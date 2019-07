Połowa apartamentowca Topiel N°18 już sprzedana

W ofercie Marvipol Development pozostała jeszcze tylko niespełna połowa luksusowych apartamentów powstających w ramach zlokalizowanej na Powiślu inwestycji Topiel N°18. Ceny rozpoczynają się od 22 000 zł/m2. Planowane zakończenie prac ma przypaść na II kwartał 2020 roku.

W budynku znajdzie się stylowe lobby z całodobową obsługą, a tuż obok zlokalizowany będzie business lounge

„Dostrzegamy ogromny potencjał w rynku luksusowych nieruchomości. Analizy pokazują, że ceny inwestycji z segmentu premium w Warszawie będą rosły. Inwestycja luksusowa to dla nas taka, która łączy w sobie szereg atutów m.in. najwyższą jakość wykonania samego budynku, wyjątkowy projekt wnętrz, nowoczesne udogodnienia w apartamentach, także te technologiczne oraz atrakcyjne przestrzenie wspólne służące rozrywce i relaksowi. Jedną z kluczowych kwestii jest też odpowiednia lokalizacja, która zapewnia dostęp do miejskiej infrastruktury, ale jednocześnie pozwoli na odpoczynek od zgiełku miasta” – mówi Mariusz Poławski, Wiceprezes Wiceprezes Zarządu Marvipol Development S.A.

Prestiżowy apartamentowiec powstaje na warszawskim Powiślu, przy ulicy Topiel 18. Na 9 z 12 kondygnacji budynku zaplanowano 42 mieszkania o powierzchni od 40 do przeszło 200 m2. Każde z nich wyposażone będzie m.in. system inteligentnego zarządzania , umożliwiający sterowanie niemal każdym urządzeniem domowym. Komfort mieszkańców podwyższać ma również centralna klimatyzacja oraz przestronne tarasy - te, które usytuowane będą na ostatnich piętrach, zagwarantują mieszkańcom widok na Wisłę czy Stare Miasto.Do budynku dostawać będziemy się poprzez lobby z całodobową obsługą, a tuż obok niego usytuowany będzie business lounge. Na poziomie -1 znajdzie się prywatna siłownia z wysokiej klasy sprzętem do treningu obwodowego. W podziemiach zaplanowano również parking z 55 miejscami postojowych. Mieszkańcy będą mogli korzystać z 30 komórek lokatorskich. Na terenie inwestycji nie zabraknie również zapełnionego zielenią patio.Jednym z wyznaczników luksusowego charakteru inwestycji ma być nawiązujący do okolicznej zabudowy, unikalny projekt architektoniczny pracowni WWAA. Do stworzenia elewacji inwestycji Topiel N° 18 wykorzystano najwyższej klasy materiały, m.in. surowy beton architektoniczny, płyty dekoracyjne z elementami kamienia, stop mosiądzu w kolorze złotym oraz rzadko spotykany w architekturze terazzo, który nadaje konstrukcji wyjątkowego charakteru poprzez swój kolor i strukturę. Na elewacji będzie można zauważyć także ozdobne elementy biżuteryjne, które nadadzą apartamentowcowi luksusowego wyglądu. Części wspólne znajdujące się wewnątrz budynku zaprojektowano w podobnym, wysokim standardzie. W apartamentowcu zamontowane zostaną stylowe windy w kolorze złotym, a na korytarzach pojawią się eleganckie wykładziny, tapety i forniry. Uwagę będzie przykuwać także recepcja budynku z kamienną podłogą oraz wnętrzem udekorowanym lustrami i elementami mosiężnymi w stylu art deco.Te warunki z pewnością spełnia lokalizacja apartamentowca Topiel N° 18. Powiśle to jedna z najbardziej reprezentacyjnych części Warszawy, w której mieszczą się m.in. Bulwary Wiślane z nowoczesną infrastrukturą oraz bogatą ofertą gastronomiczno-rozrywkową. Znaleźć tu można także liczne punkty handlowo-usługowe. Powiśle stanowi część warszawskiego Śródmieścia, które słynie z najważniejszych stołecznych zabytków, jak Zamek Królewski czy Pałac Kultury i Nauki. Dzielnica tętni życiem o każdej porze roku i jest doskonale skomunikowana z całym miastem. Rozwinięta sieć dróg i mostów oraz transportu miejskiego pozwala na szybki dojazd w niemalże każdą część Warszawy.Ceny lokali w apartamentowcu rozpoczynają się od 22 000 zł za m2. Przewidywany termin realizacji inwestycji to II kwartał 2020 roku.