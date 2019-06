Rodzinny Zakątek w rozbudowie

W podpoznańskim Błażejewie trwa rozbudowa osiedla domów Rodzinny Zakątek. W IV etapie inwestycji powstaną 72 budynki o powierzchniach 70 i 86 metrów kwadratowych. 23 z nich zostaną oddane do użytkowania jeszcze w tym roku. Ceny rozpoczynają się od 285 tysięcy złotych brutto.

- Budowa IV etapu przebiega zgodnie z założeniami. Jeszcze w tym roku oddamy 23 domy w zabudowie szeregowej. Kolejne 23 domy przekażemy do końca kwietnia 2020 roku. Tym samym zakończymy budowę IV etapu osiedla - mówi Maciej Bartczak, współwłaściciel KM Building. Warto zwrócić uwagę, że KM Building oddaje domy w podwyższonym stanie deweloperskim.

Powstający w Błażejewie Rodzinny Zakątek od Poznania dzieli zaledwie 20 km. Realizacja jego IV etapu trwa od 2017 roku. Do końca czerwca br. do użytkowania zostanie oddanych 11 domów, z czego 9 liczyć sobie będzie 70 mkw przy działce 120 mkw. 2 skrajne części szeregowca będą największe - 86 mkw z działką 250 mkw. Mniejszy z domów kosztuje 285.000 zł, większy - 355.000. Do końca bieżącego roku ma powstać również kolejny szeregowiec z 12 domami o powierzchni 86 mkw.Przyszli mieszkańcy mogą liczyć m.in. na trzyszynowe okna, podwyższony standard drzwi wejściowych, skrzynki i prowadnice rolet zewnętrznych, instalację kominkową, ogrzewanie podłogowe czy kondensacyjny piec gazowy.Deweloper dużą wagę przykłada również do zagospodarowania terenu wokół inwestycji. Mieszkańcy osiedla otrzymują oświetlenie, ogrodzenie, trawniki, podjazd dla samochodów, przestronne tarasy z piaskowca i pergole. Drogi wewnętrzne, pomiędzy budynkami mają szerokość 8 metrów, a przed każdym domem, w zależności od nieruchomości dostępne są od 1 do 3 miejsc parkingowych.Wraz z budową nowych domów zmienia się również najbliższe otoczenie inwestycji. W ramach współpracy z Gminą Kórnik deweloper zrealizował nową drogę dojazdową z kostki brukowej. Działa również sklep. W planach inwestora jest także rozbudowa części usługowo - rekreacyjnej. Osiedle Rodzinny Zakątek powstaje niecałe 20 kilometrów od Poznania. Dogodny dojazd zapewnia droga ekspresowa S11. Dostępna jest również komunikacja podmiejska. Teren inwestycji graniczy z lasem, a liczne trasy rowerowe oraz ścieżki biegowe czy spacerowe z pewnością zadowolą osoby lubiące aktywnie spędzać czas, na świeżym powietrzu. Z kolei w pobliskim Kórniku funkcjonują szkoły, przedszkola, apteki i liczne centra czy punkty handlowo - usługowe.