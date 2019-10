Gdzie powinno się mieścić wymarzone mieszkanie w Warszawie?

Zapytaliśmy internautów, gdzie chcieliby kupić warszawski lokal (niezależnie od jego ceny). Warto dowiedzieć się, jakie lokalizacje są najbardziej preferowane.

Warszawiacy chętnie wybierają Mokotów oraz Żoliborz

„Gdybym Ci powiedział, że dostaniesz ode mnie za darmo mieszkanie w w Warszawie, to którą dzielnicę byś wybrał?”

„Taki podział Pragi - Południe jest zasadny, ponieważ Saska Kępa mocno wyróżnia się na tle pozostałej części dzielnicy i jednocześnie zebrała sporo głosów” - podkreśla Leszek Markiewicz, ekspert portalu NieruchomosciSzybko.pl.

Mokotów - 17% głosów wskazujących miejsce, gdzie powinien znajdować się wymarzony warszawski lokal

Żoliborz - 17% głosów

Ursynów - 11% głosów

Wilanów - 11% głosów

Bielany - 10% głosów

Śródmieście - 8% głosów

Ochota - 8% głosów

Saska Kępa - 7% głosów

Wola - 4% głosów

Bemowo - 4% głosów

Praga - Południe (poza Saską Kępą) - 3% głosów

„Taka sytuacja sugeruje, że większa odległość od centrum Warszawy nie stanowi problemu, jeżeli dana dzielnica jest połączona linią metra (patrz Bielany oraz Ursynów). To ważna wskazówka dla osób, które planują kupić warszawski lokal z myślą o zyskownej odsprzedaży lub wynajmie” - komentuje Leszek Markiewicz, ekspert portalu NieruchomosciSzybko.pl.

Świeżo ukończone metro na Targówek nie zdołało jednak zapewnić tej dzielnicy miejsca na liście najczęściej wybieranych lokalizacji.

Faktyczny rozkład mieszkaniowych transakcji jest inny

„Tymczasem transakcje dotyczące domów nie zostały uwzględnione na poniższej mapie. Warto przypomnieć, że prezentuje ona tylko zakupy lokali mieszkalnych (zarówno nowych, jak i używanych)” - zaznacza Leszek Markiewicz, ekspert portalu NieruchomosciSzybko.pl.

Mała ilość transakcji na terenie Rembertowa czy Wesołej może wynikać z dużego udziału budownictwa jednorodzinnego w tych rejonach.

Praktycznie każda osoba decydująca się na zakup mieszkania w Warszawie musi godzić się na pewne kompromisy. Dotyczą one głównie metrażu oraz lokalizacji. Wyjątek stanowią jedynie bardzo zamożni nabywcy lokali, którzy mogą swobodnie przebierać w ofertach. Warto jednak dowiedzieć się, jakie warszawskie dzielnice wybraliby internauci, gdyby nie ograniczały ich kwestie finansowe. Właśnie taki był cel ankiety, którą przeprowadził Leszek Markiewicz, ekspert portalu NieruchomosciSzybko.pl. Po sprawdzeniu wyników wspomnianego badania okazało się, że dwie dzielnice Warszawy mają szczególnie dobrą opinię jako optymalne miejsce do zamieszkania.Sposobność do opisania preferencji internautów pojawiła się, gdy ekspert nieruchomości Leszek Markiewicz na portalu LinkedIn zadał następujące pytanie:. To pytanie wzbudziło bardzo duży odzew, o czym świadczy aż 247 komentarzy. W ramach odpowiedzi, niektórzy użytkownicy portalu LinkedIn podawali więcej niż jedną preferowaną lokalizację, jaką powinien mieć warszawski lokal. Poniższa tabela prezentuje te lokalizacje, które były najczęściej wymieniane. Chodzi o warszawskie dzielnice oraz dwie części Pragi - Południe (Saską Kępę oraz pozostały obszar dzielnicy).Poniższe zestawienie prezentuje również udział głosów na poszczególne dzielnice Warszawy. Warto podkreślić, że taki odsetek głosów został obliczony tylko z uwzględnieniem dzielnic, na które oddano co najmniej 20 głosów. Do grupy najczęściej wskazywanych dzielnic zakwalifikowały się następujące lokalizacje:Pewną ciekawostkę stanowi fakt, że osoby odpowiadające na pytanie o optymalną dzielnicę, stosunkowo rzadko wskazywały Śródmieście. Może to wynikać z faktu, że centralna dzielnica Warszawy jest bardzo zatłoczona. Lepsze wyniki niż Śródmieście odnotowały następujące części stolicy: Mokotów, Żoliborz, Ursynów, Wilanów oraz Bielany.Co ciekawe, świeżo ukończone metro na Targówek nie zdołało jednak zapewnić tej dzielnicy miejsca na liście najczęściej wybieranych lokalizacji. W poniższej tabeli zabrakło również Białołęki, Pragi - Północ, Wesołej, Rembertowa, Wawra, Ursusa oraz Włoch. Jak zauważa Leszek Markiewicz, poza nieco zaniedbaną Pragą - Północ, wszystkie te dzielnice Warszawy można uznać na peryferyjne.Zaprezentowane powyżej preferencje internautów, warto porównać z faktycznym rozmieszczeniem wszystkich stołecznych mieszkań kupowanych w 2018 r. Położenie lokali nabywanych w minionym roku, bardzo dobrze pokazuje poniższa mapa przygotowana przez urząd miasta. Informacje z mapy potwierdzają m.in. sporą popularność Białołęki, Pragi - Południe oraz Targówka. „Tani” Ursus też cieszył się zainteresowaniem osób zamierzających kupić warszawski lokal. Stosunkowo niewiele transakcji miało natomiast miejsce na terenie Rembertowa. Trudno się temu dziwić, ponieważ wspomniana dzielnica podobnie jak Wawer oraz Wesoła cechuje się dużym udziałem budownictwa jednorodzinnego.