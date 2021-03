Gotowe mieszkania w ofercie deweloperów. Gdzie i w jakiej cenie?

W których projektach deweloperzy mają mieszkania, do których od razu można odebrać klucze? Jakie lokale zostały w ofercie? W jakiej cenie? Jak dużym powodzeniem cieszą się wśród nabywców? Sondę przeprowadził serwis nieruchomości dompress.pl

Andrzej Oślizło, prezes Develii

Angelika Kliś, członek zarządu Atal S.A.

Cezary Grabowski, dyrektor marketingu i sprzedaży Bouygues Immobilier Polska

Sebastian Barandziak, prezes Dekpol Deweloper

Andrzej Gutowski, wiceprezes, dyrektor sprzedaży i marketingu Ronson Development

Joanna Chojecka, dyrektor ds. sprzedaży i marketingu na Warszawę i Wrocław w Robyg SA.

Bogdan Borkowski, prezes zarządu Waryński S.A. Grupa Holdingowa

Adrian Potoczek, dyrektor ds. Sprzedaży i Marketingu w Wawel Service

Małgorzata Ostrowska, dyrektor Pionu Marketingu i Sprzedaży w J.W. Construction Holding S.A.

Michał Witkowski, dyrektor ds. sprzedaży Lokum Deweloper S.A.

