YIT zbuduje Dom Mehoffera

Warszawski Targówek, zbieg ulic Mehoffera i Światowida. To właśnie ten adres wybrała firma YIT na lokalizację jednej ze swoich najnowszych inwestycji mieszkaniowych. 13-kondygnacyjny Dom Mehoffera dostarczy na stołeczny rynek 129 mieszkań oraz dwa lokale usługowe. Prace budowlane mają ruszyć jeszcze w tym roku.

– Niedawno informowaliśmy o naszej ekspansji w Polsce przy okazji zakupu działki w Gdańsku. Jednocześnie nie rezygnujemy z dalszego rozwoju w Warszawie. Dom Mehoffera będzie kolejnym ciekawym projektem w naszym portfolio. Chcemy połączyć w nim to, co najlepsze w fińskim budownictwie z akcentami twórczości znanego malarza Józefa Mehoffera. Jestem przekonany, że stworzymy w tym miejscu bardzo przyjazną przestrzeń do życia – mówi Tomasz Konarski, prezes zarządu YIT w Polsce.

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Dom Mehoffera - wizualizacja W budynku znajdą się kawalerki oraz lokale 2-,3- i 4-pokojowe

Całkowita, mieszkalna powierzchnia użytkowa Domu Mehoffera to 6 600 m2, które to pomieszczą 129 mieszkań. Będą to zarówno kompaktowe kawalerki o powierzchni 27 m2, jak i przestronniejsze lokale 2-,3- i 4-pokojowe o maksymalnym metrażu 81 m2. Mieszkańcy ostatnich pięter ze swoich okien podziwiać będą mogli widok na miasto i Wisłę. W podziemnej hali garażowej zaplanowano 179 miejsc postojowych. Znajdzie się również miejsce na lokale usługowe o powierzchni przeszło 1 300 m2. Inwestycja jest dogodnie skomunikowana z pozostałymi rejonami miasta, za sprawą linii autobusowych oraz tramwaju nr 2, który gwarantuje sprawny dojazd do stacji metra Młociny.Firma YIT uzyskała już prawomocne pozwolenie na budowę . Niebawem planuje ogłosić przetarg na wybór generalnego wykonawcy. Za wykonawczy projekt architektoniczny odpowiada pracownia Brit Plan.