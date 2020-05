Młode Gwiazdowo: domy szeregowe od Greenbud Development

W podpoznańskim Gwiazdowie, w odległości zaledwie 2 km od Kostrzyna i 10 km od Swarzędza, Greenbud Development buduje pierwsze w swoim portfolio osiedle domów szeregowych. W I etapie inwestycji zaplanowano powstanie 10 lokali o powierzchni 99 mkw. każdy.

Greenbud Development w okolicach Poznania działa nie od dziś. Warto wspomnieć chociażby zrealizowane w gminie Swarzędz osiedle bliźniaków Zielone Rabowice II , czy Nowy Jasin. Teraz przyszła kolej na usytuowany w obrębie gminy Kostrzyn kompleks domów szeregowych Młode Gwiazdowo. Tego rodzaju zabudowa jest novum w ofercie dewelopera.W ramach I etapu zaplanowano 10 lokali, każdy o powierzchni 99 m kw., z ogrodem oraz miejscem parkingowym, które są już uwzględnione w cenie mieszkania.Każdy z domów szeregowych powstających w ramach inwestycji Greenbud Development zostanie podzielony na strefy. Dzienną zajmie parter o powierzchni 32 m kw., na którą składa się kuchnia, toaleta i pokój dzienny, zaś góra to strefa przeznaczona na przestrzeń prywatną (sypialnie, łazienka, gabinet itp.). Powierzchnie pokoi to 9, 12 i 16 m kw. Ewentualna zmiana zaproponowanego układu pomieszczeń, przy zgłoszeniu na początkowym etapie inwestycji, będzie bezpłatna.Osiedle usytuowane jest 2 km od Kostrzyna oraz nieco ponad 10 km od Swarzędza. Gwiazdowo zapewni potencjalnym mieszkańcom nie tylko łatwy dostęp do dobrze zorganizowanego zaplecza handlowo-usługowego, ale także bliskość wyjątkowych terenów zielonych. Na wyciągnięcie ręki mieszkańcy będą mieli Park Krajobrazowy Promno, a także liczne tereny rekreacyjne m.in. Piastowski Trakt Rowerowy. Ponadto dobra infrastruktura drogowa i kolejowa w niespełna 30 minut pozwala dotrzeć do stolicy Wielkopolski.Zakończenie I etapu inwestycji planowane jest na kwiecień 2021.