Mieszkania w Warszawie. W czym przoduje Białołęka?

Działający na terenie naszej stolicy deweloperzy mieszkaniowi najczęściej budują na Białołęce. Tam również sprzedają najwięcej mieszkań. Czy najwięcej mieszkań na wynajem również usytuowanych jest w tej dzielnicy? Jak pod względem budownictwa, sprzedaży i wynajmu wypadają inne rejony Warszawy? Odpowiedzi na te pytania dostarczają dane zebrane w III kwartale bieżącego roku przez redNet Property Group oraz CBRE.

Białołęka, Wola, Praga Południe, Mokotów.

Białołęka (2,8 tys. lokali wystawionych na sprzedaż) , Praga Południe (2,6 tys.), Mokotów (2,4 tys.), Wola (2,2 tys.).

- Rynek mieszkaniowy w Warszawie cały czas ma się świetnie, mimo niewielkiego spadku aktywności deweloperów i oferty. Mieszkania na wynajem to niezmiennie bardzo popularna forma lokowania kapitału, nie tylko dla klientów indywidualnych ale coraz częściej także podmiotów instytucjonalnych, zainteresowanych dywersyfikacją swoich działań inwestycyjnych. Można śmiało założyć, że ten segment rynku inwestycyjnego będzie nadal dynamicznie się rozwijał. Rentowność takich działań w stolicy wynosi nawet ponad 5,5% w skali roku – mówi Marcin Jański, szef działu nieruchomości alternatywnych i gruntów inwestycyjnych w CBRE.

Mieszkania w Warszawie, czyli ciągle spory wybór

- Spadek aktywności deweloperskich można tłumaczyć wyższymi kosztami budowy oraz coraz mniejszą dostępnością atrakcyjnych gruntów w stolicy. Jednak Warszawa cały czas się rozrasta, w dużej mierze właśnie w kierunkach, które wybierają deweloperzy. Między innymi z tego wynika pierwszeństwo Białołęki pod względem mieszkań na sprzedaż. Jeszcze kilka lat temu miejscom, w których powstawały osiedla wiele brakowało, a dziś są to świetnie skomunikowanie obszary, z rozbudowaną infrastrukturą – mówi Robert Chojnacki, współwłaściciel redNet Property Group.

Wynajmę mieszkanie na Mokotowie lub w Śródmieściu

Zestawienie dzielnic Warszawy , które w III kwartale br. cieszyły się największym zainteresowaniem działających na warszawskim rynku deweloperów, co przekładało się na liczbę rozpoczynanych inwestycji, prezentuje się następująco:Jeśli spojrzeć na oferty sprzedaży, to zestawienie wygląda całkiem podobnie, przy czym dochodzi w nim do pewnych przetasowań:Z kolei jeżeli chodzi o mieszkania w Warszawie przeznaczone na wynajem, to tych trzeba było szukać przede wszystkim w Śródmieściu, na Mokotowie i Woli.Na koniec III kwartału br. w ofercie deweloperów znajdowało się niemal 17 tys. lokali, co oznacza spadek o 5% w skali roku. W porównaniu do okresu największego „boomu” mieszkaniowego w 2016 r. dostępność mieszkań zmniejszyła się o 18,5%.Największą popularnością wśród wynajmujących w Warszawie cieszą się Śródmieście oraz Mokotów.W III kwartale br. w tych dzielnicach znajdowało się odpowiednio ponad 28% i około 26% wszystkich ogłoszeń. Wynika to głównie z faktu, że w tych okolicach zlokalizowane są największe warszawskie centra biurowe oraz wiele uczelni wyższych.Blisko co dziesiąte mieszkanie w ofercie najmu znajduje się na Woli, w której od kilku lat dynamicznie rozwija się nie tylko rynek mieszkaniowy, ale również biurowy i handlowy. Pozostałe dzielnice mają znacznie mniejszy udział w warszawskiej ofercie rynku najmu, szczególnie dzielnice peryferyjne takie jak Targówek, Białołęka, Włochy, Ursus, Wawer, Wesoła czy Rembertów.