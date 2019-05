Zielone Rabowice II. Ruszyła sprzedaż mieszkań

Podpoznańskie Rabowice, ulica Bliska. Pod tym właśnie adresem powstaje nowy projekt firmy Greenbud Development - Zielone Rabowice II. Deweloper poinformował właśnie o wprowadzeniu do sprzedaży IV etapu inwestycji, w ramach którego zaoferuje 32 lokale w zabudowie bliźniaczej. Do każdego z nich przynależeć będzie ogród. Prace rozpoczną się wraz ze schyłkiem bieżącego roku, a ich zakończenie zaplanowano na I kwartał 2021.

– Tym razem w ofercie pojawiły się 32 lokale bliźniacze, każdy o powierzchni 83 mkw., dwupoziomowy, z osobnym ogrodem. W marcu uruchomiliśmy przedsprzedaż inwestycji i są już pierwsze rezerwacje. Nasz projekt jest bardzo popularny. Biorąc pod uwagę także wcześniejsze osiedle Zielone Rabowice, łącznie sprzedaliśmy już ponad 100 lokali – mówi Kinga Błaszkowiak, specjalista ds. sprzedaży i marketingu Greenbud Development.

– Jednym z nich jest zaaranżowanie dodatkowego pokoju z oknem. Może on pełnić funkcję gabinetu do pracy w domu, biblioteczki czy choćby garderoby – doradza Kinga Błaszkowiak.

Realizację osiedla Zielone Rabowice II podzielono na etapy. Pierwszy z nich, już oddany do użytkowania, zaoferował 36 lokali dwupoziomowych w zabudowie bliźniaczej, w tym 22 lokale o powierzchni 74,84 mkw., 12 lokali o metrażu 90 mkw. oraz dwa 85-metrowe. Każdy z nich wzniósł się na ponad 400-metrowej działce. W drugim i trzecim etapie zaplanowano 24 domy bliźniacze dwulokalowe, każdy z osobnym wejściem i własnym ogrodem . Wszystkie z wymienionych lokali znalazły swoich nabywców i z tego też względu deweloper postanowił wprowadzić do sprzedaży kolejny, IV etap inwestycji.Trwają prace w trzech etapach, w których wszystkie lokale znalazły nabywców. W etapie IV sześć lokali zostało zarezerwowanych bądź kupionych przez przyszłych mieszkańców.Greenbud stawia na sprawdzony projekt dwupoziomowego mieszkania w zabudowie bliźniaczej, z przestronnym ogrodem. Na parterze zaplanowano salon z kuchnią z oknem oraz toaletę. Piętro to przestrzeń na łazienkę oraz dwie lub trzy sypialnie, w zależności od wyboru klientów. Dla osób zainteresowanych nabyciem dwupoziomowego domu pod miastem, ważne są możliwości aranżacyjne i przestrzeń. To pozwala realizować wiele pomysłów.Klienci chętnie aranżują poddasze. Wiele pozytywów ma działka ponad 400 mkw. Zagospodarowanie przestrzeni obok domu tak, by zmieściły się na posesji dwa lub nawet trzy auta, duży ogród to elementy, które wyróżnią propozycję Greenbud. Wraz z powiększaniem się osiedla, powstanie w Rabowicach przedszkole i żłobek „Misiaki”. To kolejna, obok bliskości Poznania i Swarzędza, zaleta lokalizacji osiedla. Start prac budowlanych zaplanowano na IV kwartał 2019. Przewidywany termin zakończenia realizacji to I kwartał 2021. Lokal bliźniaczy w ramach inwestycji Zielone Rabowice II kosztuje 366 tys. zł brutto.