Termomodernizacja domu to nie tylko niższe rachunki za ogrzewanie

Ocieplone domy i mieszkania w budynku po termomodernizacji szybciej znajdują nabywców i najczęściej osiągają dużo wyższą cenę - przyznają pośrednicy w obrocie nieruchomościami.

Starsze budynki często nie są odpowiednio zaizolowane. Mieszkańcy płacą więc wysokie rachunki za ciepło lub marzną, jeśli ich nie stać na odkręcenie kaloryfera lub na węgiel do ogrzewania – podkreśla ekspert portalu GetHome.pl Marek Wielgo.

Nasi klienci częściej oraz szybciej decydują się na zakup domu, który jest ocieplony – przyznaje właściciel agencji Domus Nova Jacek Stefański.

Termomodernizacja pozwala znacząco ograniczyć koszt ogrzewania. Dlatego kiedy taka inwestycja jest już przeprowadzona, nabywcy szybciej decydują się na zakup domu – mówi Agata Stradomska.

W przypadku starych kamienic ocieplenie ich grubą warstwą styropianu może przynieść odwrotny skutek, czyli obniżkę ceny mieszkań – przyznaje Monika Żemajtis-Sokolnicka, ekspertka w warszawskim oddziale firmy Expander.

Termomodernizacja jest czynnikiem, który podnosi wartość znajdujących się w nim mieszkań. Ich cena może być z tego tytułu wyższa o ok. 10% – ocenia Monika Żemajtis-Sokolnicka.

Często wspólnoty i spółdzielnie idą za ciosem i decydują się na odremontowania części wspólnych, co również wpływa korzystnie na odbiór nieruchomości – mówi ekspertka.

Poza tym wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe korzystają także ze wsparcia programów unijnych. Z kolei właściciele domów jednorodzinnych otrzymują dofinansowanie w programie Czyste Powietrze, a dodatkowo zwrot części wydatków, jeśli skorzystają z podatkowej ulgi termomodernizacyjnej – mówi dyr. Przemysław Osuch.

Na wartość mieszkań i domów ma wpływ wiele czynników, a jednym z nich jest ich stan techniczny.Postanowiliśmy więc sprawdzić, czy ten aspekt jest brany pod uwagę przez kupujących mieszkania i domy na rynku wtórnym.I dodaje, że ocieplone domy z ładną elewacją osiągają cenę wyższą nawet o 10-15% od domów, które wymagają termomodernizacji.Podobnego zdania jest Agata Stradomska, menadżerka w biurze Białe Lwy – Nieruchomości.W budynkach wielorodzinnych sprawa jest trochę bardziej skomplikowana.I wyjaśnia, że dzieje się tak, gdy wskutek termomodernizacji piękna kamienica traci swój pierwotny wygląd, a pogrubienie ścian zmniejsza dopływ światła do pomieszczeń. Co innego budynki z wielkiej płyty.Zwraca uwagę, że ocieplenie takich budynku ma nie tylko korzystny wpływ na domowy budżet mieszkańców. Termomodernizacja to także poprawa estetyki budynku.Od 22 lat zachętą do inwestowania w termomodernizację budynków mieszkalnych jest specjalna premia termomodernizacyjna, którą wypłaca budżet państwa za pośrednictwem Funduszu Termomodernizacji i Remontów przy Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK).O taką dopłatę – do 16% kosztów poniesionych na realizację przedsięwzięcia – mogą ubiegać się między innymi wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe oraz właściciele domów jednorodzinnych. Jeśli dodatkowo zainstalowane zostanie odnawialne źródło energii, np. ogniwa fotowoltaiczne, premia wzrośnie do 21% kosztów przedsięwzięcia. Ponadto w budynkach z wielkiej płyty państwo zrefunduje 50% kosztów zakupu i montażu kotew wzmacniających całą konstrukcję.Dodajmy, że państwo dotuje tylko te inwestycje, które są finansowane przez banki, a to oznacza konieczność zaciągnięcia kredytu. Ustaliliśmy, że w latach 1999-2020 BGK wypłacił ok. 35,7 tys. premii termomodernizacyjnych o łącznej wartości przeszło 1,8 mld zł.Z tego typu wsparcia skorzystały głównie wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe, rzadziej – właściciele domów jednorodzinnych. Najczęściej w województwach: śląskim, mazowieckim i wielkopolskim.Niepokojące jest jednak to, że od 10 lat właściciele budynków coraz rzadziej sięgają po budżetową dopłatę do termomodernizacji. Dlaczego? Dyrektor Departamentu Funduszy Mieszkaniowych w BGK Przemysław Osuch wyjaśnia, że kurczą się zasoby budynków wielorodzinnych, które wymagają termomodernizacji.– I nie muszą oni zaciągać kredytu – dodaje Marek Wielgo, który przypomina, że w 2019 r., czyli w pierwszym roku obowiązywania ulgi termomodernizacyjnej , z odliczeń skorzystało przeszło 207 tys. podatników będących właścicielami domów jednorodzinnych.