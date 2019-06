Mieszkania i budynki niemieszkalne w I kw. 2019 r.

Najnowsze dane GUS dowodzą, że w I kwartale bieżącego roku odnotowano w naszym kraju wzrost liczby i powierzchni użytkowej mieszkań oraz oddanych do użytkowania budynków niemieszkalnych. Tych ostatnich przekazano do eksploatacji 5 672, a rozbudowa dotyczyła 758 obiektów.

Efekty rzeczowe budownictwa mieszkaniowego

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Mieszkania oddane do użytkowania w przeliczeniu na 1 tys. ludności Liczba mieszkań oddanych do użytkowania wzrosła w I kwartale 2019 roku o 6,3% r/r Kliknij, aby przejść do galerii (10)

Mieszkania, których budowę rozpoczęto oraz mieszkania, na których budowę wydano pozwolenia

Efekty rzeczowe budownictwa budynków niemieszkalnych

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Struktura powierzchni użytkowej budynków niemieszkalnych oddanych do użytkowania Największy udział (50,7%) w oddanej do użytkowania powierzchni miały budynki przemysłowe i magazynowe. Kliknij, aby przejść do galerii (10)

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Powierzchnia użytkowa budynków niemieszkalnych oddanych do użytkowania Powierzchnia użytkowa budynków niemieszkalnych oddanych do użytkowania na terenie województwa mazowieckiego, wielkopolskiego i dolnośląskiego stanowiła blisko 42% ogółu oddanej powierzchni w kraju. Kliknij, aby przejść do galerii (10)

Budynki biurowe

Budynki handlowo-usługowe

Budynki przemysłowe

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Powierzchnia użytkowa budynków przemysłowych oddanych do użytkowania Największy udział w powierzchni budynków przemysłowych miały województwa: dolnośląskie (21,8%), wielkopolskie (14,2%) oraz łódzkie (8,8%) Kliknij, aby przejść do galerii (10)

Budynki magazynowe

Budynki gospodarstw rolnych

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Powierzchnia użytkowa budynków gospodarstw rolnych oddanych do użytkowania Największym udziałem powierzchni w wartości ogólnopolskiej cechowały się województwa: mazowieckie (24,4%), wielkopolskie (24,0%) oraz lubelskie (10,4%) Kliknij, aby przejść do galerii (10)

Pozwolenia na budowę nowych budynków niemieszkalnych

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Struktura powierzchni użytkowej nowych budynków niemieszkalnych, na których budowę wydano pozwolenia Największy udział (41,2%) w powierzchni użytkowej nowych budynków niemieszkalnych, na których budowę wydano pozwolenia, miały budynki przemysłowe i magazynowe. Kliknij, aby przejść do galerii (10)

