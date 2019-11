Do kogo po mieszkania dwupoziomowe?

W ofercie, których firm znajdziemy mieszkania dwupoziomowe lub lokale z antresolami? W jakich inwestycjach są dostępne? W jakim metrażu? Za ile je kupimy? Sondę prezentuje serwis nieruchomości Dompress.pl

Mirosław Kujawski, członek zarządu Develia S.A.

Zbigniew Juroszek, prezes Atal

Wojciech Chotkowski, prezes zarządu Aria Development

Małgorzata Ostrowska, członek zarządu i dyrektor Pionu Marketingu i Sprzedaży w J.W. Construction Holding S.A.

Andrzej Gutowski, wiceprezes Ronson Development, dyrektor ds. sprzedaży i marketingu

Monika Perekitko, członek zarządu Matexi Polska

mat. prasowe Nexity LIFETOWN Dompress.pl zapytał deweloperów o ofertę mieszkań dwupoziomowych i lokali z antresolami

Sebastian Barandziak, prezes zarządu Dekpol Deweloper

Janusz Miller, dyrektor ds. sprzedaży i marketingu Home Invest

Wojciech Duda, wiceprezes Duda Development

Zuzanna Należyta, dyrektor ds. handlowych w Eco Classic

W ofercie posiadamy mieszkania dwupoziomowe lub z antresolą, do których w większości dodatkowo przynależy duży taras. Ich powierzchnia waha się od 47 mkw. do 120 mkw., a ceny w zależności od metrażu, czy lokalizacji mieszczą się w przedziale od 294 tys. zł do 790 tys. zł.Tego typu lokale można znaleźć m.in. w Krakowie w inwestycji Słoneczne Miasteczko, we Wrocławiu w projekcie Między Parkami, Małe Wojszyce i Nowa Racławicka oraz w Osiedlu Świętokrzyska Park w Gdańsku. Mieszkania dwupoziomowe lub z antresolą projektujemy również w nowych inwestycjach i kolejnych etapach projektów będących w sprzedaży. Tego typu oferta, a szczególnie mieszkania z tarasami, cieszy się dużym zainteresowaniem klientów. Przede wszystkim z uwagi na dużą powierzchnię tarasów oraz kameralne usytuowanie na ostatnich piętrach, często w inwestycjach o niskiej zabudowie. Stanowią one ciekawą alternatywę dla domów szeregowych.Mieszkania dwupoziomowe i lokale posiadające antresole stanowią niewielką część oferty. Aktualnie dwupoziomowe lokale są dostępne w sprzedaży w naszej wrocławskiej inwestycji Nowe Miasto Jagodno, która powstaje w Krzykach. W sprzedaży są zarówno lokale liczące niespełna 50 mkw., jak i takie o powierzchni przekraczającej 100 mkw. Poza antresolami ich atutem są obszerne tarasy. Ceny mieszkań dwupoziomowych w tej inwestycji zaczynają się od 6300 zł za mkw. brutto.W warszawskiej ofercie, w inwestycji Nowa Grochowska, mamy natomiast mieszkania z dwupoziomowymi tarasami. W tym projekcie do kupienia jest przykładowo lokal o metrażu ponad 100 mkw. z tarasami o łącznej powierzchni ponad 25 mkw. Ceny w tej inwestycji zaczynają się od 7917 zł za mkw. brutto.Ponadto, lokale liczące przeszło 100 mkw. są w sprzedaży w łódzkich Apartamentach Drewnowska 43, Nowe Miasto Polesie oraz Chojny Park IV. W aglomeracji śląskiej mieszkania w przedziale 90-100 mkw. mamy w inwestycji Nowy Brynów, Apartamentach Karolinki i Sokolskiej 30 Towers – na 16 i 17 piętrze budynku wolnych jest jeszcze 8 takich lokali. Wśród poznańskich inwestycji mieszkania o dużej powierzchni dostępne są w Apartamentach Dmowskiego, Atal Warta Towers, czy Rezydencji Chwaliszewo, gdzie kupić można lokal o metrażu ponad 150 mkw. z 40 metrowym