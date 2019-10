Jakie inwestycje mieszkaniowe szykują deweloperzy?

Jakie inwestycje mieszkaniowe przygotowują deweloperzy? Jakie mieszkania będzie w nich można kupić? W jakich cenach? Sondę przeprowadził serwis nieruchomości Dompress.pl

Mirosław Kujawski, członek zarządu Develia S.A.

Małgorzata Ostrowska, członek zarządu i dyrektor Pionu Marketingu i Sprzedaży w J.W. Construction Holding S.A.

Monika Perekitko, członek zarządu Matexi Polska

Wojciech Duda, wiceprezes Duda Development

Zuzanna Należyta, dyrektor ds. handlowych w Eco Classic

Janusz Miller, dyrektor ds. sprzedaży i marketingu Home Invest

Aleksandra Goller, dyrektor ds. sprzedaży i marketingu w spółce mieszkaniowej Skanska

Sebastian Barandziak, prezes zarządu Dekpol Deweloper

Andrzej Gutowski, wiceprezes Ronson Development, dyrektor ds. sprzedaży i marketingu

W drugiej połowie tego roku chcemy uruchomić sprzedaż w 15 inwestycjach mieszkaniowych zlokalizowanych w 4 miastach w kraju. Do oferty trafi ponad 2000 mieszkań, zarówno w nowych lokalizacjach, jak i w kolejnych etapach realizowanych już projektów. Ceny lokali będą zróżnicowane w zależności od lokalizacji i specyfikacji danego projektu. Mieszkania, które znajdą się w ofercie będzie można nabyć w kwocie od 4900 zł/mkw.W najbliższym czasie planujemy rozpocząć sprzedaż mieszkań w osiedlu Gościnne w Skórzewie koło Poznania, położonej w pobliżu parku marcelińskiego. Przedsprzedaż mieszkań w tej inwestycji rozpoczęliśmy w lipcu br. W kompleksie dziesięciu pięciokondygnacyjnych budynków o wysokim standardzie powstanie 258 lokali o powierzchni od 29 mkw. do 105 mkw. Mieszkanie wraz z dwoma miejscami postojowymi w hali garażowej w tej inwestycji będzie można kupić w cenie od 272 tys. zł.W przedsprzedaży są też lokale w osiedlu Stacja Centrum w Pruszkowie, gdzie w pięciu budynkach nabywcy znajdą duży wybór mieszkań o kompaktowych metrażach. Łącznie w inwestycji zaplanowanych zostało ponad 400 lokali w cenie od 7150 zł za mkw.Wkrótce ruszy także kolejny etap osiedla Wrzosowa Aleja na warszawskiej Białołęce. W ofercie znajdą się kameralne wille miejskie z miniogródkami w wydzielonej, ogrodzonej i otoczonej zielenią przestrzeni.W planach na najbliższe miesiące mamy również uruchomienie prestiżowej inwestycji Horizon Letnica w Gdańsku, usytuowanej w niewielkiej odległości od zatoki. W pięknej, zalesionej okolicy pod Krakowem przygotowujemy też inwestycję Apartamenty na Wzgórzach.Aktualnie w sprzedaży mamy duże, etapowane osiedle Omulewska 26 na warszawskiej Pradze. W najbliższej przyszłości planujemy uruchomić kilka nowych inwestycji mieszkaniowych w Warszawie. Począwszy od projektów na Bielanach, przez nowe osiedle o wysokim standardzie na Ursynowie oraz nowoczesny budynek w segmencie premium w centrum miasta, po nasze projekty na rynku krakowskim. Jesteśmy także dalej aktywni w segmencie PRS (Private Rental Sector). W tej formule przygotowujemy kolejną inwestycję zlokalizowaną u zbiegu ulicy Puławskiej i alei Niepodległości w Warszawie.We wrześniu zaprezentowaliśmy premierową odsłonę czwartego etapu naszego, bestsellerowego