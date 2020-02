Przetargi mieszkaniowe: gdzie, jak często, jakie ceny?

Niektóre mieszkania są sprzedawane w ramach procedury przetargowej. Eksperci portalu RynekPierwotny.pl sprawdzili, ile takich lokali zmienia właścicieli co roku, a także jak wysokie są ich ceny.

2015 r. - 1703 lokale

2016 r. - 1659 lokali

2017 r. - 1561 lokali

2018 r. - 1578 lokali

Gliwice - 87 lokali

Wrocław - 78 lokali

Zabrze - 76 lokali

Łódź - 58 lokali

powiat świdnicki - 53 lokale

Bytom - 51 lokali

Jelenia Góra - 50 lokali

powiat lęborski - 44 lokale

Białystok - 43 lokale

powiat kłodzki - 32 lokale

Ile mieszkań trafia na przetargi? W ramach przetargów, sprzedawane są mieszkania należące do samorządów, przedsiębiorstw państwowych oraz spółdzielni.

2015 r. - 2306 zł/mkw.

2016 r. - 2448 zł/mkw.

2017 r. - 2447 zł/mkw.

2018 r. - 2617 zł/mkw.

W ramach przetargów, sprzedawane są mieszkania należące do samorządów, przedsiębiorstw państwowych oraz spółdzielni. Artykuły i poradniki dotyczące mieszkań z przetargów, często informują o niskiej cenie wspomnianych lokali. Między innymi dlatego przetargi bywają postrzegane jako okazja do zakupu taniego lokum. Eksperci portalu RynekPierwotny.pl sprawdzili, czy opinia o okazyjnym charakterze przetargów jest w pełni uzasadniona.Informacje dotyczące liczby lokali sprzedanych na przetargach mieszkaniowych są bardzo rzadko prezentowane. Warto zatem poinformować, że takie dane podaje Główny Urząd Statystyczny. Wskazują one, że sprzedaż lokali mieszkalnych w ramach przetargów ma wielokrotnie mniejszą skalę niż normalny obrót rynkowy. Przez ostatnie lata, liczba mieszkań sprzedawanych podczas przetargów zmieniała się następująco:Dane GUS mówią również, że przetargi mieszkaniowe mają miejsce w bardzo różnych częściach Polski. Jeżeli chodzi o 2018 rok, to najwięcej mieszkań podczas przetargów sprzedało się w następujących lokalizacjach:Bardzo interesujące są również dane dotyczące średniej ceny lokali sprzedawanych na przetargach mieszkaniowych. Przez ostatnie lata, taka przeciętna cena wyglądała następująco:Pomimo stopniowego wzrostu, analizowana stawka za 1 mkw. z 2018 r. była bardzo atrakcyjna i prawie dwa razy niższa od ogólnopolskiej średniej. Tak niska cena lokali sprzedawanych na przetargach mieszkaniowych wynika z faktu, że wiele wspomnianych „M” znajduje się w małych miejscowościach i cechuje słabym stanem technicznym.