Odśnieżanie chodnika przy posesji. Co mówi prawo?

Zima w mieście to nie tylko śnieg. To także zamarznięte chodniki i nagłe lokalne odwilże, które generują po stronie zarządców i właścicieli nieruchomości niemało dodatkowych obowiązków. Jeśli chodnik przylega bezpośrednio do posesji i nie dzieli go pas zieleni, za jego zimowe utrzymanie odpowiada właściciel posesji. Jeśli między posesją a chodnikiem znajduje się choćby wąski pas zieleni, odpowiedzialność za odśnieżanie i usuwanie oblodzeń zwykle przejmuje miasto.

Chodniki i dachy pod odpowiedzialnością właścicieli i zarządców

Odpowiedzialność za urazy i obowiązek ostrożności

Warto także zwrócić uwagę, że właściciele lub zarządcy odpowiadają za usuwanie z dachów sopli i nawisów śnieżnych. Powinni również monitorować grubość pokrywy śniegowej na budynkach, a w przypadku przekroczenia dopuszczalnego obciążenia zorganizować jego usunięcie.Na terenach zarządzanych przez spółdzielnie i wspólnoty to te podmioty organizują prace zimowe. Prace te są realizowane poprzez podział obowiązków we własnym zakresie lub poprzez kontrakty z firmami sprzątającymi. Mieszkańcy powinni zgłaszać braki i niebezpieczne miejsca do zarządu wspólnoty lub spółdzielni. W przypadku miasta stołecznego Warszawy zgłoszenia należy kierować na numer 19115 lub za pośrednictwem portalu i aplikacji o tej samej nazwie.Bywają niestety sytuacje, gdy pomimo starań osób odpowiedzialnych dochodzi do wypadków. W razie poślizgnięcia i urazu odpowiedzialność ponosi właściciel lub podmiot zarządzający danym terenem. Spółdzielnie lub wspólnoty odpowiadają za swoje tereny. Miasto natomiast za tereny miejskie, drogi i chodniki.Odpowiedzialność poszczególnych podmiotów nie zwalnia użytkowników z obowiązku rozwagi. Kierowcy muszą dostosować prędkość do warunków i stosować opony zimowe lub przynajmniej całoroczne. Piesi powinni nosić obuwie zapewniające przyczepność i zachować szczególną ostrożność.Należy jednocześnie podkreślić współodpowiedzialność mieszkańców, bo służby zimowe działają według priorytetów. Przy intensywnych opadach nie da się natychmiast oczyścić wszystkich ulic i chodników. Bezpieczeństwo wymaga współpracy zarządów, miasta i samych użytkowników.