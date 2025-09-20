Od Ukrainy po Dubaj: luksusowe mieszkania w Polsce przyciągają cudzoziemców

Polska staje się coraz atrakcyjniejszym rynkiem dla zagranicznych inwestorów luksusowych nieruchomości. W 2024 roku cudzoziemcy złożyli aż 2310 wniosków o zakup nieruchomości w kraju, co oznacza wzrost o 40% w porównaniu z rokiem poprzednim. Dominują obywatele Ukrainy, ale rośnie też zainteresowanie klientów z Białorusi, Niemiec, Francji, Wielkiej Brytanii, Azji i Bliskiego Wschodu. Najczęściej wybierane lokalizacje to Mazowsze, Wielkopolska, Małopolska i Śląsk.

Z tego artykułu dowiesz się:

Jak rośnie zainteresowanie zagranicznych inwestorów luksusowymi mieszkaniami w Polsce

Jakie nacje dominują wśród kupujących nieruchomości premium w Polsce

Które regiony Polski są najczęściej wybierane przez zagranicznych klientów

Jakie czynniki przyciągają inwestorów i nabywców do polskiego rynku nieruchomości premium

Polska w oczach inwestorów

Polska staje się coraz bardziej atrakcyjnym rynkiem dla inwestorów zagranicznych. Obserwujemy rosnące zainteresowanie zarówno ze strony obywateli krajów sąsiednich, jak i klientów z Azji czy Bliskiego Wschodu. Dla wielu to okazja, by kupić nieruchomości o światowym standardzie, w cenach nadal znacznie niższych niż w Berlinie, Paryżu czy Londynie. Do tego dochodzi dynamiczny rozwój miast, bogata oferta kulturalna i wysoka jakość nowych projektów premium – komentuje Katarzyna Borkowska, Head of Residential Sales and Letting, Signature Estates, CBRE.

Lifestyle w polskich metropoliach

Nowa fala kupujących

Trend na lata

