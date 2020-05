Kupno działki w czasie epidemii. Na co zwrócić uwagę?

Nadciągająca inflacja z reguły idzie w parze z masowym wydawaniem pieniędzy i lokowaniem ich w bezpiecznych inwestycjach. Chociaż zachowanie polskiego rynku w przyszłości jest wciąż wielką niewiadomą, coraz więcej osób decyduje się na kupno działki rekreacyjnej albo budowlanej. Na co zwrócić zatem uwagę?

Czy Polsce grozi inflacja?

Kupno działki - co warto kupić?

Jak korzystnie kupić działkę?

Jak sfinansować zakup działki?

Już teraz w sklepach można zauważyć wzrost cen. Oczywiście za ten stan rzeczy odpowiada wiele czynników. Z jednej strony epidemia koronawirusa, z drugiej strony panująca w całym kraju susza. Inflacja, a nawet hiperinflacja, która dopiero pojawi się w Polsce może jednak przybrać znacznie większe rozmiary. Kiedy się jej spodziewać? Trudno przewidzieć jak zachowa się rynek po tak dużych perturbacjach. Przez dwa miesiące zamkniętych było wiele restauracji, gabinetów kosmetycznych, galerii handlowych, sklepów odzieżowych, a część podmiotów wciąż czeka na swój wielki moment otwarcia.Takie zjawisko nie może być obojętne dla polskiej gospodarki. Rządowe pożyczki i inne instrumenty wsparcia również nie biorą się znikąd. Ktoś te koszty będzie musiał w przyszłości ponieść. Ktoś, czyli każdy Polak. Wiele osób jako remedium na nadciągającą inflację wybiera zatem rozsądne inwestycje. Oczywiście wciąż najpopularniejszym w tym zakresie rynkiem jest rynek nieruchomości. One bowiem notują stabilny i zrównoważony wzrost wartości.Osoby, które nie zostały dotknięte skutkami przestoju gospodarczego, a dodatkowo zgromadziły spore oszczędności stawiają na zakup działki. Popularność działek rekreacyjnych i budowlanych spowodowana jest nie tylko ich atrakcyjnymi cenami. Trzeba bowiem na nie wydać znacznie mniej niż na mieszkanie w centrum Warszawy, Poznania, Krakowa, a nawet znacznie mniejszych miejscowości. Poza tym grunty dają przestrzeń i wymarzony kawałek ziemi, wolnej od restrykcji sanitarnych, w tym maseczek i dystansu społecznego.Wiele osób traktuje zakup działki nie tylko jako lokowanie pieniędzy, ale również sposób na ich zarabianie. Część kupujących przeznacza działki do własnego użytku, inni natomiast zarabiają na wynajmie domków letniskowych. Z tego względu największym popytem cieszą się działki położone w atrakcyjnych turystycznie lokalizacjach. Atrakcyjne nieruchomości rozchodzą się w mgnieniu oka, dlatego warto szybko podejmować decyzję.Istotne jest zweryfikowanie podstawowych informacji na temat nieruchomości. Kluczowe w tym zakresie jest sięgnięcie do księgi wieczystej oraz rejestru gruntów. Z tych dokumentów będzie bowiem wynikało jakie jest przeznaczenie gruntu, czy rzeczywiście można na nim coś zbudować albo wykorzystać w inny preferowany przez siebie sposób. Dobrze jest też sprawdzić, czy dla danego terenu obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego albo chociaż studium kierunków i uwarunkowań zagospodarowania przestrzennego. No i nie można zapominać o istnieniu niezbędnych przyłączy – prądu, gazu, wody, kanalizacji. Doprowadzenie tych mediów z dalszego zakątka wsi lub miasta może bowiem dużo kosztować i znacząco podwyższać finalny koszt zakupu nieruchomości.Dodatkowo warto wskazać, że wielu deweloperów oferuje korzystny system finansowania zakupu nieruchomości. Działkę można kupić nie tylko tanio, ale jeszcze ogólną kwotę rozłożyć na całkiem wygodne raty. Dzięki temu nie ma potrzeby uruchamiania procedury kredytowej oraz dokonywania jakichkolwiek ustaleń z bankami. Zresztą wzięcie kredytu na zakup nieruchomości może być za chwile dość mocno utrudnione. Banki zwiększają bowiem liczbę wymogów w tym zakresie.