych welurową tapicerką w kolorze ciemnej zieleni sofach. To z kolei ukłon w stronę lat 20. XX wieku i wyrafinowanego designu tamtego okresu, który przejawiać będzie się także w innych rozwiązaniach architektonicznych Unique Tower. Wszystkie te elementy, spójnie zespolone, tworzą unikalny projekt, który sprosta wymaganiom miłośników oryginalnych aranżacji na światowym poziomie.Przyszli mieszkańcy będą mogli skorzystać z wiedzy i kreatywnych rozwiązań architektów współpracujących z deweloperem podczas urządzania wnętrz własnych apartamentów w ramach oferty wykończenia pod klucz. To doskonałe rozwiązanie m.in. dla osób, które swój apartament chcą przeznaczyć pod inwestycję i wynajmować go.Wieża Unique Tower będzie składała się z dwóch odrębnych części. Do 16. piętra budynku będą mieścić się apartamenty inwestycyjne w ramach Royal Tulip Warsaw Apartments, a powyżej - apartamenty mieszkalne premium. Części kompleksu będą wyraźnie oddzielone - powstaną dwa lobby z osobnymi recepcjami i windami. To unikalne rozwiązanie zagwarantuje komfort stałym mieszkańcom i podniesie prestiż inwestycji. Parter budynku zostanie przeznaczony na sklepy i restauracje.