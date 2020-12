Deweloperzy wciąż budują, także w małych miastach

Działalność deweloperów jest kojarzona głównie z miastami wojewódzkimi. Warto jednak pamiętać, że niektóre mniejsze ośrodki miejskie także bardzo skutecznie przyciągają inwestorów.

Relatywnie dużo buduje się m.in. w Kołobrzegu oraz Ząbkach

Pod względem liczby mieszkań na 1000 osób prowadzi Mielno

Aktywność krajowych deweloperów zwykle bywa analizowana w kontekście sześciu największych metropolii albo 16 - 18 miast wojewódzkich. Trudno się temu dziwić, bo wspomniane ośrodki miejskie są bardzo ważne dla wyników całej branży deweloperskiej. Niemniej jednak, czasem warto porzucić wielkomiejską perspektywę i przyjrzeć się aktywności firm deweloperskich na terenie mniejszych ośrodków. Analiza ekspertów portalu RynekPierwotny.pl wskazuje, że niektóre miasta liczące sobie poniżej 100 000 mieszkańców pod względem intensywności działań deweloperów wyprzedzają nawet znacznie większe miejscowości.Podczas swoich obliczeń bazujących na danych GUS-u, analitycy portalu RynekPierwotny.pl wzięli pod uwagę wszystkie krajowe miasta liczące poniżej 100 000 mieszkańców. W przypadku badanych ośrodków miejskich, obliczono między innymi łączną liczbę mieszkań ukończonych przez deweloperów od 2015 roku do 2019 roku, a także średnią liczbę ludności miasta w tym okresie. Po sprawdzeniu wszystkich miast, na terenie których domy i lokale wybudowali deweloperzy okazało się, że największą liczbą nowych mieszkań cechowały się następujące ośrodki miejskie, zaprezentowane na mapie.Jeżeli chodzi o ścisłą czołówkę, to pewną niespodzianką może być wynik Siedlec. Warto jednak pamiętać, że wspomniane miasto jest jednym z większych ośrodków w badanej grupie. Poza tym w pierwszej dziesiątce znajdziemy prawie wyłącznie ośrodki miejskie, które mają charakter turystyczny i/lub są zlokalizowane blisko metropolii. Korzystnym umiejscowieniem charakteryzuje się też większość miast zajmujących pozycje 11 - 20 (patrz powyżej).W badanej grupie ośrodków miejskich posiadających do 100 000 mieszkańców, eksperci RynekPierwotny.pl dostrzegli także miasta, gdzie przez 5 lat (2015 r. - 2019 r.) deweloperzy wybudowali bardzo dużo domów i lokali w przeliczeniu na 1000 osób. Pod tym względem najlepiej prezentuje się dwadzieścia miast zaprezentowanych na poniższej mapie.Podobnie jak w poprzednim przypadku, bardzo ważnym czynnikiem okazała się bliskość metropolii lub atrakcyjność turystyczna dwudziestu wiodących miast. Warto odnotować, że takie miejscowości jak Mielno, Siechnice, Szklarska Poręba, Międzyzdroje oraz Dziwnów pod względem relacji liczby ludności oraz wybudowanych lokali i domów deweloperskich, zdecydowanie wyprzedziły nawet wiodące metropolie. Ciekawy jest też przykład Ożarowa Mazowieckiego, Ząbek i Marek, gdzie w przeliczeniu na 1000 osób deweloperzy budują znacznie więcej lokali i domów niż na terenie pobliskiej Warszawy.