Strefa Bielany. 56 mieszkań od Kompanii Domowej

Warszawskie Bielany, ulica Kaliszówka, pobliskie sąsiedztwo stacji metra Młociny. To właśnie pod tym adresem pnie się w górę nowa inwestycja mieszkaniowa dewelopera Kompania Domowa. Strefa Bielany to siedmiopiętrowy budynek z 56 mieszkaniami o powierzchniach od 26 do 70 mkw. Przekazanie kluczy mieszkańcom ma nastąpić latem przyszłego roku.

Powściągliwość formy, ale także wysoka kultura organizacji przestrzennej i styl – to cechy charakterystyczne dla architektury kamedulskiej. To właśnie obecność Zakonu Kamedułów, a konkretnie biel ich habitów, dała nazwę dzielnicy Bielany i stworzyła tu wyjątkowy, architektoniczny klimat. Jasny kolor elewacji, spatynowana zielona blacha hełmów wież oraz ceramiczne czerwone dachy domów kamedulskich stały się źródłem inspiracji dla projektantów STREFY BIELANY – mówi Prezes Zarządu Kompanii Domowej Bogdan Żołnierzak.

Jak już wspomniano powyżej, na 7 piętach budynku znajdzie się miejsce dla 56 jedno-, dwu- i trzypokojowych mieszkań wyposażonych w horyzontalne okna i dostosowanych do łatwej instalacji inteligentnych systemów sterowania domem . W planach przewidziano również dwukondygnacyjny garaż podziemny. Nad bezpieczeństwem mieszkańców czuwać ma dwustopniowy system kontroli dostępu z kolorowymi videodomofonami oraz system monitoringu w garażu oraz wokół inwestycji.Atutem Strefy Bielany ma być lokalizacja. Miejsce jest dobrze skomunikowane z centrum stolicy, w pobliżu nie brakuje lokali usługowych, metra, pętli autobusowo-tramwajowej oraz stacji rowerów miejskich. Sporo jest tu również zieleni, którą gwarantuje sąsiedztwo Lasu Bielańskiego i licznych parków.Elewacja budynku Strefy Bielany to dominacja bieli połączonej z okładziną koloru cegły ceramicznej oraz zielenią balustrad, oddającą charakter starej patynowanej miedzi.Znakiem rozpoznawczym inwestycji realizowanych przez Kompanię Domową są typowe dla dewelopera elementy, czyli m.in. zewnętrzne balustrady, portale wkomponowane w drzwi wejściowe do mieszkań i niebanalnie zaaranżowane części wspólne.