W I kwartale 2019 roku oddano do użytkowania 47 425 mieszkań o łącznej powierzchni użytkowej 4 289,1 tys. m2 oraz liczbie izb równej 181 125. W porównaniu z analogicznym okresem poprzedniego roku odnotowano wzrosty: liczby mieszkań o 2 791 (6,3%), powierzchni użytkowej mieszkań – o 74,3 tys. m2 (1,8%) oraz liczby izb – o 3 730 (2,1%).Przeciętna powierzchnia użytkowa wybudowanego mieszkania wyniosła 90,4 m2 i w porównaniu do I kwartału roku 2018 zmniejszyła się o 4,0 m2. Średnia powierzchnia mieszkania w budynkach jednorodzinnych wyniosła 135,8 m2, natomiast w budynkach wielorodzinnych – 53,3 m2. Rozpatrując przeciętną powierzchnię użytkową mieszkania według form budownictwa, największe mieszkania odnotowano w budownictwie indywidualnym (143,3 m2), najmniejsze w komunalnym (45,5 m2).Porównanie danych dla poszczególnych województw w ujęciu bezwzględnym wskazuje, że najwięcej nowych mieszkań wybudowano w mazowieckim (20,3% wartości krajowej), małopolskim (11,8%) i dolnośląskim (11,2%). Analizując wskaźnik nasilenia budownictwa mieszkaniowego wyrażony liczbą mieszkań oddanych do użytkowania w przeliczeniu na 1 tys. ludności, największe wartości odnotowano w województwach: dolnośląskim i mazowieckim (po 1,8), małopolskim i pomorskim (po 1,6); najmniejsze w opolskim (0,6), świętokrzyskim i śląskim (po 0,7).Prawie 61% nowo oddanych mieszkań w I kwartale 2019 roku wybudowali deweloperzy; inwestorzy indywidualni – 36,4%; pozostałe mieszkania powstały w spółdzielczej, komunalnej, społecznej czynszowej oraz zakładowej formie budownictwa (odpowiednio: 1,4%, 0,8%, 0,6% i 0,1% wartości ogółem).W porównaniu z rokiem poprzednim zwiększył się udział mieszkań przeznaczonych na sprzedaż lub wynajem (o 3,5 p. proc.), natomiast udział mieszkań wybudowanych przez inwestorów indywidualnych zmniejszył się o 4,0 p. proc. Udziały pozostałych form budownictwa pozostały na zbliżonym poziomie.Przewaga inwestorów indywidualnych zaznaczyła się w największym stopniu w strukturze budownictwa mieszkaniowego województwa podkarpackiego i świętokrzyskiego, w których udziały tej formy budownictwa kształtowały się na poziomie odpowiednio – 65,8% oraz 64,6%. Z kolei w województwach: dolnośląskim, zachodniopomorskim i mazowieckim odnotowano największe udziały budownictwa z przeznaczeniem na sprzedaż lub wynajem – odpowiednio: 76,7%; 74,7% oraz 71,8%.Wszystkie mieszkania oddane do użytkowania w I kwartale bieżącego roku wyposażone były w podstawowe urządzenia techniczno-sanitarne (wodociąg, kanalizację oraz centralne ogrzewanie). Wodociąg z sieci posiadało 89,5% mieszkań, a kanalizację z odprowadzeniem do sieci 78,9%. W gaz z sieci wyposażonych było 39,2% mieszkań, natomiast w ciepłą wodę dostarczaną z elektrociepłowni, ciepłowni lub kotłowni osiedlowej – 40,8%. Do centralnej sieci grzewczej podłączonych było 40,8% mieszkań, a pozostałe mieszkania miały indywidualne centralne ogrzewanie (z tego 34,8% wyposażonych było w kotły/piece na paliwo gazowe, 20,9% w piece/kotły na paliwo stałe, a 3,5% w pozostałe rodzaje ogrzewania).W I kwartale 2019 roku oddano do użytkowania 20 212 nowych budynków mieszkalnych o łącznej kubaturze 21 390,9 tys. m3 (odpowiednio 1,7% mniej i 9,4% więcej w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego). Budynki jednorodzinne stanowiły 97,0% wszystkich budynków oddanych do użytkowania. Mimo stosunkowo niewielkiego udziału (3,0%) budynków wielorodzinnych, wybudowano w nich 55,0% wszystkich mieszkań.W budownictwie mieszkaniowym dominowała tradycyjna udoskonalona technologia wznoszenia, którą zastosowano, podobnie jak przed rokiem, przy budowie 98,4% nowych budynków mieszkalnych oddanych do użytkowania.Biorąc pod uwagę liczbę kondygnacji, najwięcej wybudowano nowych budynków 2-kondygnacyjnych (66,4%) i 1-kondygnacyjnych (27,7%), w których znalazło się odpowiednio 31,8% i 12,4% ogółu oddanych do użytkowania mieszkań. Z kolei w budynkach 