Kto buduje inwestycje mieszkaniowe nad wodą?

W których inwestycjach deweloperzy oferują mieszkania nad wodą? W jakich cenach je kupimy? Sondę przygotował serwis nieruchomości Dompress.pl

Zbigniew Juroszek, prezes Atal

Andrzej Gutowski, wiceprezes Ronson Development odpowiedzialny za sprzedaż i marketing

Mirosław Kujawski, członek zarządu LC Corp S.A.

Małgorzata Ostrowska, członek zarządu i dyrektor Pionu Marketingu i Sprzedaży w J.W. Construction Holding S.A.

Marta Drozd-Piekarska, pełnomocnik Zarządu Allcon Osiedla

Wojciech Chotkowski, prezes zarządu Aria Development

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Tulip Wilanów Dompress.pl pyta deweloperów o inwestycje mieszkaniowe zlokalizowane nad wodą

Janusz Miller, dyrektor ds. sprzedaży i marketingu Home Invest

Wojciech Duda, wiceprezes Duda Development

Monika Perekitko, członek zarządu Matexi Polska

Realizujemy wiele inwestycji położonych w niedalekiej odległości od morza i rzek. W trójmiejskiej ofercie dostępne są lokale w trzech projektach usytuowanych nieopodal Zatoki Gdańskiej. Przystań Letnica to osiedle położone w Gdańsku przy ulicy Letnickiej, których ceny zaczynają się od 6900 zł za mkw. Atal Baltica Towers to inwestycja usytuowana w gdańskim Brzeźnie, zaledwie 800 metrów od plaży, w ofercie której zostały ostatnie lokale w cenie od 7200 zł za mkw. W gdyńskim kompleksie Modern Tower można kupić natomiast apartamenty, z których rozpościera się widok na zatokę w cenie od 8900 zł za mkw. i od 8048 zł za mkw. netto apartamenty inwestycyjne z wykończeniem.Poznański projekt Atal Warta Towers to z kolei położona w dzielnicy Nowe Miasto, nieopodal Warty 17-piętrowa inwestycja, w której lokal można nabyć w cenie od 6400 za mkw. W Rezydencji Chwaliszewo, kameralnym budynku również zlokalizowanym tuż nad Wartą ceny zaczynają się natomiast od 8300 za mkw. W Warszawie dostępne są również ostatnie mieszkania w projekcie Atal Marina Apartamenty . To osiedle usytuowane w dobrze skomunikowanej, a jednocześnie zacisznej części Białołęki, którego atutem jest sąsiedztwo Kanału Żerańskiego, gdzie można kupić mieszkanie w kwocie od 6400 zł za mkw.We Wrocławiu oferujemy apartamenty zlokalizowane nad samą Odrą, vis-a-vis Politechniki Wrocławskiej z godnym pozazdroszczenia widokiem i bezpośrednim dostępem do lokalnej mariny. Kompleks aparthotelowy Miasto Marina to pięć kameralnych apartamentowców, w których powstaje 151 lokali na wynajem o wysokim standardzie. W aktualnej, limitowanej ofercie można nabyć apartament o powierzchni 42 mkw. w cenie 400 tys. zł.Sąsiedztwo akwenów bez wątpienia podnosi atrakcyjność inwestycji, co bierzemy pod uwagę przy analizie potencjalnych lokalizacji pod inwestycje mieszkaniowe. W naszym portfelu mamy kilka projektów zlokalizowanych w pobliżu rzek i stawów. We Wrocławiu jest to na przykład Osiedle Między Parkami znajdujące się w bezpośrednim sąsiedztwie Ślęzy. W Katowicach mamy inwestycję Ceglana Park, na terenie której znajduje się staw. Natomiast w Gdańsku przygotowujemy trzy projekty znajdujące się w pasie nadmorskim.Planujemy inwestycję Horizon Letnica w Gdańsku, w niewielkiej odległości od zatoki. Projekt jest w trakcie