Murapol Osiedle Faktoria powstanie w Łodzi

W Łodzi powstanie nowa inwestycja mieszkaniowa. Murapol Osiedle Faktoria to dwa 4-piętrowe budynki z 265 mieszkaniami, które staną przy al. 1 Maja, na skraju Starego Polesia.

Z przyjemnością informujemy o wprowadzeniu do oferty kolejnej nowoczesnej inwestycji mieszkaniowej w Łodzi, w której od 2015 roku konsekwentnie umacniamy swoją pozycję rynkową. Nie bez powodów Łódź w ostatnich latach zyskała przydomek „Miasta możliwości”. Swoje centra lokują tu międzynarodowe korporacje, rosną pensje, a oferta edukacyjna i usługowa nieustannie się powiększa. Deweloperzy inwestujący w Łodzi mają też niepowtarzalną okazję wpisać się swoimi projektami w wyjątkowy charakter miasta, co też w Grupie Murapol czynimy. Polesie, gdzie powstanie Murapol Osiedle Faktoria, to doskonałe miejsce do zamieszkania ze względu na liczne parki i inne zieleńce oraz bliskość centrum miasta. Dzięki zróżnicowanym układom mieszkań 1-, 2-, 3-pokojowym, nasza oferta jest skierowana zarówno do rodzin z dziećmi, singli, jak i seniorów. Z kolei lokalizacja inwestycji czyni z niej atrakcyjną ofertę także dla klientów inwestycyjnych. Bliskość uczelni wyższych z pewnością pozytywnie wpłynie na popyt na takie lokale także wśród studentów – mówi Nikodem Iskra, prezes zarządu Grupy Murapol.

Do mieszkań na piętrach przynależeć będą przestronne balkony zaprojektowane z łączników termicznych Isokorb, które zapobiegają utracie ciepła z wnętrza. Z kolei powierzchnia tarasów z ogródkami przynależących do lokali na parterze, sięgać będzie nawet 78 mkw. Dla osób ekologicznie zmotoryzowanych zaprojektowano stację ładowania pojazdów elektrycznych, a dla fanów dwóch kółek stojaki rowerowe. W ramach inwestycji Murapol Osiedle Faktoria powstaną także miejsca postojowe zewnętrzne oraz podziemne hale garażowe.W obiektach nowej inwestycji zostanie zainstalowany system automatyki domowej Home Management System, który umożliwi w mieszkaniach korzystanie z rozwiązań inteligentnego domu. Dzięki temu mieszkańcy będą mogli sterować m.in. oświetleniem, ogrzewaniem czy zaworami wody zarówno przy użyciu aplikacji mobilnej, jak i w sposób manualny korzystając z tzw. funkcji hotelowej. W standardzie każdego lokalu znajdą się także filtry antysmogowe, które poza ochroną przed zanieczyszczeniami pochodzącymi z zewnątrz, eliminują także kurz, pyłki i dostęp owadów.Murapol Osiedle Faktoria będzie sąsiadować z zabudową dawnych Zakładów Przemysłu Wełnianego „Wiosna Ludów”, które w minionym wieku wraz z resztą łódzkich fabryk tworzyły potęgę miasta jako wielkiego ośrodka przemysłu włókienniczego w Europie. Inwestycja zlokalizowana będzie u zbiegu al. 1 Maja, al. Włókniarzy (DK91), a także w pobliżu DW710, pozwalających sprawnie poruszać się po całej aglomeracji łódzkiej. Tuż za rogiem znajdują się przystanki tramwajowe i autobusowe, które ułatwią codzienne poruszanie się po mieście. Najbliższy sklep spożywczy położony jest w odległości 600 metrów od inwestycji, a w ciągu zaledwie 10 minut jazdy samochodem można dotrzeć stąd do największego centrum handlowego w Polsce, czyli łódzkiej Manufaktury. W pobliżu funkcjonują żłobki, przedszkola, szkoły podstawowe i licea. W sąsiedztwie usytuowany jest także kampus Uniwersytetu Medycznego, w tym wydział nauk o zdrowiu, zakład medycyny sportowej, hala sportowa i basen uczelni, dom studencki oraz Uniwersytecki Szpital Kliniczny. Z kolei Politechnika Łódzka znajduje się w odległości 6 min jazdy autem od inwestycji. Dotarcie do największego zieleńca w Łodzi – Parku na Zdrowiu – zajmuje zaledwie 12 minut pieszo. W parku nie brakuje atrakcji, które przypadną do gustu każdemu, niezależnie od wieku – jest tu muszla koncertowa, place zabaw, alejki spacerowe, a nawet wybieg dla czworonożnych pupili. Do Aquaparku Fala trasa wiedzie 12 minut spacerem, do łódzkiego ogrodu zoologicznego – 17 min.Autorem projektu architektonicznego inwestycji jest Murapol Architects Drive SA – pracownia projektowa należąca do Grupy Murapol.Prace przygotowawcze na terenie inwestycji rozpoczęły się w pierwszym kwartale br., zaś ich zakończenie, zgodnie z obecnym harmonogramem, zaplanowane jest na czwarty kwartał 2024 r.Grupa Murapol zrealizowała w Łodzi trzy projekty deweloperskie: Murapol Widzew i Murapol Apartamenty Piłsudskiego przy al. Marsz. J. Piłsudskiego oraz Murapol Nową Przędzalnię przy ul. W. Wróblewskiego. Budowa tego ostatniego nadal trwa. Dotychczas w zrealizowanych projektach zamieszkało już ponad 5 tys. lokatorów. W minionym roku deweloper wprowadził do sprzedaży nowy projekt Murapol Argentum, w ramach którego przy ul. Srebrzyńskiej powstanie ponad 400 lokali mieszkalnych.