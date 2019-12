Na Ursynowie powstaje III etap osiedla Lifetown

Warszawski Ursynów, ulica Kłobucka 6. To właśnie pod tym adresem trwają prace związane z realizacją III etapu osiedla Lifetown. Sześciokondygnacyjny budynek powiększy stołeczny rynek o kolejne 133 mieszkania - od kompaktowych kawalerek o powierzchni 28 mkw., po przestronne cztery pokoje.

„Grunt był zgodny z badaniami, więc już od fazy fundamentowej wszelkie prace biegną zgodnie z harmonogramem. Budynek ma konstrukcję żelbetową słupowo-belkowo-płytową, która jest najkorzystniejsza dla współczesnego budownictwa mieszkaniowego, także z punktu widzenia nabywców lokali, stąd jest ona najczęściej wybierana przez deweloperów. Budynek, w kształcie litery »C«, będzie miał bardzo ładny dziedziniec. Lokatorzy otrzymają nowoczesny obiekt, w którym ściany zewnętrzne wykonamy z bloczków silikatowych, ściany korytarzowe części wspólnych z pustaków ceramicznych, a ściany działowe w środku mieszkań powstaną w systemie bloczków gipsowych”.



Budynek realizowany w ramach trzeciego etapu inwestycji Lifetown będzie składał się z pięciu kondygnacji nadziemnych i jednej podziemnej. Powierzchnia 13 588 mkw. pomieści 133 mieszkania (6065 mkw.), pięć lokali usługowych oraz halę garażową ze 120 miejscami postojowymi W ofercie znajdują się mieszkania jedno-, dwu-, trzy- i czteropokojowe. Ich doświetlenie mają gwarantować duże okna oraz przeszklone balkony. Do lokali usytuowanych na parterze przynależeć będą duże ogródki. Na terenie osiedla zaprojektowano oczko wodne.Generalne wykonawstwo inwestycji należy do Totalbud SA, za projekt odpowiada pracownia S.A.M.I. Architekci, natomiast deweloperem jest spółka Nexity.Atutem Lifetown jest lokalizacja. W sąsiedztwie znajduje się m.in. Potok Służewiecki, unikatowy Fort VII Twierdzy Warszawa, czy tor wyścigów konnych. Niedaleko stąd również do Galerii Mokotów i licznych sklepów oraz punktów usługowych.Obecnie gotowe jest ponad 70 proc. konstrukcji żelbetowej. Roboty murowe rozpoczną się na początku przyszłego roku. Osiągnięcie stanu surowego otwartego zaplanowane jest na koniec czerwca.Realizację III etapu osiedla Lifetown komentuje kierownik budowy z ramienia Totalbudu Joanna Latarska: