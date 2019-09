Najemcy bez ubezpieczenia muszą być gotowi na wydatki

Jedna czwarta Polaków wynajmujących mieszkania przyznaje, że co najmniej raz w życiu zdarzyło im się przyczynić do powstania szkody w zajmowanym lokum. Pomimo to, zaledwie co dziesiąty z badanych decyduje się na wykupienie polisy OC najemcy, która ochroniłaby go przed finansowymi skutkami takiego zdarzenia - dowodzi opracowany przez SW Research dla Europy Ubezpieczenia raport „Ubezpieczenia dla lokatorów”.

W takich przypadkach z pomocą lokatorowi przychodzi odpowiednio dobrane ubezpieczenie. Jego najważniejszym elementem powinno być OC najemcy, dzięki któremu koszty naprawy przypadkowych uszkodzeń i zniszczeń w najmowanym lokalu pokryje ubezpieczyciel - mówi Monika Ziółkowska, ekspert ds. ubezpieczeń nieruchomości w Europie Ubezpieczenia.

W naszej ocenie lokator jako słabsza strona umowy najmu mieszkania powinien posiadać OC najemcy, które będzie chroniło jego interesy i majątek. Niska popularność ubezpieczeń wśród lokatorów to efekt braku wiedzy i świadomości ryzyka, wynikającego z korzystania z cudzej nieruchomości. 64% najemców nie słyszało wcześniej o stworzonych dla nich ubezpieczeniach. Jednak po bliższym zapoznaniu się z nimi zaczynają doceniać zakres oferowanej ochrony. 41% z nich deklaruje, że z chęcią kupi taką polisę - mówi Monika Ziółkowska, ekspert ds. ubezpieczeń nieruchomości w Europie Ubezpieczenia.

Szacuje się, że obecnie w wynajmowanych mieszkaniach mieszkają nawet 2 miliony Polaków. O ile jednak właściciele lokali przeważnie decydują się na ubezpieczenie nieruchomości, o tyle już taka zapobiegliwość jedynie z rzadka cechuje najemców. Z raportu „Ubezpieczenia dla lokatorów” wynika, że o kupnie OC najemcy, które chroni przed skutkami finansowymi zniszczeń i uszkodzeń, myśli zaledwie 10% lokatorów. Dlaczego 90% się nie ubezpiecza? Powodem jest przede wszystkim (60%) brak wiedzy odnośnie istnienia takich ubezpieczeń.Tymczasem właściwie dobrane ubezpieczenie OC najemcy jest bardzo przydatne. Niemal 3 na 10 lokatorów (27%) przyznaje, że przynajmniej raz uszkodziło coś w wynajmowanym lokalu. Nieszczęśliwy traf przeważnie oznaczał konsekwencje finansowe. Przeszło połowa najemców, którzy przyczynili się do powstania szkód, przyznała, że koszty napraw w całości musiała pokryć z własnej kieszeni. 17% deklaruje, że zrobił to właściciel mieszkania, a w 15% przypadków niezbędne wydatki podzielono między lokatora a wynajmującego.Inne przydatne dla lokatora elementy ochrony to ubezpieczenie własnych ruchomości (np. elektroniki czy mebli), które chroni przed skutkami żywiołów oraz home assistance , czyli organizacji przez ubezpieczyciela napraw w mieszkaniu.Drobne usterki, takie jak cieknący kran w kuchni czy niedziałająca spłuczka w toalecie, potrafią być utrapieniem najemców. Co trzeci skarży się, że właściciele mieszkań nie reagują na zgłoszenia dotyczące tego typu spraw. Natomiast 27% lokatorów twierdzi, że wynajmujący zataili przez nimi informacje o drobnych usterkach i niedziałających sprzętach. W efekcie konieczne naprawy musieli przeprowadzić sami. Problemy z drobnymi usterkami to – obok niezapowiedzianych wizyt kontrolnych i problemów z odzyskaniem kaucji – najczęściej zgłaszane przez najemców zastrzeżenia, dotyczące zachowania właścicieli. Przypadkowe zniszczenia w lokalu czy też brak reakcji na drobne usterki mogą stać się zarzewiem konfliktu między lokatorem a właścicielem. Te zaś zdarzają się często – czterech na dziesięciu najmujących przyznaje, że ma za sobą takie nieporozumienia. W przypadku co dziesiątego lokatora doszło do eskalacji konfliktu, a 3% najemców musiało się wyprowadzić i toczy spór prawny z byłym wynajmującym im lokal.OC najemcy jest także coraz częściej doceniane przez samych właścicieli mieszkań, którzy zaczęli wymagać przedstawienia przez najemcę takiej polisy jako dodatku do umowy najmu. 16% lokatorów przyznaje, że spotkało się z takim żądaniem ze strony wynajmującego. Ubezpieczenie daje pewność właścicielom, że za naprawę zniszczeń w lokalu zapłaci ubezpieczyciel, a oni nie będą musieli samodzielnie dochodzić zwrotu poniesionych wydatków od - najczęściej już - byłego najmującego.Koszt ochrony ubezpieczeniowej dla lokatora zaczyna się od kilkudziesięciu złotych rocznie. Taki wydatek jest akceptowany przez najemców. Połowa z nich jest gotowa kupić polisę, o ile jej cena nie przekroczy 100 zł; 37% deklaruje, że zapłaci za nią między 100 a 200 zł, a tylko 4% jest gotowe wydać na ten cel więcej niż 200 zł rocznie.