tarasem.W ofercie mamy mieszkania z antresolami w Osiedlu Łomianki. W pierwszym, realizowanym obecnie etapie inwestycji mamy 14 mieszkań tego typu o powierzchni od 53 mkw. do 102 mkw. Ich ceny zaczynają się od 5400 zł za mkw. W kolejnym etapie projektu, w którym rozpoczęcie sprzedaży i budowę planujemy na koniec br., zaoferujemy 24 lokale z antresolami. Wszystkie mieszkania będą miały kilkunastometrowe tarasy, dobre doświetlenie oraz duże okna. Obecnie rozpoczynamy promocję, w ramach której klienci mogą zaoszczędzić aż do 20 tys. zł.Specjalna oferta potrwa tylko do końca jesieni. Kończymy aktualnie stan surowy zamknięty I etapu, a przekazanie kluczy planowane jest na sierpień 2020 roku. Osiedle Łomianki to kameralna inwestycja w pobliżu Kampinoskiego Parku Narodowego, pół godziny do centrum Warszawy i 15 minut do stacji metra Młociny. Osiedle wyróżnia się niskimi kosztami użytkowania oraz atrakcyjnymi cenami, jednymi z najbardziej konkurencyjnych na stołecznym rynku nieruchomości.Mamy w ofercie jedno gotowe do odbioru mieszkanie dwupoziomowe w warszawskiej inwestycji Bliska Wola . Apartament o powierzchni 180 mkw. z dużym tarasem położony jest na ostatniej kondygnacji w budynku.Naszą ofertę zawsze staramy się tak przygotować, aby odpowiadała zróżnicowanym oczekiwaniom nabywców. Nie brakuje w niej również dużych mieszkań dwupoziomowych. W warszawskiej inwestycji Tulip Wilanów duża część mieszkań będzie miała antresolę, a dzięki niej także salon o wysokości 5 metrów. Powierzchnia takich mieszkań zaczyna się od 60 mkw., więc nawet w mieszkaniu trzypokojowym można mieć do dyspozycji dwa poziomy. Ceny lokali w tym projekcie zaczynają się od 532 tys. zł.Staramy się unikać projektowania tego typu mieszkań w naszych inwestycjach. Pojedyncze lokale na przykład w projektach premium mogą być oczywiście atrakcyjne dla nabywców, choć często istnieje także możliwość połączenia dwóch mieszkań. Z założenia jednak tego typu lokale nie znajdują się w naszej, standardowej ofercie, ponieważ cieszą się raczej niewielkim zainteresowaniem klientów.Lokale z antresolą na poddaszu oferujemy m.in. w osiedlu Pastelowe, położonym w dynamicznie rozwijającej się dzielnicy Łostowice w Gdańsku. Mieszkania o powierzchni ponad 101 mkw. można kupić w kwocie 533,5 tys. zł, a nieco większe, o powierzchni 105 mkw. dostępne są w cenie 552 tys. zł brutto. W tej inwestycji proponujemy również mniejsze mieszkania dwupoziomowe. Dla przykładu, cena lokalu o powierzchni 61 mkw. wynosi 361,5 tys. zł.Mieszkania z antresolami zaprojektowaliśmy również w osiedlu Foresta realizowanym również w Gdańsku przy ulicy Myśliwskiej, w dzielnicy Piecki-Migowo. Za 120 metrowe lokum trzeba zapłacić 980,5 tys. zł brutto, a lokal o powierzchni 104 mkw. wycenione zostało na 852 tys. zł. W inwestycji dostępne są także mniejsze mieszkania dwupoziomowe.Aktualnie w ofercie nie mamy już tego typu mieszkań. Duże, jednopoziomowe mieszkania o metrażu około 100 mkw. można natomiast jeszcze kupić w naszej inwestycji Warszawski Świt i Okopowa 59A w Warszawie.Nie mamy aktualnie w ofercie mieszkańdwupoziomowych. Oferowaliśmy je w inwestycji Arena Apartments w poznańskim Grunwaldzie.Nie projektujemy mieszkań dwupoziomowych, ponieważ takie lokale nie cieszą się zainteresowaniem ze strony klientów.