Zuzanna Należyta, dyrektor ds. handlowych w Eco Classic

Janusz Miller, dyrektor ds. sprzedaży i marketingu Home Invest

Tomasz Czubak, dyrektor Przygotowania Projektów Deweloperskich w Jakon

Edyta Kołodziej, dyrektor sprzedaży i marketingu w Nickel Development

Karolina Guzik, menadżer sprzedaży w spółce mieszkaniowej Skanska

Agata Zambrzycka, dyrektor ds. Sprzedaży i Marketingu w Aria Development

Mariola Żak, dyrektor marketingu i sprzedaży Aurec Home

Ze względu na bardzo duże zainteresowanie zakupem mieszkań wybór gotowych lokali jest niewielki i nie przekracza 2 proc. Lokale, do których można od razu odebrać klucze dostępne są w osiedlu Nowa Racławicka we Wrocławiu, Mały Grochów w Warszawie, a także w aparthotelu Bastion Wałowa w Gdańsku. W ofercie mamy większy wybór lokali w inwestycjach z bliskim terminem odbioru, do końca tego roku. Ze względu na wysokie zainteresowanie ze strony nabywców ich dostępność zmienia się z dnia na dzień. Lokale są do kupienia m.in. w inwestycji Między Parkami we Wrocławiu, Słoneczne Miasteczko w Krakowie, czy Osiedle na Woli w Warszawie.Specyfiką pierwotnego rynku mieszkaniowego jest utrzymująca się od lat tendencja zakupu mieszkań na wczesnych etapach budowy. Decyzja podejmowana jest zatem głównie w oparciu o materiały marketingowe, wizualizacje i plany lokali. Co do zasady, mieszkań gotowych do odbioru lub z krótkim terminem oczekiwania na wydanie kluczy jest w ofercie niewiele. Zazwyczaj cieszą się dużym zainteresowaniem, gdyż klienci mogą zobaczyć mieszkanie oraz całe osiedle.W katowickiej ofercie, w inwestycji Nowy Brynów dostępnych jest jeszcze kilka ostatnich mieszkań. To trzypokojowe lokale o powierzchni około 66 mkw. w cenie 6 tys. zł/mkw. W Krakowie w sprzedaży są gotowe do odbioru mieszkania w osiedlu Atal Kliny Zacisze, których ceny zaczynają się od 6 tys. zł/mkw. Wśród zrealizowanych projektów w stolicy są jeszcze wolne mieszkania w inwestycji Nowa Grochowska w cenach 494 000 zł -1 104 000 zł.Kupić i odebrać od razu klucze do mieszkania w Łodzi można w drugim etapie inwestycji Apartamenty Drewnowska 43. W ofercie są lokale o metrażu 67 mkw. - 93 mkw. w cenie 5900-6400 zł/mkw. oraz w czwartym etapie inwestycji Chojny Park, gdzie pozostało ostatnie mieszkanie o powierzchni 103 mkw. w kwocie 5600 zł/mkw. We Wrocławiu natomiast dostępne są apartamenty inwestycyjne w projekcie Krakowska 37, wśród nich np. lokal o metrażu 43 mkw. wraz z balkonem o powierzchni 29 mkw. w cenie 371 tys. zł brutto lub 47 metrowe mieszkanie z liczącym 12 mkw. balkonem za 376 tys. zł brutto.Mamy takie inwestycje we Wrocławiu i Warszawie. We Wrocławiu jest to prestiżowy, położony nad Odrą i przy Starym Mieście, apartamentowiec Centreville. Dostępne są w nim wyjątkowe, dwupoziomowe mieszkania kilkupokojowe o wielkości od 104 mkw. Ich cechą szczególną są tarasy na obu poziomach z cudownym widokiem na panoramę miasta.W Warszawie jest to Forêt na Białołęce. W tej inwestycji dostępne są mieszkania czteropokojowe wielkości do 81 mkw. z balkonami lub tarasami. Dużą zaletą Forêt jest osiedlowy teren zielony ze strefą wypoczynku i relaksu.Obie te inwestycje mają pozwolenie na użytkowanie. Niedługo uzyska je także Vitalité na warszawskim Wilanowie. W tej inwestycji dostępne są mieszkania czteropokojowe, nieco większe niż w Forêt, bo wielkości do 94 mkw. Vitalité to inwestycja odznaczająca się nietypowymi częściami wspólnymi, w tym siłownią oraz strefą SPA z sauną i jacuzzi. Będzie także strefa rekreacyjna na zewnątrz. Mieszkania z bliskim odbiorem kluczy cieszą się dużą popularnością, ponieważ niedługo po zakupie można je urządzać, by szybko w nim zamieszkać.Gotowe mieszkania do odebrania od razu oferujemy w osiedlu Nowe Rokitki w miejscowości Rokitki znajdującej się w niedalekiej odległości od centrum Tczewa. W sprzedaży dostępne są lokale trzy i czteropokojowe o powierzchni od 66 mkw. do 74 mkw. w cenie od 341 tys. zł brutto. W ofercie mamy też kilka mieszkań w Osiedlu Pastelowe, które zostanie oddane w ciągu najbliższych tygodni. Ceny lokali zaczynają się od 621 tys. zł, a ich powierzchnia to około 100 mkw.Coraz więcej osób uważa, że inwestowanie w nieruchomości jest najbezpieczniejszą lokatą kapitału, szczególnie w trudnych czasach. To sprawia, że odnotowujemy obecnie ogromny ruch na rynku. Tym samym, liczba mieszkań dostępnych w naszej ofercie do odbioru od ręki jest mocno uszczuplona. Pojedyncze sztuki zostały w takich inwestycjach jak Nova Królikarnia, Miasto Moje III, Grunwald 2 w Poznaniu oraz Panoramika V w Szczecinie. Mieszkania wyprzedają się na pniu. Klienci rozumieją, że w obecnych czasach nie zawsze można kupić mieszkanie z uwzględnieniem wszystkich, najważniejszych dla