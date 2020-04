Marvipol Development rewitalizuje budynki na Pradze. Powstanie 67 nowych mieszkań

Rozpoczęła się sprzedaż 67 nowych mieszkań realizowanych w ramach projektu Kłopotowskiego No11. Inwestycja z portfolio Marvipol Development obejmuje rewitalizację praskich budynków, których historia sięga początków minionego wieku.

Jak zapewnia deweloper, zrewitalizowana inwestycja ma wpisywać się w typową dla Pragi zabudowę i nawiązywać do jej historycznego charakteru, stanowiąc przy tym uosobienie idei placemakingu.Projekt Marvipol Development zakłada rewitalizację dwóch, wczesnomodernistycznych, poprzemysłowych budynków z lat 1900-191, należących do nich dziedzińców oraz powstanie jednego, nowego obiektu mieszkalnego.Plany dotyczące mieszkalnej części Kłopotowskiego No11 przewidują powstanie łącznie 67 nowych mieszkań o powierzchniach od 25 m2 do 93 m2. W ofercie dostępne są lokale wyposażone w balkony oraz tarasy. Wśród zaproponowanych przyszłym mieszkańcom udogodnień znajdziemy m.in. parking w garażu podziemnym, stacje ładowania aut elektrycznych , miejsca postojowe dla rowerów, wózkarnię, rowerownię oraz dwa wypełnione zielenią dziedzińce.W ramach inwestycji zaplanowano również prestiżową restaurację i 8 lokali zaprojektowanych z myślą o nieszablonowych usługodawcach, spoza głównego nurtu. Swoje miejsce mogą tu odnaleźć zarówno kameralne kawiarnie, jak i barberzy czy sklepy z eko żywnością - pisze Marvipol Development.Nowe mieszkania od Marvipolu usytuowane są w dobrze skomunikowanej części miasta. Przystanek autobusowy znajduje się w promieniu 40 m (1 minuta pieszo) od inwestycji, stacja metra Dworzec Wileński w zasięgu 650 m (8 minut), a Dworzec Wschodni w odległości 1,5 km (20 minut). Dodatkowo w okolicy inwestycji powstaje kładka pieszo-rowerowa, która umożliwi dotarcie na warszawską starówkę (1,6 km) w zaledwie 20 minut. W okolicy kompleksu nie brakuje licznych lokali usługowych, sklepów czy placówek edukacyjnych. Niedaleko stąd również do ZOO i Stadionu Narodowego.Cały kompleks zostanie objęty monitoringiem oraz nadzorem pracowników ochrony, a przy wejściu do budynku obowiązywała będzie tzw. kontrola dostępu.Nowe mieszkania, nad których budową czuwa konserwator zabytków, mają być gotowe w I kw. 2022 r.