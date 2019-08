Na osiedlu Golf Park powstają ostatnie domy

INPRO wprowadziło do sprzedaży ostatnie 7 domów realizowanych w ramach osiedla Golf Park w Tuchomiu. Kupujący mogą wybierać spośród 6 domów w zabudowie bliźniaczej (158 mkw.) oraz jeden dom wolnostojący (200 mkw.) Deweloper planuje, że ten etap inwestycji zakończy się w sierpniu nadchodzącego roku. Ceny rozpoczynają się od 623 tys. zł brutto.

fot. mat. prasowe Golf Park Osiedle jest w całości ogrodzone, a dodatkowe bezpieczeństwo zapewni mieszkańcom całodobowa ochrona

Inwestycja położona jest w odległości 6,6 km od granic Gdyni, a dystans ten, trasą szybkiego ruchu, pokonać można w zaledwie 20 minut. W sąsiedztwie rozpościerają się lasy, niedaleko stąd również do Jeziora Tuchomskiego. Okolica sprzyja aktywności fizycznej - w pobliżu znajduje się 34-kilometrowa trasa rowerowa, łącząca Gdańsk Osowę z Sianowem, wiele ścieżek spacerowych oraz pole golfowe w Tokarach. Od Portu Lotniczego im. Lecha Wałęsy dzieli osiedle 11,5 km.Domy powstające w ramach osiedla Golf Park usytuowane są na działkach o powierzchni od 514 m2 do 1.191 m2, a ich powierzchnia użytkowa zawiera się w przedziale od 158 m2 do 200 m2.Osiedle jest w całości ogrodzone, a dodatkowe bezpieczeństwo zapewni mieszkańcom całodobowa ochrona. Dodatkowo na terenie inwestycji powstało boisko wielofunkcyjne i plac zabaw dla dzieci. Do każdego budynku przynależy garaż i przydomowy ogródek. Dbając o komfort przyszłych mieszkańców, deweloper wybudował także drogę o szerokości 5 m z chodnikiem. Domy jednorodzinne, bliźniaki, jak i tereny zielone zostały zaprojektowane przez Biuro Projektowe BJK Architekci, a wyspecjalizowana ekipa budowlana wykonała budynki mieszkalne z najwyższej jakości materiałów o cechach energooszczędnych. Szlachetne tworzywa charakteryzują się niską przepuszczalnością ciepła oraz spełniają wszystkie normy akustyczne, zapewniając poczucie komfortu wszystkim domownikom na osiedlu Golf Park.W aktualnej ofercie osiedla Golf Park znajduje się 14 domów jednorodzinnych i w zabudowie bliźniaczej. Docelowo, w ramach czterech etapów na osiedlu powstanie 81 domów. Ceny nieruchomości pozostałych w ofercie wraz z działką rozpoczynają się od 623 tys. zł brutto.