Osiedle Zacisze w Komornikach z nowymi domami

Deweloper Poz Inwest poszerza ofertę powstającego w podpoznańskich Komornikach Osiedla Zacisze. Do sprzedaży trafiły właśnie kolejne domy w zabudowie bliźniaczej o powierzchni około 120 mkw. z dwoma tarasami, miejscem postojowym, garażem oraz przydomowym ogródkiem liczącym sobie od 150 do 420 mkw. Cena metra kwadratowego została ustalona na 5400 zł brutto.

- Nasze nowe domy w ofercie inspirowane są stylem skandynawskim. To także duża liczba pomieszczeń, wysoki standard wykończenia oraz spore ogrody - mówi Elżbieta Sobierajska z biura Poz Inwest. Na terenie osiedla takich domów powstanie docelowo 20. Planowany termin zakończenia to IV kwartał 2020 roku. Jeszcze wcześniej, w IV kwartale tego roku do użytku zostanie oddanych 10 domów w zabudowie szeregowej o powierzchni 130 mkw oraz 10 budynków z 20 mieszkaniami o powierzchni 52 i 72 mkw. Co istotne, deweloper planuje również zaaranżowanie przestrzeni rekreacyjnej dla najmłodszych mieszkańców osiedla - Powstanie plac zabaw. Zadbamy również o drogi wewnętrzne i oświetlenie. - wskazuje Elżbieta Sobierajska.



Osiedle Zacisze to osiedle mieszkaniowe , które wznosi się na zlokalizowanej w podpoznańskich Komornikach ponad 4-hektarowej działce. W ramach inwestycji powstają domy o zróżnicowanej architekturze i metrażu. Poz Inwest właśnie rozszerzył swoją ofertę sprzedażową o kolejne budynki. Tym razem są to domy w zabudowie bliźniaczej o powierzchni 120,95 lub 121,53 mkw. z licznymi przeszkleniami oraz drewnianymi elementami elewacji.Parter to strefa dzienna, w skład której wchodzi salon z aneksem kuchennym, toaleta oraz pokój. Na piętrze zaprojektowano strefę nocną - trzy sypialnie, dwie łazienki oraz dwa, wykończone drewnianymi elementami tarasy. Do każdego z domów należy garaż, miejsce postojowe oraz ogród liczący sobie od 150 do nawet 420 mkw., w zależności od wyboru konkretnego domu. Cena metra kwadratowego to 5400 zł brutto.Osiedle Zacisze położone jest w Komornikach, czyli w miejscowości graniczącej od południa z Poznaniem. Nie brakuje tu terenów zielonych oraz licznych tras rowerowych czy jezior. Wielkopolski Park Narodowy to tylko kilka kilometrów od inwestycji. W bliskim sąsiedztwie znajduje się także to wszystko co potrzebne do komfortu zamieszkiwania. Działają żłobki, przedszkola, szkoła podstawowa oraz liczne punkty handlowo - usługowe. Blisko jest także do Galerii A2, Centrum Handlowego Auchan Komorniki, Leroy Merlin czy Decathlona. Lokalizacja osiedla pozwala również na wygodne połączenie z Poznaniem drogą nr 5. Ona zapewnia dojazd do autostrady A2 (3 km od inwestycji). Dostępna jest także komunikacja miejska (autobusy nr 702, 703 i 716).