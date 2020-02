Osiedle przy Marinie. Nowe mieszkania w Baranowie pod Poznaniem

Podpoznańskie Baranowo, ulica Wycieczkowa. To właśnie pod tym adresem powstaje realizowane przez Agrobex Osiedle przy Marinie, w ramach którego deweloper proponuje domy w zabudowie bliźniaczej oraz uzbrojone i ogrodzone działki budowlane.

Baranowo to spokojna letniskowa wieś, którą dzieli od centrum Poznania zaledwie 13 km. Największą jej atrakcją jest Jezioro Kierskie. Takie usytuowanie najnowszej inwestycji Agrobexu można uznać za jej niewątpliwy atut.W bieżącej ofercie dewelopera znajdziemy dwie propozycje. Pierwsza z nich to w pełni uzbrojone i ogrodzone działki budowlane o powierzchniach od 830 do 1200 mkw., na których nabywcy mogą postawić dom według własnego projektu. Ich ceny rozpoczynają się od 389.630 złotych brutto.Drugą propozycją są nowe mieszkania powstające w ramach osiedla domów w zabudowie bliźniaczej. Ich budowa już się rozpoczęła. Przyszłym mieszkańcom proponowane są powierzchnie 134,70, 135,40 oraz największa - 142,50 mkw. W zależności od wyboru domu na parterze, w strefie dziennej, znajdzie się salon, kuchnia, łazienka, garderoba i dodatkowy pokój. Natomiast na piętrze do dyspozycji mieszkańców będą 4 sypialnie, łazienka i garderoba. Deweloper daje oczywiście możliwość aranżacji przestrzeni domu zgodnie z oczekiwaniami klienta. Dodatkowo każdy z nich będzie posiadał jednostanowiskowy garaż. Ceny domów rozpoczynają się od 842.794 złotych.Niedaleko inwestycji (5 min.) mieści się Jezioro Kierskie gdzie na amatorów biegania czy jazdy rowerem czekają liczne ścieżki i trasy rowerowe. Nieopodal jest także szkoła, przedszkole czy restauracja. Z kolei sprawna komunikacja podmiejska gwarantuje dojazd do centrum stolicy Wielkopolski. Dodatkowo, położenie osiedla, umożliwia szybkie połączenie z lotniskiem Ławica oraz trasą S11 i autostradą A2. Tuż obok osiedla mieści się także mała galeria handlowa.