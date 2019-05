Botanica Jelitkowo. Urban Jungle w Gdańsku

Ulica Bursztynowa, granica Sopotu i Gdańska. To właśnie ten adres wybrał Invest Komfort na lokalizację inwestycji Botanica Jelitkowo, która ma wpisywać się w coraz popularniejszy na rynku nieruchomości trend urban jungle.

Urban jungle

- Zaproponowaliśmy stworzenie bardzo urozmaiconej przestrzeni, zarówno pod względem architektury budynków, jak i otoczenia. Dzięki wprowadzeniu oryginalnego, „łamanego” układu domów, uzyskaliśmy efekt indywidualizacji przestrzeni – widok z okien na zieleń będzie zawsze atrakcyjny, ale zróżnicowany, w zależności od mieszkania. – mówi architekt Marek Łańcucki ze Studia MAARTE.

Morze udogodnień

Natura wnętrza

Urban jungle to nurt architektoniczny, w którego założeniach jest zwrócenie się ku naturze, życie wśród roślinności, w zdrowej dla człowieka przestrzeni i to nawet wówczas, gdy zamieszkamy w samym sercu metropolii.W trend ten ma wpisywać się Botanica Jelitkowo. Położenie inwestycji jest gwarancją dostępu zarówno do miejskiej infrastruktury, jak i zielonych parków oraz plaży. Inspiracją do stworzenia osiedla były właśnie naturalne walory otoczenia. W sąsiedztwie kameralnych, eleganckich budynków posadzono aż 18 tysięcy roślin. To zarówno drzewa, krzewy kwiatów, trawy ozdobne, byliny, pnącza, jak i paprocie oraz rośliny wodne – łącznie ponad 80 gatunków.Atrakcyjny widok z okien zapewniać ma zbiornik wodny, przy którym powstało osiedle. Na tym jednak nie koniec, ponieważ Invest Komfort zrealizował też mniejsze założenia wodne - napotkamy je spacerując po zielonych alejkach Botanici. Każde z nich zostało perfekcyjnie wpasowane w przestrzeń i ozdobione roślinnością.Dla zwolenników praktycznych rozwiązań Botanica Jelitkowo proponuje prywatny warsztat i strefę samochodową, w której szybko i wygodnie można umyć auto. Nie zabraknie też miejsc dla aktywnych. Siłownia zewnętrzna z drewnianymi, estetycznymi przyrządami jest świetnym miejscem do rozciągania po porannym joggingu nad morzem. Na terenie osiedla znajduje się również strefa rekreacyjno-wypoczynkowa z kortem tenisowym i wielofunkcyjnym boiskiem.Na zmęczonych po dniu pracy czeka zaś strefa fitness z salą klubową, siłownią i SPA, która stanowi idealną przestrzeń do zadbania o zdrowie, urodę i odpoczynek. W atrakcyjnie zaaranżowanych wnętrzach można zagrać w bilard, poczytać książkę, skorzystać z saun lub sprzętu do ćwiczeń.Po treningu warto wyjść na świeże powietrze i odpocząć w zewnętrznej strefie relaksu. Teren ten został zróżnicowany pod względem wysokości, dzięki czemu powstało kameralne, otoczone zielenią miejsce. Trawiaste wzniesienia, drewniane leżaki, hamak wśród drzew i zbiornik wodny z roślinnością tworzą kolejny magiczny zakątek w scenerii osiedla.Na najmłodszych czeka z kolei plac zabaw odwołujący się do architektury oraz botanicznego charakteru osiedla. Tworzą go domki ustawione w tor przeszkód. Każdy z nich pełni inną funkcję: sklep z ladą, kuchnia, miejsce wspinaczki czy przystanek na zabawę w kółko i krzyżyk. Architekci stworzyli też „ścieżkę bosych stóp”, która jest kolejnym ukłonem w stronę przyrody. To szlak z naturalnymi materiałami: m.in. kamieniami, drobny żwirkiem, korą drzew, szyszkami, który inspiruje dzieci do aktywności i odkrywania świata, pobudzając przy tym wyobraźnię i angażując wszystkie zmysły.W strefie fitness znajdziemy naturalne, szlachetne materiały, jak czarny granit oraz oryginalne detale, w dużej części wykonywane na specjalne zamówienie. Inspiracją do projektu sali SPA była podroż architektki Magdaleny Adamus, odpowiedzialnej za projekt wnętrz, do Japonii, co znajduje odbicie w minimalistycznym stylu tej przestrzeni, dającym spokój i wytchnienie. Dodatkowo w centralnym punkcie sali znalazło się drzewo. Popularne, kopiowane przez kolejnych dekoratorów roślinne tapety zostały zastąpione naturalną roślinnością, która nadaje wnętrzu niepowtarzalny urok i atmosferę.Na uwagę zasługują też klatki schodowe. Powstało aż kilka propozycji ich aranżacji, zanim wybrana została ta idealna, jednocześnie elegancka i ponadczasowa. Ściany, pokryte zabudową meblową wykonaną z forniru (drewno jesion), uzupełniają dekoracje z marmuru Forest Green, który przypomina powiększoną pod mikroskopem tkankę roślinną.Zainteresowanie mogą wzbudzić również drzwi prowadzące do apartamentów. Utrzymane w matowej czerni, wykonane zostały z materiału, który architektka określa jako „kosmiczny”. Ma być on nie tylko estetyczny i odporny na uszkodzenia, ale ma również posiadać właściwości antystatyczne. Uzupełnieniem klatek schodowych jest naturalny kamień na posadzkach z wapienia i granitu oraz dyskretne oświetlenie.