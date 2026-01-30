Odśnieżanie chodnika przy posesji. Co mówi prawo?
- Kiedy za odśnieżanie chodnika odpowiada właściciel posesji, a kiedy miasto?
- Jakie obowiązki zimą spoczywają na właścicielach i zarządcach budynków?
- Gdzie zgłaszać nieodśnieżone lub niebezpieczne miejsca w przestrzeni miejskiej?
Chodniki i dachy pod odpowiedzialnością właścicieli i zarządców
Warto także zwrócić uwagę, że właściciele lub zarządcy odpowiadają za usuwanie z dachów sopli i nawisów śnieżnych. Powinni również monitorować grubość pokrywy śniegowej na budynkach, a w przypadku przekroczenia dopuszczalnego obciążenia zorganizować jego usunięcie.
Na terenach zarządzanych przez spółdzielnie i wspólnoty to te podmioty organizują prace zimowe. Prace te są realizowane poprzez podział obowiązków we własnym zakresie lub poprzez kontrakty z firmami sprzątającymi. Mieszkańcy powinni zgłaszać braki i niebezpieczne miejsca do zarządu wspólnoty lub spółdzielni. W przypadku miasta stołecznego Warszawy zgłoszenia należy kierować na numer 19115 lub za pośrednictwem portalu i aplikacji o tej samej nazwie.
Odpowiedzialność za urazy i obowiązek ostrożności
Bywają niestety sytuacje, gdy pomimo starań osób odpowiedzialnych dochodzi do wypadków. W razie poślizgnięcia i urazu odpowiedzialność ponosi właściciel lub podmiot zarządzający danym terenem. Spółdzielnie lub wspólnoty odpowiadają za swoje tereny. Miasto natomiast za tereny miejskie, drogi i chodniki.
Odpowiedzialność poszczególnych podmiotów nie zwalnia użytkowników z obowiązku rozwagi. Kierowcy muszą dostosować prędkość do warunków i stosować opony zimowe lub przynajmniej całoroczne. Piesi powinni nosić obuwie zapewniające przyczepność i zachować szczególną ostrożność.
Należy jednocześnie podkreślić współodpowiedzialność mieszkańców, bo służby zimowe działają według priorytetów. Przy intensywnych opadach nie da się natychmiast oczyścić wszystkich ulic i chodników. Bezpieczeństwo wymaga współpracy zarządów, miasta i samych użytkowników.
Mariusz Łubiński, prezes firmy , zajmującej się zarządzaniem nieruchomościami
