Dzielnice Warszawy: która jest najbardziej atrakcyjna?

Warszawskie dzielnice bez wątpienia są bardzo zróżnicowane pod względem ekonomicznym, architektonicznym oraz społecznym. Jako przykład można podać Śródmieście oraz Białołękę. Pomimo tej różnorodności poszczególnych części Warszawy, czasem są publikowane rankingi dotyczące atrakcyjności dzielnic dla obecnych lub potencjalnych mieszkańców. Przykład stanowi ankietowe badanie jakości życia mieszkańców Warszawy wykonane z inicjatywy władz stolicy. Drugi przykład ciekawego porównania dzielnic to ranking Urzędu Statystycznego w Warszawie opierający się na analizie kilku wskaźników gospodarczych i społecznych. Postanowiliśmy przedstawić rezultaty tych dwóch interesujących badań. Która z dzielnic Warszawy uchodzi za najatrakcyjniejszą?

Wyniki badania ankietowego są bardzo zbliżone

Bemowo - 94%

Białołęka - 93%

Bielany - 95%

Mokotów - 95%

Ochota - 94%

Praga - Południe - 90%

Praga - Północ - 95%

Rembertów - 94%

Śródmieście - 92%

Targówek - 93%

Ursus - 92%

Ursynów - 94%

Wawer - 94%

Wesoła - 94%

Wilanów - 93%

Włochy - 90%

Wola - 94%

Żoliborz - 94%

„Jeżeli weźmiemy pod uwagę ten fakt oraz maksymalny poziom błędu (+/- 4,4%), to można stwierdzić, że w 2015 r. mieszkańcy wszystkich dzielnic Warszawy byli mniej więc/ej tak samo zadowoleni z poziomu życia” - komentuje Leszek Markiewicz, ekspert portalu NieruchomosciSzybko.pl.

Wilanów wygrał ranking urzędu statystycznego …

osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą w przeliczeniu na 100 osób w wieku produkcyjnym

osoby pracujące na 1 tys. ludności

osoby bezrobotne na 1 tys. ludności

mieszkania oddane do użytkowania w przeliczeniu na 1 tys. zawartych małżeństw

powierzchnia parków, zieleńców i terenów zieleni osiedlowej w przeliczeniu na 1 osobę

liczba ludności w przeliczeniu na 1 przychodnię

liczba ludności w przeliczeniu na 1 sklep

„Poniższa tabela ze względu na lepszą czytelność, przedstawia ten wskaźnik w formie procentowej. Jego poziom okazuje się bardzo zróżnicowany (od 13% dla Rembertowa do 70% w przypadku Wilanowa)” - mówi Leszek Markiewicz, ekspert portalu NieruchomosciSzybko.pl.

„Wynik najniżej ocenionej warszawskiej dzielnicy może wynikać z jej peryferyjnego charakteru, który skutkuje np. mniejszą liczbą sklepów i prowadzonych firm oraz niewielkim zainteresowaniem deweloperów” - wyjaśnia Leszek Markiewicz, ekspert portalu NieruchomosciSzybko.pl.

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Ranking atrakcyjności dzielnic Warszawy Wyraźnie zaznacza się podział czołówki rankingowej na dwie przodujące dzielnice (Wilanów, Śródmieście) oraz kilka innych, które również uzyskały bardzo dobre wyniki. Kliknij, aby przejść do galerii (2)

„Dobrym przykładem jest Praga - Południe, w skład której wchodzą tak odmienne części jak np. ekskluzywna Saska Kępa, „wielkopłytowy” Gocław oraz Gocławek składający się głównie z domów jednorodzinnych i niewielkich bloków” - wymienia Leszek Markiewicz, ekspert portalu NieruchomosciSzybko.pl.

„Nie będą one szczególnie użyteczne między innymi dla tych osób, które ze względu na ograniczony budżet mają do wyboru tylko kilka stołecznych lokalizacji (przykładowo: Białołękę, Ursus oraz Rembertów)” - podsumowuje Leszek Markiewicz, ekspert portalu NieruchomosciSzybko.pl.

Naszą analizę rozpoczynamy od wyników badania ankietowego, które w 2015 r. zostało wykonane na zlecenie władz Warszawy. Można żałować, że od tamtej pory nie przeprowadzono podobnej ankiety. Wyniki badania wykonanego w 2015 r. z udziałem 9000 warszawiaków wskazują, że udział osób zadowolonych z zamieszkania w swojej dzielnicy wynosił:Nietrudno zauważyć, że powyższe wyniki są do siebie bardzo zbliżone.Do tematu porównywania jakości życia warszawiaków nieco inaczej podszedł Urząd Statystyczny w Warszawie. Wspomniana instytucja w 2017 r. opublikowała swój własny ranking jakości życia na terenie poszczególnych dzielnic Warszawy. To badanie opierające się wyłącznie na wskaźnikach statystycznych, uwzględnia następujące wartości liczbowe:Po odpowiednim przeliczeniu wyników z poszczególnych dzielnic, stworzono ogólny wskaźnik atrakcyjności danego terenu przyjmujący wartość od 0,000 do 1,000.Leszek Markiewicz podkreśla, że dobrze widoczny jest podział czołówki rankingowej na dwie przodujące dzielnice (Wilanów, Śródmieście) oraz kilka innych, które również uzyskały bardzo dobre wyniki. Chodzi o Mokotów, Żoliborz, Włochy, Ochotę, Ursynów oraz Wolę. Zupełnym outsiderem jest natomiast Rembertów, który dzieli spory dystans nawet od przedostatniej Pragi - Północ.Rezultaty obydwu prezentowanych wcześniej badań na pewno mogą wzbudzić pewne kontrowersje. Jest to związane z faktem, że osoby szukające mieszkania przyjmują zróżnicowane kryteria oceny dzielnic Warszawy. Niektórym nabywcom nieruchomości może np. wyjątkowo odpowiadać specyfika „zielonego” Rembertowa oraz niski poziom cen tamtejszych lokali i domów. Warto również zdawać sobie sprawę, że w obrębie warszawskich dzielnic występuje spore zróżnicowanie.W związku z powyższym, różne zestawienia oraz rankingi dzielnic Warszawy trzeba traktować głównie jako ciekawostkę.