Rekordowe zainteresowanie mieszkaniami w Łodzi

Centralnie położona Łódź przez lata traktowana było nieco po macoszemu. W analizach rynkowych to trzecie co do wielkości miasto naszego kraju często bywało pomijane. Dziś jest już inaczej. Łódź rozwija się bardzo dynamicznie, a wraz z nią rośnie tamtejszy rynek pierwotny, gdzie ceny pną się w górę, popyt dopisuje, a ilość realizowanych inwestycji jest wręcz rekordowa. W najnowszym z raportów OPG Property Professionals tłumaczy, dlaczego mieszkania w Łodzi mają potencjał.

Więcej mieszkań w Łodzi i więcej chętnych

Historycznie wysokie ceny

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Fuzja - wizualizacja W Łodzi mieszkań szybko ubywa z rynku nawet pomimo sukcesywnych wzrostów cen.

Deweloperzy starali się nie wprowadzić na rynek zbyt dużej liczby mieszkań w zbyt krótkim czasie. Tempo absorbcji nowych zasobów mieszkaniowych zdradza jednak wysoki potencjał rozwoju łódzkiego rynku. Rosnąca liczba zgłaszanych projektów oraz wystąpień o pozwolenie na budowę w Łodzi sugeruje, że aktualne poziomy podaży powinny się tu utrzymać przynajmniej w ciągu najbliższych 2-3 lat - Michał Styś, Prezes Zarządu OPG Property Professionals.

Oferta bez większych zmian

Przed nami kolejny już raport stanowiący podsumowanie sytuacji panującej na łódzkim rynku pierwotnym. Na potrzeby wspólnego raportu OPG Property Professionals, Katedry Inwestycji i Nieruchomości Uniwersytetu Łódzkiego oraz Studenckiego Koła Naukowego „Real Estate” pod lupę wzięto 120 powstających lub zrealizowanych inwestycji deweloperskich, w których trwa ciągle sprzedaż mieszkań . Charakterystyce poddano zarówno społeczno-ekonomiczne czynniki warunkujące rozwój łódzkiego rynku pierwotnego, podaży i popytu oraz dynamikę zmian cenowych. Mieszkania w Łodzi wyrastają jak grzyby po deszczu. Na przestrzeni ostatniego roku przybyło ich 10.650, co w ujęciu rocznym oznacza wzrost na poziomie 12,1%. Budujący najwyraźniej uwierzyli w potencjał Łodzi. Aż 35 spośród 120 realizowanych obecnie przedsięwzięć to projekty uruchomione pomiędzy II kwartałem 2018, a II kwartałem 2019. Najwięcej inwestycji powstaje na Polesiu i Bałutach.Mieszkania w Łodzi nie tylko pojawiają się szybciej, ale też szybciej znajdują swoich nabywców. W połowie bieżącego roku łączna liczba mieszkań dostępnych w ofercie deweloperów wyniosła około 3.200 lokali, czyli o blisko 5,5% mniej, niż przed rokiem. To pokłosie rekordowej wręcz aktywności ze strony kupujących. W ciągu 12 miesięcy deweloperzy zdołali sprzedać 3.300 mieszkań, czyli aż o 20,1% więcej, niż w analogicznym okresie rok wcześniej. Pod względem siły nabywczej na wszystkich rynkach regionalnych, Łódź ustępuje jedynie Katowicom.Co ciekawe, mieszkań szybko ubywa z rynku nawet pomimo sukcesywnych wzrostów cen. Łódź podąża za ogólnopolskim trendem, na który składa się kilka czynników: utrzymująca się, dobra koniunktura gospodarcza, poprawa sytuacji na rynku pracy i wzrost średnich wynagrodzeń oraz niski poziom stóp procentowych. Wyrazem zmian zachodzących na łódzkim rynku jest nowa, rekordowa wartość średniej ceny ofertowej, która wyniosła 5.742 PLN/mkw.Rynek pozostaje przy tym dość wyraźnie zróżnicowany – tak pod względem skali, jak i standardów oraz cen. W Łodzi można spotkać zarówno duże, wieloetapowe osiedla, projekty uwzględniające rewitalizację historycznych murów, jak też projekty bardzo kameralne, zawierające po zaledwie kilkanaście lokali. Pod względem proponowanych układów, oferta mieszkań deweloperskich w ostatnich latach nie uległa większej zmianie. W dalszym ciągu przeważają w niej lokale 2- oraz 3-pokojowe, które stanowią 77% ogólnej podaży.