Murapol Helio - nowa inwestycja mieszkaniowa w Toruniu

W Toruniu, przy ul. Heweliusza, w dzielnicy Jar, powstanie nowa inwestycja mieszkaniowa Murapol Helio. W ramach pierwszego etapu inwestycji do oferty trafią 134 mieszkania w dwóch 2-piętrowych budynkach. I etap ma zostać ukończony w IV kwartale 2025 roku.

Murapol Helio - wizualizacja

Projekt wyróżnia kameralna i minimalistyczna architektura, która harmonijnie wpisze się w naturalne i zielone otoczenie Jaru.Na najwyższych kondygnacjach powstaną dwupoziomowe lokale z przestronną antresolą o powierzchni nawet 49 mkw. Dodatkowo, będą do nich przynależeć dwa balkony, a wysokość tych mieszkań będzie sięgać do 5,5 metra! W inwestycji powstaną kompaktowe 1-, 2- i 3-pokojowe lokale o metrażach od 26 do nawet 88 mkw. w przypadku lokali z antresolami. Wybrukowane kostką tarasy z ogródkami o powierzchni nawet 60 mkw. będą przynależeć do wszystkich mieszkań na parterach, a w przypadku wybranych lokali przestronne tarasy o powierzchni aż do 38 mkw. Oferta dewelopera obejmuje również komórki lokatorskie oraz boksy garażowe w podziemnej hali. Na terenie inwestycji powstaną również 2 lokale usługowe, które mogą być wykorzystane na poczet prowadzenia działalności, takiej jak sklep czy salon urody.Docelowo Murapol Helio będzie składało się z czterech budynków z 297 lokalami mieszkalnymi i 4 lokalami usługowymi.Nieodłącznym elementem inwestycji Grupy Murapol będzie też pakiet eco. Mieszkania w Murapol Helio zostaną wyposażone w standardzie w pakiety antysmogowe, które zapewnią świeże powietrze we wnętrzach, a Home Management System, zamontowany w budynkach, umożliwi mieszkańcom korzystanie z technologii smart home. Miłośnicy niskoemisyjnych środków transportu docenią obecność stacji ładowania aut elektrycznych na terenie osiedla.Inwestycja jest wprost stworzona dla miłośników natury, spokoju, ale również fanów rowerowych i pieszych wędrówek z uwagi na rozległe leśne tereny w otoczeniu osiedla. Słynny Park na Jarze z licznymi atrakcjami sportowymi znajduje się w odległości zaledwie 3-minutowej przejażdżki rowerem od inwestycji. Murapol Helio powstanie w sąsiedztwie nowej pętli tramwajowej doskonale łączącej dzielnicę z centrum miasta, nieopodal znajdują się również przystanki komunikacji autobusowej, zatem do urokliwego serca Torunia i Starego Miasta, bogatego w zabytki, muzea, restauracje, knajpy i sklepy można dojechać już w 20 minut tramwajem lub 10 minut samochodem. Dla rodziców mniejszych pociech ważną informacją będzie to, że w promieniu zaledwie 1,5 km działają dwa żłobki, do najbliższego przedszkola miejskiego można dojść już w kwadrans spacerem, a w odległości 10-minutowej jazdy autem znajdują się trzy szkoły podstawowe.Autorem projektu architektonicznego inwestycji jest Murapol Architects Drive SA – pracownia projektowa należąca do Grupy Murapol.Zgodnie z obecnym harmonogramem realizacji, prace budowlane w ramach pierwszego etapu inwestycji rozpoczną się w II kwartale 2024 r., zaś ich zakończenie zaplanowane jest na IV kwartał 2025 r.Murapol Helio to piąta inwestycja dewelopera na mapie Torunia. W ramach projektów Murapol Apartamenty Staromiejskie przy ul. Grudziądzkiej i Murapol Nowy Toruń oraz Murapol Osiedle Smart przy ul. H. Strobanda powstało blisko 1,2 lokali, w których zamieszkało około 3,6 tys. osób. Obecnie w realizacji, oprócz Murapol Helio, znajduje się także Murapol Aviator przy ul. Grudziądzkiej, w którym deweloper zaprojektował 170 apartamentów inwestycyjnych.