Murapol Osiedle Ambro w Gdańsku

Grupa Murapol wprowadza do sprzedaży nową inwestycję mieszkaniową w Gdańsku - Murapol Osiedle Ambro. Składają się na nią trzy budynki wielorodzinne z 5-kondygnacjami naziemnymi oraz podziemnymi halami garażowymi - łącznie 190 mieszkań.

Przeczytaj także: Osiedle Przemyska Vita od Develii już w sprzedaży

Gdańsk to bardzo ważny punkt na mapie naszych inwestycji. Jesteśmy obecni na tamtejszym rynku deweloperskim już od 12 lat. Dotychczas oddaliśmy do użytkowania ponad 1,2 tys. lokali mieszkalnych w ramach 5 naszych gdańskich inwestycji. Murapol Osiedle Ambro to czwarta propozycja w aktualnej ofercie w tym mieście – obok Murapol Osiedla Novelo, Murapol Osiedla Zdrovo i Murapol Osiedla Zdrovo 2. Nowa inwestycja powstanie w sprawdzonej przez nas lokalizacji, w której zrealizowaliśmy jedno z dotychczas większych naszych przedsięwzięć – Osiedle Vivaldiego, które cieszyło się dużym zainteresowaniem klientów. Jestem przekonany, że i tym razem będzie podobnie. - mówi Nikodem Iskra, prezes zarządu Murapol SA.

Przeczytaj także: Osiedle Sady Ursynów z pozwoleniem na budowę

Murapol Osiedle Ambro w południowej części Gdańska, przy ul. Świętokrzyskiej. W ramach inwestycji powstanie 190 mieszkań o zróżnicowanych układach i metrażach, od kawalerek po lokale 4-pokojowe, o powierzchni od 25 do 66 mkw. Każde mieszkanie będzie posiadać ogródek z tarasem na parterze lub przestronny balkon na wyższych kondygnacjach.Mieszkania zostaną wyposażone w pakiet antysmogowy, zaś w budynkach zostanie wdrożona technologia Home Management System, pozwalająca na korzystanie z rozwiązań smart home. Na terenie osiedla powstanie stacja ładowania samochodów elektrycznych. Dla fanów jednośladów powstaną zadaszone stojaki rowerowe. Dla wielbicieli aktywności na świeżym powietrzu zaprojektowano strefę rekreacji obejmującą siłownię plenerową oraz ogrody deszczowe. Te ostatnie będą nie tylko miejscem relaksu i integracji mieszkańców osiedla, ale również wesprą gospodarowanie wodami opadowymi na jego terenie. Z kolei z myślą o najmłodszych lokatorach powstanie plac zabaw.Dodatkowo, w budynkach na gdańskim osiedlu zaprojektowano również niegenerujące hałasu cichobieżne windy, tak potrzebne dla rodzin z dziećmi oraz osób starszych. Do dyspozycji klientów deweloper stawia również 115 miejsc postojowych w podziemnych halach garażowych oraz 113 wokół budynków.Autorem projektu architektonicznego jest Murapol Architects Drive SA, pracownia projektowo-architektoniczna należąca do dewelopera.