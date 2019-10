Mieszkania w Warszawie: coś dla ciepło i deszczolubnych

Klimat poszczególnych części stolicy nie jest identyczny. Wyjaśniamy, gdzie mieszkania w Warszawie powinny kupować osoby nie lubiące upałów.

Kwestie dotyczące zmian klimatu ostatnio wzbudzają spore zainteresowanie. Można oczekiwać, że w najbliższych latach te zmiany mocniej odczują również mieszkańcy Warszawy. Warto wiedzieć, że już teraz klimat polskiej stolicy jest dość zróżnicowany. Do takiego wniosku prowadzą ciekawe mapy klimatyczne udostępnione przez Urząd Miasta Stołecznego Warszawy. Postanowiliśmy zaprezentować wspomniane mapy i omówić krótko kwestie związane z warszawskim klimatem. To bardzo ciekawy temat, który dotychczas nie cieszył się dużą popularnością. Warto go poruszyć, bo okazuje się, że średnia roczna temperatura z poszczególnych części stolicy może różnić się nawet o 1 - 2 stopnie Celsjusza. To ważna kwestia w kontekście spodziewanego wzrostu liczby upalnych dni Pierwsza z ciekawych map klimatycznych dotyczy wspomnianego już wcześniej tematu wysokich temperatur, które mocno dają się we znaki mieszkańcom Warszawy. Ta mapa prezentująca rozkład średniej rocznej temperatury na terenie stolicy pochodzi z „mapowego” serwisu Warszawy (mapa.um.warszawa.pl). Niestety nie obejmuje ona najbardziej wysuniętych na południe części miasta (południowej części Włoch, południowego Wilanowa oraz większej części Ursynowa. Wspomniana mapa uwzględnia natomiast dane z niektórych miejscowości położonych blisko stolicy (przykłady: Łomianki, Laski, Klaudyn, Babice, Mory, Ząbki, Marki, Zielonka i Józefów).Jak nietrudno się domyślić, „zielone” obszary na mapie cechują się najniższą średnioroczną temperaturą (do 8,6 stopnia Celsjusza). Ciemniejsze pomarańczowe plamy pokazują natomiast miejskie wyspy ciepła z średnią roczną temperaturą wynoszącą co najmniej 9,7 stopnia Celsjusza. Dwie takie plamy są widoczne na styku Śródmieścia, Woli i Ochoty oraz Pragi - Południe, Pragi - Północ i Targówka.Zielone plamy pokazujące miejsca z najniższą roczną temperaturą (do 8,8 stopnia Celsjusza) widzimy na wschodzie Wawra, w Wesołej, na północnym wschodzie Białołęki oraz na zachód od Bielan. Warto również zwrócić uwagę, że stosunkowo „zimny” jest cały Wawer. Pewne zaskoczenie może natomiast stanowić fakt, że większa miejska wyspa ciepła (ze średnią temperaturą w roku wynoszącą 9,5 - 9,6 stopnia Celsjusza) sięga nawet Bielan i południowej Białołęki.Oczywiście warto pamiętać, że wyższa średnioroczna temperatura oznacza również mniejsze prawdopodobieństwo przymrozków i łagodniejszą aurę zimą. Jest to bardzo dobrze widoczne na mapach, które pokazują rozkład zimowej temperatury. Leszek Markiewicz zwraca uwagę, że liczba bardzo mroźnych dni pomiędzy poszczególnymi częściami Warszawy (np. Śródmieściem i Wesołą) różni się o około 10 dni rocznie.Temperatura powietrza to nie jedyna ważna kwestia pogodowa, która może interesować osoby kupujące mieszkania w Warszawie albo pod tym miastem. Warto również spojrzeć na drugą poniższą mapę. Pokazuje ona liczbę opadów notowanych w ciągu roku na terenie poszczególnych części miasta. Okolice zaznaczone na granatowo są najbardziej „mokre”. Mowa o sumie opadów wynoszącej 660 - 680 milimetrów rocznie. Plamy o najjaśniejszym odcieniu błękitu sygnalizują natomiast roczną sumę opadów wynoszącą jedynie 610 - 630 milimetrów. Warto zwrócić uwagę, że najmniejsze ilości deszczu spadają na północno - zachodnie obszary Warszawy i okoliczne gminy (np. Łomianki). Suma rocznych opadów zwiększa się w kierunku południowo - wschodnim.Wyższa suma opadów może ucieszyć np. osoby zainteresowane ogrodnictwem. Tacy nabywcy nieruchomości niekoniecznie preferują jednak mieszkania w Warszawie i bardzo często wolą kupić lub wybudować dom pod miastem. Taki wybór ma również zalety związane z większą ilością zieleni. Trudno ukryć, że pod względem udziału tzw. powierzchni biologicznie czynnej centralne dzielnice miasta prezentują się kiepsko (pomimo obecności parków). O wiele lepiej wypadają peryferyjne dzielnice: Wawer, Rembertów, Wesoła, Białołęka, Wilanów oraz Bielany.