siebie kryteriów. Topniejąca podaż sprawia, że sprzedaje się naprawdę wszystko. Bardzo szybko. Najszybciej, bo około połowy bieżącego roku, gotowe mieszkania będą dostępne również w inwestycjach Tulip Wilanów w Warszawie oraz Viva Jagodno we Wrocławiu.Prawie wszystkie mieszkania w naszych inwestycjach sprzedają się na etapie budowy. Gotowe lokale to około 3 proc. oferty. W niektórych osiedlach można zatem znaleźć pojedyncze lokale, do których jest możliwość od razu odebrać klucze. W Warszawie mieszkania dwu i trzypokojowe z terminem odbioru w połowie tego roku mamy w Ursusie w inwestycji Mój Ursus oraz na bliskim Tarchominie w Osiedlu Życzliwa Praga. Ceny dwójek o powierzchni 45 mkw. zaczynają się od 384 710 zł na Tarchominie, do 505 000 zł za trzy pokoje o metrażu 63 mkw. w Ursusie.We Wrocławiu ukończone mieszkania klienci znajdą w inwestycji Uroczysko, gdzie dwupokojowe lokale z osobą kuchnią wielkości 53-55 mkw. są w cenie 374 710 zł – 388 360 zł, a mieszkanie trzypokojowe o metrażu 68 mkw. za 472 650 zł. W projekcie Wojszyckie Alejki mamy jedno mieszkanie dwupokojowe o powierzchni około 44 mkw. za 347 521 zł oraz mieszkania z antresolami wielkości 59-92 mkw. w cenie 404 610 – 626 910 zł. W inwestycji Willa nad Potokiem zostały dwa mieszkania trzypokojowe o powierzchni 49 mkw. i 64 mkw. w kwocie 408 934 zł - 513 360 zł, a także mieszkania dwupoziomowe o metrażu 51-97 mkw. do nabycia od 358 175 zł do 644 910 zł. W osiedlu Jagodno, w którym klucze będą wydawane w kwietniu dostępne są jeszcze trzypokojowe mieszkania o powierzchni 52-66 mkw. w cenie 415 276 – 499 000 zł oraz mieszkania czteropokojowe wielkości 83 mkw. za 559 000 zł.Inwestycja Atol w Gdańsku jest już ukończona, a budynek uzyskał pozwolenie na użytkowanie. Po podpisaniu umowy przedwstępnej z 14 dniowym terminem płatności dla klientów finansujących zakup ze środków własnych lub 60 dniowym dla osób posiłkujących się kredytem bankowym i wpłacie 100 proc. ceny klienci mogą odebrać klucze do lokali i rozpocząć prace adaptacyjne.Obecnie klienci mogą odebrać klucze do mieszkań w inwestycjach Lublańska Park, Lema II, Apartamenty Nowa Bonarka, a także w trzecim etapie projektu Piasta Park, który cieszy się u nas ogromnym sukcesem. To najczęściej wybierana inwestycja z naszej oferty. Mieszkania mniejsze, o powierzchni 30-40 mkw. sprzedają się wciąż bardzo szybko, więc obecnie można znaleźć szeroki wybór mieszkań bardziej przestronniejszych, o metrażu powyżej 50 mkw. w cenach od 8500 zł/mkw. Ostatnie miesiące pokazały, że nie ma jednej, wiodącej tendencji. Świetnie sprzedają się zarówno mieszania gotowe do odbioru, jak i te lokale, na które klienci czekają rok lub 2 lata.Od razu można zamieszkać w prestiżowym apartamentowcu Apartamenty Jerozolimskie Invest w Al. Jerozolimskich 216 w Warszawie. Gotowe do zamieszkania lokale inwestycyjne wykończone i umeblowane oferujemy w cenie od 269 tys. zł. Apartamenty, o metrażach od 23 mkw. do 60 mkw., składają się z salonu z aneksem kuchennym i łazienki, a większe mają dodatkową sypialnię. W budynku jest reprezentacyjny hol, recepcja, klimatyzacja i podziemny garaż. Co zaś tyczy się zainteresowania mieszkaniami z bliskim terminem oddania, potwierdzam, że szybciej znajdują one nabywców. Niemniej jednak klienci dzielą się na grupy. Takich, którzy korzystają z tego, że w okresie przedsprzedaży można wybrać idealnie dopasowany do potrzeb lokal, który na tym etapie inwestycji można zwykle kupić taniej niż w ostatniej fazie budowy oraz tych, którzy są zwolennikami mieszkania z bliskim terminem oddania, zwłaszcza gdy finansują zakup kredytem. I jest jeszcze jedna grupa klientów, którym do wyobraźni nie przemawiają katalogi i wizualizacje, lubią obejrzeć mieszkanie, sprawdzić jaki jest widok z okna i mieć krótką perspektywę do wprowadzenia się.Obecnie w ramach wrocławskiej oferty dostępne są ostatnie, gotowe apartamenty w kameralnym osiedlu Lokum Villa Nova. Inwestycja usytuowana jest w spokojnej okolicy, przy ulicy Jaskółczej w Kowalach, a jej znakiem rozpoznawczym jest niska zabudowa o willowym charakterze oraz zielony dziedziniec z pergolą i bujną zielenią.Nasz kolejny, zakończony projekt, Lokum Vena zachwyca połączeniem XIX-wiecznej zrewitalizowanej zabudowy z nowoczesną architekturą. Ta unikatowa inwestycja premium cechuje się niebanalnymi wnętrzami. Znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie historycznego Ostrowa Tumskiego i Rynku, nieopodal Placu Bema. Przyszli mieszkańcy mogą swobodnie korzystać z bogatej oferty kulturalnej miasta.Niebawem oferta gotowych mieszkań poszerzy się o kolejne etapy dwóch krakowskich inwestycji – Lokum Siesta i Lokum Vista. Planujemy zakończenie ich realizacji pod