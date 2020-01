Nowe osiedle domów w Mosinie już na finiszu. Będą kolejne etapy

Jak informuje deweloper Swój Dom, pierwszy etap budowanego w Mosinie koło Poznania Osiedla Krasickiego dobiega już końca. Jeszcze tej wiosny, najprawdopodobniej do końca kwietnia, ukończone zostanie wszystkie 17 domów.

Jak już wspomniano we wstępie, w ramach realizowannej obecnie I fazy inwestycji powstaje 17 domów w zabudowie szeregowej. Kupujący mają do wyboru dwa metraże: 78,22 m2 i 85,58 m2. Każdy z domów składa się z dwóch kondygnacji, które pomieszczą salon z aneksem kuchennym, trzy pokoje, toaletę łazienkę, pomieszczenie gospodarcze oraz strych o powierzchni około 20 m2. Do każdego z nich należeć będzie ogród oraz dwa miejsca parkingowe . Deweloper zaplanował kolejne etapy realizacji, w efekcie czego całe osiedle będzie liczyć sobie 49 domów.Niska zabudowa w zielonej okolicy oraz przestronne ogrody sprawiają, że inwestycja ma wyraźnie kameralny charakter.Otoczenie osiedla Krasickiego to przede wszystkim dużo terenów zielonych i rekreacyjnych. Tuż obok znajduje się Ośrodek Sportu i Rekreacji, z halą widowiskowo-sportową, wraz z przynależnymi boiskami do różnych dyscyplin. Na terenie obiektu prowadzone są także liczne zajęcia sportowe, edukacyjne i kreatywne zarówno dla dzieci jak i dorosłych oraz imprezy np. koncerty. Sąsiedztwo Wielkopolskiego Parku Narodowego z kilkoma jeziorami oraz punktami do wypoczynku i rekreacji, bliskość Rogalińskiego Parku Krajobrazowego, liczne ścieżki piesze i rowerowe w okolicy, to raj dla osób doceniających walory natury oraz aktywność na świeżym powietrzu.Ponadto, w najbliższym otoczeniu osiedla znajduje się wszystko to, co potrzebne do codziennego życia dla rodzin: placówki oświatowe, medyczne w tym szpital, punkty usługowo handlowe, w tym także lokale gastronomiczne. Natomiast, dzięki dobrym połączeniom kolejowym przyszli mieszkańcy osiedla Krasickiego mogą dostać się do centrum Poznania, już w około 18 minut. Na terenie Mosiny funkcjonuje również miejska komunikacja autobusowa, w kierunkach do Poznania przez Puszczykowo oraz do sąsiednich miejscowości.