przygotowania. Sprzedaż mieszkań w tym projekcie planujemy rozpocząć po wakacjach. Z koncepcyjnej wizualizacji wynika, że z wyższych budynków będzie imponujący widok na Zatokę Gdańską. Mamy także w planie prestiżową inwestycję nad Odrą w Szczecinie, usytuowaną przy ulicy Celnej. Będzie to wyjątkowy kompleks apartamentów z mariną i zapleczem handlowo-usługowym. Osiedle jest w fazie projektowania.Możemy aktualnie zaproponować dwie prestiżowe inwestycje nad wodą. Tarasy Bałtyku, położone bezpośrednio przy Parku Reagana na Przymorzu w Gdańsku, a także Nexo Apartamenty na Klifie, zlokalizowane w Pucku. Obydwa adresy są chętnie wybierane przez klientów, poszukujących swojego second home. Oferta jest bardzo szeroka. W przypadku Tarasów Bałtyku do dyspozycji przyszłych mieszkańców są apartamenty od 43-163 mkw. w cenie od 10 tys. zł/mkw. brutto. Zakup najlepszych apartamentów z widokiem na morze wiąże się z wydatkiem rzędu 18,2 tys. zł brutto/mkw. W ramach inwestycji Nexo możemy zaproponować wakacyjne mieszkania o metrażu od 26 mkw. w cenie od 215 tys. zł brutto. Najdroższe mieszkania z ekspozycją w kierunku zatoki puckiej o powierzchni ponad 62 mkw. z miejscem postojowym w hali garażowej dostępne są w cenie 632 tys. zł brutto.W centrum Wieliszewa, tuż obok Zalewu Zegrzyńskiego, w bezpośrednim sąsiedztwie lasu powstaje Osiedle Natura . W ramach trzyetapowego projektu zrealizowaliśmy dotąd cztery czterokondygnacyjne budynki. Obecnie mamy w ofercie mieszkania w ostatnim, trzecim etapie inwestycji.Słowo „natura” w nazwie osiedla nie jest przypadkowe, ponieważ sąsiaduje ono ogrodzeniem z rozległym lasem, a blisko granicy osiedla położony jest Zalew Zegrzyński, najpiękniejszy i największy mazowiecki akwen wodny. W Osiedlu Natura powstanie niemal 300 mieszkań o najczęściej poszukiwanej powierzchni od 27 mkw. do 67 mkw. Ceny mieszkań zaczynają się od 3890 zł za mkw. Niskie czynsze oraz energooszczędność instalacji to wyróżniki naszej inwestycji.Drugie nasze osiedle w Łomiankach jest również położone w niewielkiej odległości od wody, albowiem Osiedle Łomianki zlokalizowane jest w sąsiedztwie starorzecza Wisły oraz Jeziora Kiełpińskiego. W ramach projektu zostanie zrealizowanych 5 czterokondygnacyjnych, funkcjonalnych budynków. Przekazanie kluczy do mieszkań planowane jest na koniec bieżącego roku. Klienci mają do wyboru blisko 150 mieszkań o metrażu od 36 mkw. do ponad 105 mkw. Ceny lokali zaczynają się od 5400 zł za mkw.Nie oferujemy nieruchomości bezpośrednio nad wodą. Nasz nowy projekt Metro Park zlokalizowany na warszawskich Bielanach położony jest w bliskim sąsiedztwie Parku Stawy Kellera, gdzie znajduje się kilka zbiorników wodnych. W inwestycji można kupić mieszkania jedno, dwu i trzypokojowe w kwocie od 12,5 tys. za mkw.Choć w naszym portfolio nie ma dużych inwestycji mieszkaniowych zlokalizowanych bezpośrednio nad wodą, oferujemy na sprzedaż działkę gruntową w miejscowości Niegoszcz koło Mielna, oddaloną od wybrzeża Bałtyku zaledwie o zaledwie 2,4 km.Nie działamy w segmencie mieszkań wakacyjnych. Nasze główne rynki, na których rozwijamy działalność to Warszawa i Kraków, a więc wszystkie nasze projekty położone są w miastach nad Wisłą.