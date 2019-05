Ryzyko powodzi. Kiedy chroni ubezpieczenie?

Tegoroczna wiosna okazała się dość kapryśna. Ostatnie dni przyniosły ulewne deszcze, których efektem było m.in. wydanie ostrzeżeń powodziowych 3. stopnia dla Małopolski, Podkarpacia i woj. świętokrzyskiego. Wiele domów zostało zalanych. Jak chronić się w takiej sytuacji? Niewątpliwie dobrym pomysłem jest ubezpieczenie. Warto jednak sprawdzić, jak ubezpieczyciele rozumieją termin "powódź".

- Po powodzi okazuje się, że właściciele podtopionych czy całkiem zniszczonych domów nie byli ubezpieczeni. Samorządy zazwyczaj przeznaczają na wsparcie poszkodowanych pieniądze z lokalnych budżetów. Taka może być jednak niewystarczająca – mówi Jakub Nowiński, członek zarządu w multiagencji Superpolisa Ubezpieczenia. - Dlatego właśnie przydaje się ubezpieczenie. Jego zakres można dokładnie dopasować do wartości potencjalnych szkód – dodaje.

Co to jest powódź według ubezpieczycieli?

w niektórych firmach powodzią będzie tylko „zalanie terenu w wyniku podniesienia się wody w korytach wód płynących lub stojących”,

w innych definicja obejmuje też skutki „spływu wód po zboczach lub stokach na terenach górskich lub falistych”,

niekiedy pojawia się też pojęcie cofki, czyli „podniesienia się poziomu morskich wód przybrzeżnych”.



- Węższa definicja nie dyskwalifikuje ubezpieczenia. Mieszkańcy domów zlokalizowanych na nizinnych obszarach nie muszą obawiać się spływu wody z górskiego zbocza, podobnie jak mieszkańcom wyżyn nie grozi morze. Wpisana do ogólnych warunków ubezpieczenia powódź musi po prostu odnosić się do zdarzeń, które zagrażają konkretnie naszej nieruchomości – dodaje Jakub Nowiński z Superpolisy.



Lokalizacja, karencja i udział własny

- Ubezpieczenie ma chronić mienie na wypadek zdarzeń, które stanowią potencjalne, ale nie pewne ryzyko. Karencja zabezpiecza ubezpieczycieli przed zawieraniem umów ubezpieczenia w sytuacji, gdy istnieje skrajne wysokie prawdopodobieństwo, że nieruchomość zostanie zalana, np. już po przekroczeniu stanu alarmowego na rzece. Nie wszyscy ubezpieczyciele stosują jednak karencję – wyjaśnia ekspert Superpolisy.

Sam podajesz ubezpieczycielowi sumę, do której będzie chroniona twoja nieruchomość.

Suma ubezpieczenia musi jak najdokładniej oddawać wartość domu - w przypadku tzw. szkody całkowitej wypłacone pieniądze muszą wystarczyć na pełne odtworzenie majątku.

Upewnij się, czy ubezpieczyciel nie zastrzega sobie, że po szkodzie wypłaci równowartość tylko części strat (nazywa się to udziałem własnym klienta).

W większości firm możesz liczyć na pełne odszkodowanie, ale w niektórych udział własny wynosi aż 50% - unikaj takich zapisów w umowie i ewentualnie zapytaj, czy udział własny może zostać zniesiony.

