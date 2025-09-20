eGospodarka.pl
2025-09-20 00:02

Od Ukrainy po Dubaj: luksusowe mieszkania w Polsce przyciągają cudzoziemców © wygenerowane przez AI

Polska staje się coraz atrakcyjniejszym rynkiem dla zagranicznych inwestorów luksusowych nieruchomości. W 2024 roku cudzoziemcy złożyli aż 2310 wniosków o zakup nieruchomości w kraju, co oznacza wzrost o 40% w porównaniu z rokiem poprzednim. Dominują obywatele Ukrainy, ale rośnie też zainteresowanie klientów z Białorusi, Niemiec, Francji, Wielkiej Brytanii, Azji i Bliskiego Wschodu. Najczęściej wybierane lokalizacje to Mazowsze, Wielkopolska, Małopolska i Śląsk.

Przeczytaj także: Nieruchomości luksusowe redukują bieg

Z tego artykułu dowiesz się:


  • Jak rośnie zainteresowanie zagranicznych inwestorów luksusowymi mieszkaniami w Polsce
  • Jakie nacje dominują wśród kupujących nieruchomości premium w Polsce
  • Które regiony Polski są najczęściej wybierane przez zagranicznych klientów
  • Jakie czynniki przyciągają inwestorów i nabywców do polskiego rynku nieruchomości premium

W ostatnich latach Polska coraz wyraźniej zaznacza swoją obecność na mapie międzynarodowych inwestycji w nieruchomości luksusowe. Widać to po rosnącej liczbie wniosków. W 2024 roku do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji wpłynęło aż 2310 wniosków o zgodę na zakup nieruchomości przez cudzoziemców – o 40 proc. więcej niż rok wcześniej. Najczęściej wybieranymi lokalizacjami były województwa mazowieckie, wielkopolskie, małopolskie i śląskie, a wśród nabywców dominowali obywatele Ukrainy, którzy stanowili blisko 70 proc. wszystkich kupujących.

Polska w oczach inwestorów


Struktura kupujących systematycznie się zmienia. Coraz częściej pojawiają się klienci z Niemiec, Francji, Wielkiej Brytanii i krajów nordyckich, a także z bardziej odległych rynków – Chin, Indii, Korei Południowej czy Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Dla wielu z nich Polska to nie tylko atrakcyjna destynacja inwestycyjna, ale także miejsce do życia, nauki i pracy.
Polska staje się coraz bardziej atrakcyjnym rynkiem dla inwestorów zagranicznych. Obserwujemy rosnące zainteresowanie zarówno ze strony obywateli krajów sąsiednich, jak i klientów z Azji czy Bliskiego Wschodu. Dla wielu to okazja, by kupić nieruchomości o światowym standardzie, w cenach nadal znacznie niższych niż w Berlinie, Paryżu czy Londynie. Do tego dochodzi dynamiczny rozwój miast, bogata oferta kulturalna i wysoka jakość nowych projektów premium – komentuje Katarzyna Borkowska, Head of Residential Sales and Letting, Signature Estates, CBRE.

Lifestyle w polskich metropoliach


Warszawa, Kraków, Wrocław czy Trójmiasto to dziś metropolie, które oferują znacznie więcej niż tylko pracę i edukację. Zyskują opinię miast, w których można prowadzić atrakcyjny styl życia – z dostępem do kultury, restauracji, nowoczesnej infrastruktury i zielonych przestrzeni.

Deweloperzy coraz częściej wprowadzają do projektów premium udogodnienia kojarzone dotąd z rynkami zachodnimi: prywatne strefy wellness, siłownie, zielone tarasy, usługi concierge, a także inteligentne systemy smart home. To oferta, która szczególnie przemawia do inwestorów zagranicznych poszukujących apartamentów na poziomie światowych standardów.

Nowa fala kupujących


Szczególną grupą są zamożni ekspaci i pracownicy międzynarodowych korporacji, którzy osiedlają się w Polsce wraz z rodzinami. Dla nich zakup apartamentu to nie tylko inwestycja, ale także decyzja o budowaniu nowego stylu życia w Polsce.

Równocześnie rośnie zainteresowanie ze strony osób poszukujących drugiego domu lub rezydencji wakacyjnej. Polska, z Mazurami, Bałtykiem i kurortami górskimi, staje się ciekawą alternatywą dla bardziej zatłoczonych destynacji Europy Zachodniej.

Trend na lata


Zdaniem ekspertów CBRE, trend wzrostowego zainteresowania cudzoziemców luksusowymi nieruchomościami w Polsce będzie się utrzymywał. A wraz z nim – rosnąć będzie rola Polski jako ważnego punktu na mapie europejskiego rynku premium.

Przeczytaj także: Ceny najmu nieruchomości luksusowych zwolniły Ceny najmu nieruchomości luksusowych zwolniły

oprac. : eGospodarka.pl eGospodarka.pl

Więcej na ten temat: luksusowe nieruchomości, inwestowanie w luksusowe apartamenty, nieruchomości luksusowe, luksusowe apartamenty, rynek nieruchomości, inwestowanie w nieruchomości, cudzoziemcy

