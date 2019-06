Nowe Żegrze - kolejny budynek w sprzedaży

Poznańskie Rataje, zbieg ulic Rzeczańskiej i Byteńskiej. To właśnie pod tym adresem wznosi się ostatni budynek kompleksu mieszkaniowego Nowe Żegrze z portfolio firmy Agrobex. Do sprzedaży trafiły właśnie 84 mieszkania.

- Do sprzedaży trafił ostatni budynek w ramach realizacji całego osiedla. Na klientów czeka także kilkanaście ostatnich lokali z budynku A i B - mówi Lucyna Jarczyńska, Dyrektor ds. Sprzedaży i Marketingu firmy Agrobex.

Nowe Żegrze to cztery kameralne, czteropiętrowe budynki wielorodzinne z podziemną halą garażową. Budowa pierwszego z nich już doczekała się swojego końca. Budynki A i B ( w sumie 108 mieszkań) znajdują się z kolei na bardzo zaawansowanym etapie prac. Ich zakończenie przewidziano już na III kwartał bieżącego roku. Niedawno do sprzedaży trafił również ostatni budynek kompleksu, a w nim 84 mieszkania o powierzchniach od 30,15 do 84,70 m.kw. Plany zakładają, że będą one gotowe w II kwartale 2020 roku.Poza mieszkaniami z ostatniego budynku C w sprzedaży ciągle dostępne jest kilka lokali z budynku A i B. Tym samym do dyspozycji nowych mieszkańców są kawalerki oraz lokale 2 -, 3 - i 4 - pokojowe. Deweloper dopuszcza możliwość łączenia mieszkań w jedno większe. Mieszkańcy parterów zyskają dostęp do przydomowych ogródków, a wszystkie mieszkania na piętrze wyposażone zostaną w przestronne balkony.Dodatkowo Agrobex oferuje także możliwość zakupu komórki lokatorskiej. Przyszli mieszkańcy inwestycji Nowe Żegrze mogą skorzystać również z możliwości wykończenia mieszkań pod klucz w jednym z dwóch pakietów - idea lub perfect. Na terenie osiedla powstanie wiele elementów, tak istotnych dla komfortu mieszkańców, tzw. małej architektury, czyli m.in. plac zabaw, siłownia plenerowa, tereny zielone, oświetlenie, chodniki czy ławki. Dostępne będą także naziemnie miejsca postojowe. Ceny mieszkań rozpoczynają się od 7100 zł brutto za m.kw.Osiedle Nowe Żegrze powstaje u zbiegu ulic Rzeczańskiej i Byteńskiej na poznańskich Ratajach, czyli we wschodniej części Poznania. Lokalizacja ta umożliwia sprawny i szybki dojazdu do centrum czy innych części miasta, zarówno samochodem jak i komunikacją miejską (przystanki linii autobusowej i tramwajowej, w tym także linie nocne). W pobliżu znajdują się liczne tereny zielone, ścieżki rowerowe i obiekty sportowe. Nie brakuje także szkół, przedszkoli oraz licznych sklepów i punktów handlowo – usługowych (Biedronka, Lidl, galerie handlowe Posnania i Malta).