3-, 4- i 5-kondygnacyjnych (5,2% nowych budynków) usytuowanych zostało 29,2% mieszkań.Przeciętny czas trwania budowy nowego budynku mieszkalnego, liczony od daty jego rozpoczęcia do terminu oddania budynku do użytkowania, w pierwszym kwartale 2019 roku skrócił się w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego o 1,6 miesiąca i wyniósł 40,2 miesiąca. Budynki wielorodzinne oddane do użytkowania w analizowanym okresie wznoszono w czasie ponad 2-krotnie krótszym niż jednorodzinne (odpowiednio 27,2 i 49,9 miesiąca).W I kwartale 2019 roku rozpoczęto budowę 53 878 mieszkań, tj. o 5 900 mieszkań (o 12,3%) więcej niż w analogicznym okresie roku poprzedniego. Mieszkania realizowane w budownictwie indywidualnym stanowiły 35,5% ogółu, zaś mieszkania przeznaczone na sprzedaż lub wynajem – 62,0%. Pozostałe 2,5% mieszkań, których budowę rozpoczęto, stanowiły inwestycje mieszkaniowe realizowane w spółdzielczej, komunalnej, społecznej czynszowej i zakładowej formie budownictwa.W I kwartale 2019 roku wydano pozwolenia na budowę lub dokonano zgłoszeń z projektem budowlanym budowy 57 261 mieszkań, tj. o 14,0% mniej niż w przed rokiem, z czego 97,7% (podobnie jak przed rokiem) realizowanych będzie w nowych budynkach mieszkalnych. Pozostałe mieszkania powstaną w nowych budynkach niemieszkalnych, zbiorowego zamieszkania oraz w rozbudowywanych i przebudowywanych budynkach mieszkalnych i niemieszkalnych.Średnia prognozowana powierzchnia mieszkań w nowych budynkach wielorodzinnych ukształtowała się na poziome 55,9 m2 (I kwartał 2018 roku – 55,1 m2), a w budynkach jednorodzinnych – 134,4 m2 (przed rokiem – 136,0 m2).Biorąc pod uwagę strukturę liczby mieszkań, na budowę których wydano pozwolenia lub dokonano zgłoszenia z projektem budowlanym według form budownictwa, największe udziały odnotowano dla budownictwa na sprzedaż lub wynajem (60,9%) oraz indywidualnego (36,9%). Pozostałe mieszkania będą realizowane w spółdzielczej, komunalnej, społecznej czynszowej i zakładowej formie budownictwa.W I kwartale 2019 roku przekazano do eksploatacji 5 672 nowe budynki niemieszkalne oraz rozbudowano 758 (odpowiednio o 1,0% więcej i 17,0% mniej niż w analogicznym okresie roku poprzedniego). Łączna powierzchnia użytkowa nowych i rozbudowanych budynków niemieszkalnych wyniosła 3 718,7 tys. m2 – o 2,6% więcej niż w analogicznym okresie 2018 roku. Pod względem powierzchni przekazanej do eksploatacji w I kwartale 2019 roku przeważały budynki przemysłowe i magazynowe (50,7%). Znaczące udziały miały także pozostałe budynki niemieszkalne (20,3%) oraz budynki handlowo-usługowe (12,8%). Największe wzrosty oddanej do użytkowania powierzchni odnotowano dla hoteli i budynków zakwaterowania turystycznego (46,7%) oraz budynków przemysłowych i magazynowych (15,5%).Największą powierzchnię użytkową budynków niemieszkalnych w I kwartale 2019 r. oddano do użytkowania w województwach: mazowieckim (624,3 tys. m2), wielkopolskim (550,0 tys. m2) i dolnośląskim (372,4 tys. m2), najmniejszą zaś w opolskim (77,8 tys. m2), lubuskim (79,0 tys. m2) i świętokrzyskim (100,5 tys. m2). W stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego, największy przyrost powierzchni odnotowano w województwach: dolnośląskim (wzrost o 50,7%), świętokrzyskim (47,4%), lubelskim (28,8%) oraz łódzkim (22,0%).Budynki niemieszkalne stanowią niejednorodną kategorię obiektów budowlanych. W celu uzupełnienia ogólnego opisu, poniżej przedstawiono krótką charakterystykę wybranych grup i klas budynków wg Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych.W I kwartale 2019 r. oddano do użytkowania 141 nowych budynków biurowych, co oznaczało wzrost o 7,6% względem analogicznego okresu roku 2018.