Archicom rozbudowuje Poleskie Ogrody w Łodzi. 116 nowych mieszkań

Łódź, okolice ulicy Rąbieńskiej, pogranicze Złotna i Teofilowa. To właśnie pod tym adresem powstaje jedna z najnowszych realizacji Archicomu. W ramach II etapu osiedla Poleskie Ogrody deweloper proponuje 116 nowych mieszkań o powierzchniach od 40 do 78 m2. Prace budowlane ruszyły kilka miesięcy temu. Harmonogram zakłada, że dobiegną one końca w czerwcu w 2021 roku, a więc niemal równocześnie z zakończeniem pierwszego etapu osiedla.

Poleskie Ogrody - wizualizacja inwestycji Położenie Poleskich Ogrodów daje przyszłym mieszkańcom możliwość korzystania z infrastruktury dwóch osiedli: Złotna i Teofilowa

I etap osiedla Poleskie Ogrody to 89 nowych mieszkań, powierzchnia handlowo-usługowa oraz 25 garaży indywidualnych i 79 zewnętrznych miejsc parkingowych , które zostaną oddane do użytkowania w marcu 2021 roku. W drugiej fazie inwestycji deweloper zaplanował 116 lokali mieszkalnych o powierzchniach od 40 do 78 m2, 27 garaży oraz 79 stanowisk postojowych. Ta część realizacji ma zostać ukończona zaledwie 3 miesiące po ukończeniu pierwszego etapu.Jak zapewnia deweloper, Poleskie Ogrody zostały zaprojektowane zgodnie z ideą osiedla wygodnego do życia i przyjaznego mieszkańcom. Budynki są niskie, trzypiętrowe i usytuowane w taki sposób, aby zachować jak największe przestrzenie między nimi.Osiedlowa infrastruktura obejmować będzie m.in. poprowadzone wśród zieleni alejki i pergole. Z myślą o najmłodszych został zaprojektowany wielofunkcyjny plac zabaw oraz mini boisko do koszykówki. Starszy miłośnicy ruchu na świeżym powietrzu będą mogli skorzystać z urządzeń outdoor fitness.Położenie Poleskich Ogrodów daje przyszłym mieszkańcom możliwość korzystania z infrastruktury dwóch osiedli: Złotna i Teofilowa. W niedalekim sąsiedztwie znajdują się liczne przedszkola i dwie szkoły podstawowe. Niecałe 4 minuty jazdy samochodem zajmuje dojazd do marketu spożywczego, drogerii i inne punktów handlowo-usługowych.Atutem lokalizacji nowych mieszkań jest również bliskość Parku na Zdrowiu, wyposażonego m.in. w centrum rekreacyjne ze strefą małego wypoczynku oraz strefą street workout, Ogrodu Botanicznego, remontowanego obecnie Zoo oraz pływalni Wodny Raj.