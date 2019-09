Greenbud Development buduje Nowy Jasin

Podpoznański Jasin, ulica Wrzesińska. Pod tym właśnie adresem powstaje nowa inwestycja firmy Greenbud Development. Na osiedle nowy Jasin składać będą się domy o powierzchni od 59 do 91 mkw. Prace budowlane już ruszyły, podobnie jak sprzedaż. Ceny rozpoczynają się od 309 tys. zł brutto.

- Dzięki funkcjonalnemu rozmieszczeniu pomieszczeń, do dyspozycji przyszłych mieszkańców będą aż cztery sypialnie. Nawet większe rodziny mogą mieć pewność, że każdy z jej członków znajdzie dla siebie komfortowe miejsce – mówi Kinga Błaszkowiak, specjalista ds. sprzedaży i marketingu Greenbud Development.

Osiedle Nowy Jasin to kameralny zespół domów, który wznosi się przy ulicy Wrzesińskiej, w położonym między Swarzędzem a Poznaniem, Jasinie. I faza projektu zakłada powstanie dwóch wariantów architektonicznych lokali. Pierwszy z nich to 12 domów o powierzchniach 89 i 91 m kw. z dostępem do dwóch miejsc postojowych oraz w opcji z ogrodem wielkości 90 m kw. Drugi - 16 domów o powierzchni 59 lub 63 m kw., z indywidualnymi garażami oraz - w większości - ogrodami do nawet 181 m kw. Ich minimalna cena to 309 tys. zł brutto.Domy 90-metrowe zaoferują swoim mieszkańcom przestrzeń podzieloną na strefę dzienną i nocą. Parter zarezerwowany został na salon z aneksem kuchennym oraz łazienkę. Na pierwszym piętrze znajdą się dwie sypialnie, łazienka i balkon, identycznie wyglądać będzie druga kondygnacja.Propozycję dewelopera uzupełniają domy 59 i 63 m kw., które mają oferować duże możliwości aranżacyjne. Parter zajmie garaż wraz z pomieszczeniem gospodarczym. I piętro pełni funkcję dzienną – znajduje się tam salon z aneksem kuchennym i łazienką. II piętro to funkcja nocna – dwie sypialnie oraz łazienka, a także balkon. Greenbud Development proponuje budynki w prostej formie i klasycznych kolorach w odcieniach czerni oraz bieli. Prace budowlane w I etapie już się rozpoczęły, a deweloper planuje systematycznie rozwijać osiedle, razem z infrastrukturą i małą architekturą. W III etapie powstanie również duży plac zabaw – z myślą o najmłodszych.Otoczenie ulicy Wrzesińskiej w Jasinie wyróżnia się niską zabudową jednorodzinną, stanowiącą gwarancję ciszy i spokoju. Najbliżej położone miasto – Swarzędz – oddalone o 3 km zapewnia pełne zaplecze handlowo-usługowe oraz edukacyjne (Centrum Handlowe ETC, apteki, szkoły podstawowe czy przedszkola i żłobki). W niespełna 15 minut można też dojechać do Poznania, stolicy Wielkopolski.