Łączna powierzchnia użytkowa charakteryzowanych budynków wyniosła 223,8 tys. m2, a największa jej część przypadła na województwa: mazowieckie (24,3% wartości krajowej), wielkopolskie (23,7%) i małopolskie (16,1%). Z kolei najmniejszy jej udział odnotowano w województwach: lubelskim (0,4%), kujawsko-pomorskim (1,0%) i lubuskim (1,1%).W omawianym okresie oddano do eksploatacji 621 nowych budynków handlowo-usługowych (spadek o 0,8% w stosunku do I kwartału 2018 r.). Łączna powierzchnia użytkowa tego typu budynków wyniosła 474,4 tys. m2, co oznaczało spadek o 10,8% w stosunku do I kwartału 2018 r. Województwami, na terenie których odnotowano największą nowo wybudowaną powierzchnię handlowo-usługową, były: małopolskie (19,0% udziału w kraju) oraz mazowieckie i śląskie (po 13,1%). Najmniejszą powierzchnię oddano do użytkowania w województwach: lubuskim (1,5%), opolskim (1,7%) i świętokrzyskim (2,2%).W I kwartale 2019 roku wybudowano 249 nowych budynków przemysłowych (spadek o 4,2% w porównaniu z analogicznym okresem roku 2018). Ich łączna powierzchnia użytkowa wyniosła 841,3 tys. m2 i była większa o 33,1% niż rok wcześniej. Największy udział w powierzchni budynków przemysłowych miały województwa: dolnośląskie (21,8%), wielkopolskie (14,2%) oraz łódzkie (8,8%), najmniejszy: świętokrzyskie (0,7%), kujawsko-pomorskie (2,2%) i opolskie (2,3%).W analizowanym okresie przekazano do użytkowania 615 nowych budynków magazynowych (o 0,8% więcej niż przed rokiem). Łączna powierzchnia użytkowa tego rodzaju budynków wzrosła względem poprzedniego roku o 4,4% i wyniosła 1 046,0 tys. m2, osiągając największą wartość w województwach: mazowieckim (20,1% udziału w kraju), łódzkim (17,6%) i wielkopolskim (13,3%). Najmniejszą powierzchnię odnotowano w podlaskim (1,3%), lubuskim (1,6%) oraz zachodniopomorskim (1,7%).W I kwartale 2019 roku wybudowano 1 786 nowych budynków gospodarstw rolnych – o 2,6% mniej niż w analogicznym okresie roku poprzedniego. Łączna powierzchnia użytkowa tego typu obiektów wyniosła 702,0 tys. m2 (spadek o 8,6% w stosunku do I kwartału 2018 r.). Największym udziałem powierzchni w wartości ogólnopolskiej cechowały się województwa: mazowieckie (24,4%), wielkopolskie (24,0%) oraz lubelskie (10,4%), najmniejszym: lubuskie, zachodniopomorskie oraz śląskie – odpowiednio 0,6%, 0,7% oraz 1,2%.W I kwartale 2019 roku wydano pozwolenia na budowę 7 518 nowych budynków niemieszkalnych o łącznej powierzchni użytkowej 4 460,4 tys. m². W porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego odnotowano spadek liczby i powierzchni budynków – odpowiednio o 3,6% i 22,9%. Wzrost planowanej do wybudowania powierzchni użytkowej nowych budynków niemieszkalnych odnotowano w przypadku budynków handlowo-usługowych (o 1,5%). Pozostałe kategorie budynków charakteryzowały spadki – największe w przypadku hoteli i budynków zakwaterowania turystycznego (o 57,6%), ogólnodostępnych obiektów kulturalnych, budynków o charakterze edukacyjnym, budynków szpitali i zakładów opieki medycznej oraz budynków kultury fizycznej (o 41,3%), a także budynków przemysłowych i magazynowych (o 26,9%). W strukturze powierzchni użytkowej nowych budynków, na budowę których wydano pozwolenia, dominowały budynki przemysłowe i magazynowe (41,2%), pozostałe budynki niemieszkalne (24,1%) oraz budynki handlowo-usługowe (15,5%).Według pozwoleń wydanych w I kwartale 2019 r., największą powierzchnię nowych budynków niemieszkalnych planuje się wybudować w województwach: mazowieckim (825,3 tys. m2), wielkopolskim (531,9 tys. m2) i śląskim (477,6 tys. m2), najmniejszą zaś w świętokrzyskim (84,8 tys. m2), opolskim (105,8 tys. m2) oraz warmińsko-mazurskim (145,3 tys. m2). Największy wzrost planowanej do wybudowania powierzchni w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego zanotowano w województwach: opolskim (55,8%), kujawsko-pomorskim (49,8%) oraz śląskim (44,5%).W rozpatrywanym okresie wydano 10 927 pozwoleń na budowę lub dokonano zgłoszenia z projektem budowlanym budowy nowych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, co stanowiło wzrost o 4,3% w stosunku do I kwartału 2018 r.