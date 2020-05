Nowe mieszkania w Ursusie. Rusza II etap osiedla Ligia

Ligia. Takie imię nosiła jedna z bohaterek "Quo Vadis", nad którą opiekę roztaczał jej wierny sługa Ursus i tak też nazywa się budowane w Ursusie osiedle z portfolio firmy Profbud. Deweloper poinformował właśnie o rozpoczęciu sprzedaży II etapu inwestycji, w którym zaproponował klientom 78 nowych mieszkań.

Jak informuje Profbud, w II etapie osiedla Ligia II zaplanowano powstanie sześciokondygnacyjnego budynku wielorodzinnego, który pomieści 78 nowych mieszkań w układzie dwu-, trzy- i czteropokojowym. Ich powierzchnie wynosić będą od 33 do 88 m². Wszystkie posiadać będą balkony lub tarasy, a mieszkańcy parterów zyskają dostęp do przydomowych ogródków.Wysokość nowych mieszkań w Ursusie sięgać ma ok. 2,70 m, co zagwarantuje ich dobre doświetlenie. Zróżnicowane układy mają z kolei dawać szerokie możliwości aranżacyjne.Na mieszkańców czekać także będą m.in. miejsca postojowe, zlokalizowane w podziemnym garażu oraz parking dla rowerów. Deweloper zadbał także o małą architekturę – na osiedlu pojawi się patio, ławki oraz plac zabaw. Nowe mieszkania usytuowane będzie przy ul. Kolorowej 17 w Ursusie – Skoroszach. W pobliżu osiedla znajdują się m.in. Centrum Handlowe Skorosze, przedszkola, szkoły oraz OSiR Ursus. Amatorów sportów i aktywnego wypoczynku ucieszy sąsiedztwo zielonych terenów – Parku Czechowickiego, Achera czy Hassów. Atutem lokalizacji jest jej dobre skomunikowanie z centrum za sprawą Warszawskiej Kolei Dojazdowej oraz dogodne połączenie z autostradą A2.Termin realizacji inwestycji przewidziany jest na IV kwartał 2021 roku.Osiedlu przyświeca hasło „W sercu Ursusa”, które ma oddawać zarówno przywiązanie mieszkańców do tej dzielnicy, ale również miłości, jaką Ursus darzył Ligię.