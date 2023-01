Kiedy kwoty na rachunkach za ogrzewanie i energię wzrastają drastycznie, a zawartość portfeli niestety nie rośnie wraz z nimi, szukamy oszczędności na każdym kroku. Niestety nie sprzyjają temu stare piece i nieszczelne okna oraz drzwi, przez które z domu łatwo ucieka ciepło. Tutaj więc najbardziej pomocna staje się wymiana niefunkcjonalnych elementów. Jednak dla wielu pozostaje to jedynie w sferze marzeń. Czy istnieją programy dotacyjne, które umożliwiają wymianę, m.in. stolarki okiennej, nawet zupełnie za darmo? Paweł Gregorczyk z Koalicji Termomodernizacji opowiada o tym, jak korzystać z programu "Czyste Powietrze" i dostać nawet 100% dopłaty do okien.

Sposób na oszczędności

Następnym etapem jest oszacowanie wysokości naszych dochodów. Jeżeli z naszego PIT wynika, że podstawa obliczenia podatku nie przekracza 135 tys. zł to już w zasadzie jesteśmy pewni, że kwalifikujemy się do dofinansowania. Co ważne, 135 tysięcy złotych dochodu rocznego stanowi podstawowy próg. Przy podwyższonym i najwyższym poziomie dofinansowania, brane są z kolei pod uwagę dochody na członka gospodarstwa. W gospodarstwie wieloosobowym jest to kolejno 1894 i 1090 zł na osobę. Wówczas mamy już niemalże stuprocentową pewność, że jesteśmy w stanie otrzymać dofinansowanie do naszych działań.

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Jak wymienić okna za darmo? W programach takich jak „Czyste Powietrze” czekają na nas miliardy złotych, które mogą być przeznaczone m.in. na wymianę okien i drzwi.

Jeżeli posiadamy już piec w klasie piątej, spełniający wszystkie współczesne normy, nadal jesteśmy w stanie wymienić okna lub ocieplić budynek. Co należy zatem zrobić? Musimy złożyć wniosek o dotację w gminie względem miejsca zamieszkania lub w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, zgodnie z adresem inwestycji. Pamiętajmy, że nie musimy tego robić osobiście – wniosek można złożyć także online. Do zgłoszenia powinny być dołączone dokumenty potwierdzające spełnianie wszystkich wcześniej wspomnianych kryteriów – mówi Paweł Gregorczyk z Koalicji Termomodernizacji.

Co dalej?

Wystarczy podpisać z nimi pełnomocnictwo, by w naszym imieniu złożyli wszystkie niezbędne dokumenty do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i koordynowali wszelkie działania. Będą oni w stanie także dobierać wykonawców z danego regionu. Oszczędzi nam to poszukiwań i zmartwień. Jedyne, co pozostanie po naszej stronie, to ustalenie konkretnych terminów, w których ekipy remontowe przyjadą do naszego domu i wykonają niezbędne prace, w tym ocieplenia budynku lub wymiany okien, drzwi, a nawet bramy.

Patrząc na stopień oszczędności w skali rocznej dotyczące energii i ogrzewania możemy być pewni, że tego typu prace to chyba najlepsza inwestycja z możliwych jeśli chodzi o potencjalne zyski – podsumowuje Paweł Gregorczyk z Koalicji Termomodernizacji.

W programach takich jak „Czyste Powietrze” czekają na nas miliardy złotych, które mogą być przeznaczone m.in. na wymianę okien i drzwi. A każdego tygodnia do programu zgłasza się kilka tysięcy osób z projektami modernizacji domów, które kwalifikują się do otrzymania takiej formy dofinansowania . Co zrobić, by spełnić warunki i dostać dotację na wymianę, na przykład, okien i drzwi?Jak podpowiada ekspert Koalicji Termomodernizacji – Paweł Gregorczyk – na początku najlepiej sprawdzić, czy nasz dom spełnia wytyczne. Jeden z nich dotyczy tego, czy w przypadku naszego budynku wystąpiono o zgodę na budowę lub dokonano zgłoszenia budowy do 31 grudnia 2013 r. Jeżeli tak, to występuje bardzo duże prawdopodobieństwo, że kwalifikujemy się już do programu „Czyste Powietrze”:Program „Czyste Powietrze” opiera się głównie na wymianie nieefektywnych, starych pieców węglowych lub tych opalanych drewnem. Jednak, gdy już wcześniej je wymieniliśmy na efektywne źródło ciepła, w dalszym ciągu możemy wykonać termomodernizację budynku bez wcześniej wspomnianego pieca. Dotyczy to wymiany okien, drzwi czy ocieplenia naszego domu.Jeżeli wciąż mamy wątpliwości lub niezbyt orientujemy się w tego typu wnioskach, ekspert Koalicji Termomodernizacji uspokaja - jeszcze w styczniu zostaną przeszkoleni pierwsi lokalni doradcy ds. dotacji, będący jednocześnie przedstawicielami sieci handlowych producentów okien i drzwi. W kontakcie z nami ustalą zakres prac, pomogą w złożeniu wniosku o dotację, wymienią stolarkę i skoordynują cały proces termomodernizacji, tak, by na końcu środki te zostały wypłacone.Jeżeli kwalifikujemy się do dofinansowania na najwyższym poziomie, wówczas całość prac jest finansowana w ramach programu, czyli w stu procentach pokrywane są koszty termomodernizacji budynku. Jedynym, niekwalifikowanym wydatkiem jest podatek VAT - więc w momencie, w którym kupujemy okna lub drzwi razem z montażem, wynosi on tylko 8%.Więcej na temat akcji oraz programu Czyste Powietrze można znaleźć na stronie