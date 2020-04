Osiedle Silesia: Agrobex buduje nowe mieszkania w Zielonej Górze

W Zielonej Górze trwają prace związane z realizacją Osiedla Silesia. Inwestycja z portfolio firmy Agrobex powiększy tamtejszy rynek mieszkaniowy o 117 nowych mieszkań. Prace przy pierwszym z zaplanowanych budynków mają zakończyć się w II kwartale 2021 roku.

Na dachu zamontowane zostaną panele fotowoltaiczne, które mogą zaspokoić zapotrzebowanie na prąd w klatkach schodowych, czy przy oświetleniu terenów zielonych wspólnoty - mówi Lucyna Jarczyńska, dyrektor ds. sprzedaży i marketingu firmy Agrobex.

Osiedle Silesia stworzą dwa budynki wielorodzinne usytuowane przy ulicy Osiedle Śląskie. Budowa będzie przebiegać dwuetapowo. W pierwszej fazie zaplanowanych zostało 59 nowych mieszkań o powierzchniach od 43 do 59 mkw. Wszystkie zostaną wyposażone w balkony i tarasy, a mieszkańcy parterów zyskają dostęp do przydomowych ogródków. Ich realizacja już się rozpoczęła.Plany zakładają również powstanie komórek lokatorskich, wind, wózkarni, rowerowni, naziemnego parkingu oraz placu zabaw. Nowe mieszkania będą dostępne w standardzie deweloperskim z możliwością wykończenia pod klucz. Ceny rozpoczynają się od 4900 zł brutto za mkw, a planowany termin zakończenia realizacji pierwszego budynku to koniec II kwartału 2021 roku.Ponadto, mieszkania na parterze otrzymają ogródki a pozostałe lokale - balkony lub tarasy. Dodatkowo na parterach mieszkania zostaną wyposażone w rolety zewnętrzne, a na pozostałych piętrach deweloper zadba o kasety z możliwością montażu rolet zewnętrznych za dodatkową opłatą. Osiedle zostanie utrzymane w konwencji zamkniętej ze szlabanami, które dają poczucie bezpieczeństwa.Lokalizacja osiedla, w okolicy lasu powinna zadowolić z pewnością każdego miłośnika spędzania wolnego czasu na świeżym powietrzu. Atutem inwestycji jest dobra komunikacja z centrum oraz obwodnicą miasta, co pozwola na sprawne przemieszczanie się po mieście czy wyjazd poza teren aglomeracji. W najbliższej okolicy Osiedla Silesia mieszczą się także wszystkie udogodnienia zapewniające komfort zamieszkiwania - szkoła, przedszkole, przychodnia, klub fitness czy liczne punkty handlowo-usługowe.