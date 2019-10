Nowe inwestycje deweloperskie w Krakowie

Kolejne mieszkania powstają w Krakowie jak grzyby po deszczu. Praktycznie w każdej dzielnicy realizowane są nowe inwestycje deweloperskie. Zobacz co, gdzie i w jaki sposób jest obecnie budowane.

Stelmachów Park Kraków, Bronowice, ul. Stelmachów

Murapol Nowy Złocień Kraków, Bieżanów-Prokocim, ul. Agatowa

Słoneczne Miasteczko Kraków, Bieżanów-Prokocim, ul. Braci Czeczów/ul. Opalowa

Lublańska Park Kraków, Prądnik Czerwony, ul. Promienistych

Osiedle przy Mogilskiej Kraków, Prądnik Czerwony, ul. Mogilska

Piasta Park III Kraków, Mistrzejowice, ul. Piasta Kołodzieja

Lema II Kraków, Grzegórzki, ul. Stanisława Lema

Apartamenty Cechowa Kraków, Kurdwanów, ul Cechowa

Kobierzyńska 164 Kraków, Dębniki, ul. Kobierzyńska 164

Bonarka – ulica Strumienna II etap

Tischnera Office

Kilka słów o wybranych inwestycjach

Nowa 5 Dzielnica, Kraków, Krowodrza, ul. Wrocławska 53

Murapol Parki Krakowa Kraków, Krowodrza, ul. Pachońskiego

Centralna Park Kraków, Czyżyny

Stawowa Przystań Kraków, Bronowice, ul Stawowa

Jesionova Kraków, Bronowice, ul. Jesionowa

Hubpoint Kraków, Podgórze Stare, ul. Czyżówka

Fabryczna Office Park

Loft Park

Trendy na rynku nieruchomości

Popyt na nieruchomości stale rośnie przy małej dostępności działek budowlanych. Deweloperzy, cały czas, szukają nowych gruntów pod budowę kolejnych inwestycji. Okazuje się, że każdy “wolny” kawałek ziemi zostaje przeznaczony pod budowę lokali mieszkalnych i usługowych.Poniżej prezentujemy listę inwestycji deweloperskich w Krakowie, z terminem oddania drugi kwartał 2020 roku lub później.to prestiżowa inwestycja powstająca w samym sercu Krakowa. U zbiegu ulic Wrocławskiej i Racławickiej znajdzie się kompleks mieszkalny, którego architektura idealnie współgra z krajobrazem okolicy. Będzie to połączenie nowoczesnego stylu i tradycyjnych wzorców.W pobliżu trzech parków – Parku Kordylewskiego, Parku im. Stanisława Wyspiańskiego oraz Parku T. Kościuszki, powstaje inna nowoczesna inwestycja z bogatą infrastrukturą w sąsiedztwie, z mieszkaniami z systemem Home Management System – to osiedle. Każdy z mieszkańców będzie mógł sterować swoim mieszkaniem za pomocą smartfona lub tabletu. To nowoczesna technologia, która zapewnia bezpieczeństwo, komfort i oszczędność.Coraz więcej deweloperów buduje domy i osiedla uwzględniając tereny zielone w planie zabudowy. Przykładem takiej inwestycji w Krakowie jest. Bliskie otoczenie natury w postaci zieleni, stawu oraz promenady zapewni mieszkańcom dostęp do unikalnych terenów z punktu widzenia miasta.Prestiżowa okolica z widokiem na malownicze wzgórza Bielańsko-Tynieckiego Parku Krajobrazowego przyciąga nowych mieszkańców do apartamentów. Elegancką bryłę, stonowaną kolorystykę i najwyższy standard wykończenia na pewno docenią przyszli nabywcy mieszkań. Szukając wytchnienia od miejskiego zgiełku, mieszkańcy znajdą go nad zielonym brzegiem Rudawy.to już VI etap inwestycyjny realizowany w dynamicznie rozwijającej się dzielnicy Czyżyny. Nowoczesna architektura, łatwy dostęp do usług, komunikacji miejskiej oraz terenów rekreacyjnych zapewni przyszłym mieszkańcom estetyczne otoczenie i wygodę na co dzień. Bliskie sąsiedztwo Parku Lotników – jednego z największych parków w Krakowie, powoduje, że osiedle będzie nie tylko miejscem do mieszkania ale również miejscem rekreacji i wypoczynku.Deweloperzy w Krakowie nie zapominają o klientach biznesowych, w związku z dużym zapotrzebowaniem na lokale komercyjne, również oddawane są kolejne inwestycje. Nowyumiejscowiony w centrum Podgórza doskonale wkomponowuje się w jego przestrzeń.to miejsce, w którym można znaleźć idealną równowagę między pracą, a życiem prywatnym. Wyjątkowe koncepty kulinarne, zielone patio i liczne udogodnienia pozwalają na stworzenie przestrzeni balansu., czyli dawna fabryka Peterseima, mieszcząca się w rejonie Ronda Grzegórzeckiego w Krakowie to kolejne miejsce przyciągające klientów biznesowych. Budynki fabryczne zostały gruntownie wyremontowane i posłużą obecnie jako przestrzeń m.in. dla nowego biura Back Office Nowodworski Estates.Nowe inwestycje deweloperskie są połączeniem budownictwa i dbania o ekologię. Nawet drobne rozwiązania, stosowane przez deweloperów, mogą pozytywnie wpływać na środowisko. Przykładem takiego działania, mogą być przepusty dla zwierząt w ogrodzeniach wokół inwestycji. Obecnie coraz więcej firm w sektorze real estate wykorzystuje PropTech. Nastąpiła moda na nowe technologie. Są one coraz łatwiej dostępne. Korzystanie z usług firm proptechowych daje nam cały wachlarz korzyści m. in. oszczędność czasu i zużycia energii, obniżenie kosztów eksploatacji nieruchomości, poprawę jakości życia i warunków pracy PropTech oraz rozwiązania proekologiczne są wiodącym trendem na rynku nieruchomości.