koniec I kwartału bieżącego roku. W związku z tym, przekazania mieszkań nastąpią już w II kwartale tego roku.Oba osiedla cieszą się niesłabnącą popularnością wśród klientów, głównie ze względu na funkcjonalne układy mieszkań, dogodną lokalizację, a także pełne zieleni i stref relaksu części wspólne. Bardzo duże zainteresowanie mieszkaniami z bliskim terminem oddania to tendencja, którą obserwujemy od dawna i dotyczy to, zarówno naszych wrocławskich, jak i krakowskich inwestycji.W tej chwili w ofercie mamy ponad 300 mieszkań, część z nich jest już objętych umowami rezerwacyjnymi są to jednak lokale z terminem realizacji na 2023 rok. Z gotowych lokali mamy już tylko kilka apartamentów o powierzchni około 100 mkw. w inwestycji Przy Arsenale w Śródmieściu Warszawy.Mamy aktualnie dwie gotowe inwestycje na terenie Warszawy, w których klienci mogą kupić mieszkania i od razu odebrać klucze. Na Woli ostanie lokale trzy i czteropokojowe znajdują się w inwestycji Apartamenty Okopowa 59A w cenie od 795 tys. zł. Z kolei na Targówku w osiedlu Warszawski Świt czekają ostatnie gotowe mieszkania trzypokojowe, które są do nabycia w kwocie od 576 tys. zł. Jest to ostatnia szansa na zakup gotowych mieszkań, gdyż podczas pandemii zwiększyło się zainteresowanie oddanymi do użytkowania projektami, a w szczególności większymi powierzchniami mieszkań.Obecnie posiadamy tylko kilka gotowych mieszkań. Są dostępne w inwestycjach Ellada Park oraz Strzeszyn 2 w Poznaniu, Nowe Tarnowo w Tarnowie Podgórnym i ostatnie apartamenty mamy także przy ulicy Kórnickiej w Poznaniu. Odrobinę szerszy wybór lokali występuje w poznańskiej inwestycji Jeleniogórska 4, którą planujemy oddać do użytkowania w połowie roku. Z tego powodu widać tam wzmożony ruch klientów i dlatego warto pospieszyć się z decyzją. Naszych hitem sprzedażowym niezmiennie jest inwestycja Lwowska II, gdzie na rok przed oddaniem pozostało już tylko kilka lokali w ofercie.Gotowe mieszkania oferujemy obecnie w naszej nadmorskiej inwestycji Apartamenty Koło Brzegu, zlokalizowanej w kołobrzeskiej dzielnicy Podczele. Lokale są wykończone pod klucz, umeblowane i wyposażone w podstawowe sprzęty AGD. Można do nich odebrać klucze i natychmiast się wprowadzać, niezależnie czy myślimy tylko o wypoczynku, czy zamieszkaniu w Kołobrzegu na stałe. Ostatnie dwa kwartały pokazały bardzo duże zainteresowanie apartamentami wypoczynkowymi. Również początek tego roku i nowe ograniczenia w wynajmie przekonały wielu klientów do zakupu nieruchomości o charakterze tzw. second home. W ofercie Apartamentów Koło Brzegu wolnych jest jeszcze 16 z 96 mieszkań o powierzchniach od 34 mkw. Ceny zaczynają się od 367 tys. zł.Wszystkie nasze inwestycje sprzedają się bardzo dobrze. Każde osiedle ma nieco inny charakter, dlatego każde trafia w gusta nabywców z różnymi potrzebami i preferencjami. Jeśli natomiast miałabym wskazać jedną inwestycję, która w ostatnim czasie cieszy się największym zainteresowaniem, jest nią czwarty etap Jaśminowego Mokotowa, który trafił do sprzedaży w styczniu tego roku, a w lutym ruszyła już budowa.Zakup mieszkania i natychmiastowy odbiór kluczy możliwy jest aktualnie w osiedlu Park Skandynawia 2 oraz Jaśminowym Mokotowie 3. Natomiast za kilka miesięcy również w czwartym etapie Osiedla Mickiewicza.Taką inwestycją jest Osiedle Łomianki. Klucze do mieszkań w tej inwestycji będziemy oddawać wiosną tego roku. W ofercie pozostało jeszcze 29 lokali o powierzchni od 36 mkw. do 102 mkw. W promocji, którą planujemy, ceny największych mieszkań w tym projekcie będą zaczynać się od 4 999 zł/mkw. Kameralne osiedle w bliskości Kampinoskiego Parku Narodowego, pół godziny do centrum Warszawy, 20 minut do stacji metra Młociny oraz atrakcyjne ceny to najważniejsze atuty Osiedla Łomianki. Mieszkania, których termin oddania jest bliski cieszą się oczywiście dużym zainteresowaniem klientów.Aurec Home realizuje obecnie inwestycję Miasteczko Jutrzenki przy ulicy Jutrzenki w Warszawie. Trwa właśnie budowa I i II etapu osiedla. Odbiory mieszkań z I etapu planowane są na drugi kwartał 2022 roku. Osiedla cieszy się bardzo duży zainteresowaniem. W ciągu pół roku sprzedaliśmy ponad 70 proc. mieszkań. Klienci doceniają kameralny charakter osiedla, dbałość o detale przestrzeni wspólnych oraz funkcjonalne rozplanowanie mieszkań.Najwięcej klientów zainteresowanych jest mieszkaniami dwupokojowymi o metrażu 38-40 mkw. W związku z pandemią bardzo dobrze sprzedają się również mieszkania trzypokojowe i czteropokojowe z widokiem na zieloną, rekreacyjną część osiedla z fontannami. Obserwujemy, że klienci bardziej zaczęli doceniać kontakt z przyrodą. Ceny mieszkań kształtują się w przedziale od 8 800 zł do 12 2000 zł/mkw.