osiedla Nowe Złotniki w Złotnikach koło Suchego Lasu pod Poznaniem. Oferta obejmuje 22 domy w zabudowie szeregowej i bliźniaczej o powierzchni od około 133 mkw. do 156 mkw. z ogrodami od strony południowej.Niedawno wprowadziliśmy do sprzedaży dwie nowe inwestycje mieszkaniowe w Warszawie. W pierwszym etapie projektu Moja Północna, który zlokalizowany jest na warszawskim Tarchominie oferujemy lokale w cenie od 7700 zł za mkw. W inwestycji Apartamenty Przy Arsenale w Śródmieściu można kupić mieszkanie w kwocie od 14 tys. zł/mkw.Jesteśmy w trakcie wprowadzania na rynek dwóch nowych projektów. Rozpoczęliśmy już przedsprzedaż mieszkań w inwestycji Metro Park zlokalizowanej na pograniczu warszawskich Bielan i Żoliborza przy alei Słowiańskiej. Kolejna inwestycja, która wejdzie wkrótce do sprzedaży będzie usytuowana przy ulicy Oszmiańskiej w Warszawie. Oba projekty cechuje świetna lokalizacja i komunikacja, ponieważ znajdują się w bliskim sąsiedztwie działających stacji metra.W drugiej połowie września br. uruchomiliśmy sprzedaż trzeciego etapu naszej flagowej inwestycji – osiedle Jaśminowy Mokotów . Projekt wkomponowany w zabudowę pod Skarpą Warszawską wkrótce powiększy się o sześć dwupiętrowych apartamentowców. W tej fazie zaoferujemy 93 mieszkania o metrażu od 23 mkw. do 116 mkw. Każde z przestronnym balkonem, tarasem lub ogródkiem, dużymi panoramicznymi oknami o wysokich parametrach akustycznych oraz słoneczną kuchnią. W dalszej perspektywie planujemy start kolejnych faz naszych wieloetapowych osiedli.Nowe inwestycje mieszkaniowe, które wkrótce wprowadzimy do sprzedaży zlokalizowane są na Wyspie Sobieszewskiej. To dzielnica Gdańska położona w ujściu Wisły. Jesteśmy w trakcie ustalania cen mieszkań dla projektów planowanych w tej okolicy.Do końca 2019 roku planujemy uruchomić jeszcze pięć nowych inwestycji mieszkaniowych, w których powstanie łącznie ponad 400 lokali. Niebawem wystartujemy z czwartym etapem osiedla Miasto Moje na warszawskiej Białołęce. Nowa odsłona tego bestsellerowego projektu będzie obejmować 176 lokali o różnorodnych metrażach. Kawalerki będą dostępne w cenie od 242 tys. zł.W Warszawie naszą ofertę uzupełnimy również o dwa podetapy prestiżowego projektu Nova Królikarnia, realizowanego w zielonej, willowej części Mokotowa. Łącznie w kameralnych willach miejskich powstanie 51 apartamentów.W najbliższych miesiącach planujemy również rozpocząć budowę dwóch projektów w nowych lokalizacjach. We Wrocławiu pojawimy się w dynamicznie rozwijającym się Jagodnie, czyli w południowej części miasta, gdzie planujemy realizację projektu Viva Jagodno, który dotychczas funkcjonował pod roboczą nazwą Matisse. W pierwszym etapie inwestycji powstanie 121 lokali.Z nowym projektem zamierzamy wystartować również na rynku szczecińskim. Będzie to wieloetapowa inwestycja pod roboczą nazwą Chopin, położona w malowniczych Warzymicach. W ramach projektu docelowo powstać ma około 500 mieszkań. Pierwszy etap budowy przyniesie dwa budynki wielorodzinne w niskiej zabudowie, liczące łącznie 54 lokale.Niewykluczone, że w tym roku wprowadzimy do sprzedaży również drugi etap projektu Ursus Centralny w Warszawie, który uruchomiliśmy wiosną tego roku.