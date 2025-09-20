Od Ukrainy po Dubaj: luksusowe mieszkania w Polsce przyciągają cudzoziemców
2025-09-20 00:02
Od Ukrainy po Dubaj: luksusowe mieszkania w Polsce przyciągają cudzoziemców © wygenerowane przez AI
Z tego artykułu dowiesz się:
- Jak rośnie zainteresowanie zagranicznych inwestorów luksusowymi mieszkaniami w Polsce
- Jakie nacje dominują wśród kupujących nieruchomości premium w Polsce
- Które regiony Polski są najczęściej wybierane przez zagranicznych klientów
- Jakie czynniki przyciągają inwestorów i nabywców do polskiego rynku nieruchomości premium
W ostatnich latach Polska coraz wyraźniej zaznacza swoją obecność na mapie międzynarodowych inwestycji w nieruchomości luksusowe. Widać to po rosnącej liczbie wniosków. W 2024 roku do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji wpłynęło aż 2310 wniosków o zgodę na zakup nieruchomości przez cudzoziemców – o 40 proc. więcej niż rok wcześniej. Najczęściej wybieranymi lokalizacjami były województwa mazowieckie, wielkopolskie, małopolskie i śląskie, a wśród nabywców dominowali obywatele Ukrainy, którzy stanowili blisko 70 proc. wszystkich kupujących.
Polska w oczach inwestorów
Struktura kupujących systematycznie się zmienia. Coraz częściej pojawiają się klienci z Niemiec, Francji, Wielkiej Brytanii i krajów nordyckich, a także z bardziej odległych rynków – Chin, Indii, Korei Południowej czy Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Dla wielu z nich Polska to nie tylko atrakcyjna destynacja inwestycyjna, ale także miejsce do życia, nauki i pracy.
Polska staje się coraz bardziej atrakcyjnym rynkiem dla inwestorów zagranicznych. Obserwujemy rosnące zainteresowanie zarówno ze strony obywateli krajów sąsiednich, jak i klientów z Azji czy Bliskiego Wschodu. Dla wielu to okazja, by kupić nieruchomości o światowym standardzie, w cenach nadal znacznie niższych niż w Berlinie, Paryżu czy Londynie. Do tego dochodzi dynamiczny rozwój miast, bogata oferta kulturalna i wysoka jakość nowych projektów premium – komentuje Katarzyna Borkowska, Head of Residential Sales and Letting, Signature Estates, CBRE.
Lifestyle w polskich metropoliach
Warszawa, Kraków, Wrocław czy Trójmiasto to dziś metropolie, które oferują znacznie więcej niż tylko pracę i edukację. Zyskują opinię miast, w których można prowadzić atrakcyjny styl życia – z dostępem do kultury, restauracji, nowoczesnej infrastruktury i zielonych przestrzeni.
Deweloperzy coraz częściej wprowadzają do projektów premium udogodnienia kojarzone dotąd z rynkami zachodnimi: prywatne strefy wellness, siłownie, zielone tarasy, usługi concierge, a także inteligentne systemy smart home. To oferta, która szczególnie przemawia do inwestorów zagranicznych poszukujących apartamentów na poziomie światowych standardów.
Nowa fala kupujących
Szczególną grupą są zamożni ekspaci i pracownicy międzynarodowych korporacji, którzy osiedlają się w Polsce wraz z rodzinami. Dla nich zakup apartamentu to nie tylko inwestycja, ale także decyzja o budowaniu nowego stylu życia w Polsce.
Równocześnie rośnie zainteresowanie ze strony osób poszukujących drugiego domu lub rezydencji wakacyjnej. Polska, z Mazurami, Bałtykiem i kurortami górskimi, staje się ciekawą alternatywą dla bardziej zatłoczonych destynacji Europy Zachodniej.
Trend na lata
Zdaniem ekspertów CBRE, trend wzrostowego zainteresowania cudzoziemców luksusowymi nieruchomościami w Polsce będzie się utrzymywał. A wraz z nim – rosnąć będzie rola Polski jako ważnego punktu na mapie europejskiego rynku premium.
