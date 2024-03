Budownictwo mieszkaniowe I-II 2024: o 79% więcej rozpoczętych budów

Główny Urząd Statystyczny opublikował najnowsze dane dotyczące wyników budownictwa mieszkaniowego w miesiącach styczeń-luty 2024 roku. Wynika z nich, że w badanym okresie oddano do użytkowania o 11,7% mniej nowych mieszkań niż w analogicznym okresie 2023 roku. Wzrosła liczba mieszkań, na których budowę wydano pozwolenia lub dokonano zgłoszenia z projektem budowlanym oraz liczba mieszkań, których budowę rozpoczęto.

Przeczytaj także: Budownictwo mieszkaniowe I 2024: o 22,7% mniej oddanych mieszkań

Mieszkania oddane do użytkowania

Mieszkania, na których budowę wydano pozwolenia lub dokonano zgłoszenia z projektem budowlanym

Kliknij, aby powiekszyć fot. Jason Goh z Pixabay O 79% więcej rozpoczętych budów GUS podaje, że w pierwszych dwóch miesiącach 2024 r. rozpoczęto budowę 36,3 tys. mieszkań, tj. o 79,0% więcej niż przed rokiem.

Mieszkania, których budowę rozpoczęto

Według wstępnych danych, w okresie styczeń-luty 2024 roku oddano do użytkowania 30,8 tys. mieszkań, tj. 11,7% mniej niż w analogicznym okresie 2023 roku. Deweloperzy przekazali do eksploatacji 18,1 tys. mieszkań – o 5,9% mniej niż przed rokiem, natomiast inwestorzy indywidualni 12,0 tys. mieszkań, tj. o 20,0% mniej. W ramach tych form budownictwa wybudowano łącznie 97,7% ogółu nowo oddanych mieszkań. W pozostałych formach budownictwa oddano do użytkowania łącznie 0,7 tys. mieszkań (podobnie jak przed rokiem).Powierzchnia użytkowa nowo wybudowanych mieszkań wyniosła 2,9 mln m2, czyli o 14,3% mniej niż przed rokiem, a jej przeciętna wartość dla 1 mieszkania ukształtowała się na poziomie 92,8 m2.W okresie styczeń-luty 2024 r. wydano pozwolenia lub dokonano zgłoszenia budowy 41,9 tys. mieszkań, tj. o 32,7% więcej niż rok wcześniej. Pozwolenia na budowę największej liczby mieszkań otrzymali deweloperzy (30,1 tys., wzrost o 42,3% r/r) oraz inwestorzy indywidualni (11,0 tys., wzrost o 14,7%). Łącznie w ramach tych form budownictwa otrzymano pozwolenia lub dokonano zgłoszenia budowy z projektem budowlanym dla 98,0% ogółu mieszkań. W pozostałych formach budownictwa odnotowano 0,8 tys. mieszkań, na których budowę wydano pozwolenia lub dokonano zgłoszenia z projektem budowlanym (w ubiegłym roku 0,9 tys.).W pierwszych dwóch miesiącach 2024 r. rozpoczęto budowę 36,3 tys. mieszkań, tj. o 79,0% więcej niż przed rokiem. Deweloperzy rozpoczęli budowę 26,2 tys. mieszkań (o 111,4% więcej), a inwestorzy indywidualni 9,4 tys. (o 25,3% więcej). Łącznie udział tych form budownictwa wyniósł 98,2% ogólnej liczby mieszkań. W pozostałych formach budownictwa rozpoczęto budowę 0,6 tys. mieszkań (w ubiegłym roku 0,4 tys.).Szacuje się, że na koniec lutego 2024 roku w budowie pozostawało 806,4 tys. mieszkań, tj. o 1,5% mniej niż w analogicznym miesiącu 2023 r.W okresie od stycznia do lutego 2024 r. najwyższe wartości dla mieszkań oddanych do użytkowania, mieszkań których budowę rozpoczęto oraz na których budowę wydano pozwolenia lub dokonano zgłoszenia z projektem budowlanym, odnotowano w województwie mazowieckim (odpowiednio: 6,0 tys., 6,5 tys., 8,7 tys. mieszkań). Wysokie wartości wystąpiły również w województwie dolnośląskim (3,0 tys., 3,7 tys. i 4,2 tys.), małopolskim (2,9 tys., 3,3 tys. i 3,9 tys.) oraz wielkopolskim (2,6 tys., 3,2 tys. i 4,0 tys.).